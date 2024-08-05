Экскурсии выходного дня в Сингапуре

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Сингапуре на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сингапур: всё лучшее сразу
На машине
11 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Сингапуру: фонтаны, кварталы и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:30
9 авг в 10:30
$360 за всё до 5 чел.
Сингапур сквозь века
Пешая
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
9 авг в 10:00
10 авг в 12:00
$270 за всё до 4 чел.
Колониальный центр Сингапура
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Колониальный центр Сингапура
Погулять по атмосферным улочкам исторического центра и услышать легенды города-государства
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
$200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 августа 2024
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Спасибо Ольге большое за прекрасно проверенную экскурсию. Интересно было и детям и взрослым. Ответила легко на все наши вопросы. Рассказывала очень интересно, доступно, познавательно.
  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Уважаемая Наталия! Большое Вам спасибо за интересную программу для туристов, четкость и внимание, которое Вы проявили. Успехов Вам и всего самого хорошего! С вашего позволения всем, кто решит посетить Сингапур, буду советовать обращаться к Вам. Всего доброго!
  • О
    Оксана
    19 июля 2024
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Огромное спасибо нашему гиду Марине! Очень понравилась экскурсия, очень информативно и увлекательно!
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Колониальный центр Сингапура
    Получили много полезной информации! Ирина великолепный рассказчик, глубоко погруженная в историю! Было легко и интересно! Рекомендую!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Сингапур сквозь века
    Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
    читать дальше

    те места, где мы уже побывали и учла наши пожелания, чтобы нам еще хотелось увидеть, Очень интересно рассказывала об истории и быте Сингапура, емко отвечала на все наши вопросы, дала рекомендации на дальнейшие передвижения. Нам очень понравилось - было непринужденно, но очень познавательно. Рекомендуем Ирину как замечательного экскурсовода и очень приятного человека.

  • А
    Анна
    7 апреля 2024
    Колониальный центр Сингапура
    Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
    Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский
  • Ю
    Юлия
    22 декабря 2023
    Колониальный центр Сингапура
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была пунктуальна, показала нам много интересных мест, рассказала простым языком и без лишних перегружающих фактов. Было очень живо и весело! Спасибо!
  • Ю
    Юрий
    9 мая 2023
    Сингапур сквозь века
    Все хорошо, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в августе 2024
Сейчас в Сингапуре в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 360. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 19 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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