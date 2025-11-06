Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапур: всё лучшее сразу
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
Завтра в 14:30
11 дек в 10:30
$380 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Современный центр Сингапура
Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
15 дек в 16:30
16 дек в 16:30
$283 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
$347 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 ноября 2025У нас была прекрасная экскурсия сразу по прилёту в Сингапур. Мы влюбились в этот город😃 спасибо большое за экскурсию!
- ССветлана30 октября 2025Гузаль очень приятная девушка, в доступной интересной для ребёнка форме рассказала много важных и любопытных фактов о Сингапуре и истории его постройки, гибко перестроила маршрут и показала красивые виды, помогла сфоткать.
- ЕЕлена24 октября 2025Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!
Большое спасибо Гузаль за знакомство с вечерним Сингапуром, невероятные виды и красочные фото!
- ДДмитрий13 октября 2025Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!
Все было на высшем уровне, продуманный маршрут, внимание к деталям.
Я увидел Сингапур не
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в декабре 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 240 до 380. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 215 ⭐ отзывов, цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль