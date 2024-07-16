Все – экскурсии в Сингапуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Сингапуре на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сложить мозаику Сингапура
Пешая
14 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура
Прогулка по чуду-городу из прошлого в будущее: Чайна-таун и современные районы
Начало: В раойне метро Chinatown
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
$205 за всё до 4 чел.
Сингапур сквозь века
Пешая
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
$270 за всё до 4 чел.
Колониальный центр Сингапура
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Колониальный центр Сингапура
Погулять по атмосферным улочкам исторического центра и услышать легенды города-государства
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
$200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Колониальный центр Сингапура
    Получили много полезной информации! Ирина великолепный рассказчик, глубоко погруженная в историю! Было легко и интересно! Рекомендую!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Сингапур сквозь века
    Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
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    те места, где мы уже побывали и учла наши пожелания, чтобы нам еще хотелось увидеть, Очень интересно рассказывала об истории и быте Сингапура, емко отвечала на все наши вопросы, дала рекомендации на дальнейшие передвижения. Нам очень понравилось - было непринужденно, но очень познавательно. Рекомендуем Ирину как замечательного экскурсовода и очень приятного человека.

  • Н
    Наталия
    9 апреля 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.
  • А
    Анна
    7 апреля 2024
    Колониальный центр Сингапура
    Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
    Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский
  • И
    Ирина
    1 февраля 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой, Ирина пыталась заинтересовать даже
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    её, хотя, как мне кажется заинтересовать в этом возрасте детей может только айпад. И всё же, у Ирины, есть даже мультик об истории Сингапура. Очень и очень рекомендую. Большое спасибо за экскурсию и терпение 🫣

    Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкойИрина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкойИрина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкойИрина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкойИрина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкойИрина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой
  • О
    Ольга
    17 января 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!
    Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    22 декабря 2023
    Колониальный центр Сингапура
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была пунктуальна, показала нам много интересных мест, рассказала простым языком и без лишних перегружающих фактов. Было очень живо и весело! Спасибо!
  • Ю
    Юрий
    9 мая 2023
    Сингапур сквозь века
    Все хорошо, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в августе 2024
Сейчас в Сингапуре в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 270. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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