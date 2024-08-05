И Ирина Сингапур: всё лучшее сразу Спасибо Ольге большое за прекрасно проверенную экскурсию. Интересно было и детям и взрослым. Ответила легко на все наши вопросы. Рассказывала очень интересно, доступно, познавательно.

Т Татьяна Сингапур: всё лучшее сразу Уважаемая Наталия! Большое Вам спасибо за интересную программу для туристов, четкость и внимание, которое Вы проявили. Успехов Вам и всего самого хорошего! С вашего позволения всем, кто решит посетить Сингапур, буду советовать обращаться к Вам. Всего доброго!

О Оксана Сингапур: всё лучшее сразу Огромное спасибо нашему гиду Марине! Очень понравилась экскурсия, очень информативно и увлекательно!

Е Елена Колониальный центр Сингапура Получили много полезной информации! Ирина великолепный рассказчик, глубоко погруженная в историю! Было легко и интересно! Рекомендую!

И Ирина Сингапур сквозь века читать дальше те места, где мы уже побывали и учла наши пожелания, чтобы нам еще хотелось увидеть, Очень интересно рассказывала об истории и быте Сингапура, емко отвечала на все наши вопросы, дала рекомендации на дальнейшие передвижения. Нам очень понравилось - было непринужденно, но очень познавательно. Рекомендуем Ирину как замечательного экскурсовода и очень приятного человека. Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила

А Анна Колониальный центр Сингапура Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗

Ю Юлия Колониальный центр Сингапура Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была пунктуальна, показала нам много интересных мест, рассказала простым языком и без лишних перегружающих фактов. Было очень живо и весело! Спасибо!