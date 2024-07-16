Е Елена Колониальный центр Сингапура Получили много полезной информации! Ирина великолепный рассказчик, глубоко погруженная в историю! Было легко и интересно! Рекомендую!

И Ирина Сингапур сквозь века читать дальше те места, где мы уже побывали и учла наши пожелания, чтобы нам еще хотелось увидеть, Очень интересно рассказывала об истории и быте Сингапура, емко отвечала на все наши вопросы, дала рекомендации на дальнейшие передвижения. Нам очень понравилось - было непринужденно, но очень познавательно. Рекомендуем Ирину как замечательного экскурсовода и очень приятного человека. Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила

Н Наталия Сложить мозаику Сингапура Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.

А Анна Колониальный центр Сингапура Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗

И Ирина Сложить мозаику Сингапура читать дальше её, хотя, как мне кажется заинтересовать в этом возрасте детей может только айпад. И всё же, у Ирины, есть даже мультик об истории Сингапура. Очень и очень рекомендую. Большое спасибо за экскурсию и терпение 🫣 Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой, Ирина пыталась заинтересовать даже

О Ольга Сложить мозаику Сингапура Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!

Ю Юлия Колониальный центр Сингапура Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была пунктуальна, показала нам много интересных мест, рассказала простым языком и без лишних перегружающих фактов. Было очень живо и весело! Спасибо!