2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура
Прогулка по чуду-городу из прошлого в будущее: Чайна-таун и современные районы
Начало: В раойне метро Chinatown
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
$205 за всё до 4 чел.
3 часа
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
$270 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Колониальный центр Сингапура
Погулять по атмосферным улочкам исторического центра и услышать легенды города-государства
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 июля 2024Получили много полезной информации! Ирина великолепный рассказчик, глубоко погруженная в историю! Было легко и интересно! Рекомендую!
- ИИрина14 апреля 2024Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
- ННаталия9 апреля 2024Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.
- ААнна7 апреля 2024Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
- ИИрина1 февраля 2024Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой, Ирина пыталась заинтересовать даже
- ООльга17 января 2024Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!
- ЮЮлия22 декабря 2023Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была пунктуальна, показала нам много интересных мест, рассказала простым языком и без лишних перегружающих фактов. Было очень живо и весело! Спасибо!
- ЮЮрий9 мая 2023Все хорошо, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Все»
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