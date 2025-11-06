Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Сингапуре

Найдено 7 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Сингапуре на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сингапур: всё лучшее сразу
На машине
3.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапур: всё лучшее сразу
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
Завтра в 14:30
11 дек в 10:30
$380 за всё до 5 чел.
Сингапур - город будущего
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Вечерний гастрономический Сингапур
Пешая
Музыкальные теплоходы
3.5 часа
4 отзыва
Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$300 за всё до 5 чел.
Современный центр Сингапура
Пешая
3 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Современный центр Сингапура
Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
15 дек в 16:30
16 дек в 16:30
$283 за всё до 3 чел.
Сложить мозаику Сингапура
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Сингапур сквозь века
Пешая
3 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
На автобусе
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
$347 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 ноября 2025
    Вечерний гастрономический Сингапур
    У нас была прекрасная экскурсия сразу по прилёту в Сингапур. Мы влюбились в этот город😃 спасибо большое за экскурсию!
  • С
    Светлана
    30 октября 2025
    Вечерний гастрономический Сингапур
    Гузаль очень приятная девушка, в доступной интересной для ребёнка форме рассказала много важных и любопытных фактов о Сингапуре и истории его постройки, гибко перестроила маршрут и показала красивые виды, помогла сфоткать.
    Гузаль очень приятная девушка, в доступной интересной для ребёнка форме рассказала много важных и любопытных фактов о Сингапуре и истории его постройки, гибко перестроила маршрут и показала красивые виды, помогла сфоткать.
  • Е
    Елена
    24 октября 2025
    Вечерний гастрономический Сингапур
    Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!
    Большое спасибо Гузаль за знакомство с вечерним Сингапуром, невероятные виды и красочные фото!
    Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!
    Большое спасибо Гузаль за знакомство с вечерним Сингапуром, невероятные виды и красочные фото!
  • Д
    Дмитрий
    13 октября 2025
    Вечерний гастрономический Сингапур
    Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!
    Все было на высшем уровне, продуманный маршрут, внимание к деталям.
    Я увидел Сингапур не
    как турист а как местный житель. Гузаль уверенно и отлично ориентируется во всех локациях и подберет нужный маршурт.
    Я в восторге от того, что мне попался такой гид! Прям за руку провела по всем интересным местам. Рассказала про историю культуру и много всего того что не найти на просторах интернета, сделала кучу красивых фотографий! Со мной!)

    Попробовал знаменитый Chicken Rice и попил местное кофе и был удивлен низкой ценой качеством и вкусом. Не ожидал что Сингапур настолько красив вечером. И убедился и в последущем Сингапуре, подтверждающим свою любовь к вкусной и доступной для всех еды! Тут это везде!

    Когда в следующий раз поеду в Сингапур, а я фанат F-1, Singapore Grand Prix гонок, то точно к Гузаль попрошу еще раз сопровождать меня во всех прогулках.
    Были места где были очереди, но просто общаться было приятно, и это своровало время ожидания!
    Время с ней пролетает незаметно, Я Гузаль рекомендую! Я в восторге! Спасибо еще раз! До встречи в следующем году.

    Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!
    Все было на высшем уровне, продуманный маршрут, внимание к деталям.
    Я увидел Сингапур не

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Сингапур: всё лучшее сразу
  2. Сингапур - город будущего
  3. Вечерний гастрономический Сингапур
  4. Современный центр Сингапура
  5. Сложить мозаику Сингапура
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Набережная
  4. Колесо обозрения
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в декабре 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 240 до 380. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 215 ⭐ отзывов, цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль