3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Сингапуру: фонтаны, кварталы и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:30
9 авг в 10:30
$360 за всё до 5 чел.
3 часа
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
9 авг в 10:00
10 авг в 12:00
$270 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Колониальный центр Сингапура
Погулять по атмосферным улочкам исторического центра и услышать легенды города-государства
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 августа 2024Спасибо Ольге большое за прекрасно проверенную экскурсию. Интересно было и детям и взрослым. Ответила легко на все наши вопросы. Рассказывала очень интересно, доступно, познавательно.
- ТТатьяна29 июля 2024Уважаемая Наталия! Большое Вам спасибо за интересную программу для туристов, четкость и внимание, которое Вы проявили. Успехов Вам и всего самого хорошего! С вашего позволения всем, кто решит посетить Сингапур, буду советовать обращаться к Вам. Всего доброго!
- ООксана19 июля 2024Огромное спасибо нашему гиду Марине! Очень понравилась экскурсия, очень информативно и увлекательно!
- ЕЕлена16 июля 2024Получили много полезной информации! Ирина великолепный рассказчик, глубоко погруженная в историю! Было легко и интересно! Рекомендую!
- ИИрина14 апреля 2024Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
- ААнна7 апреля 2024Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
- ЮЮлия22 декабря 2023Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была пунктуальна, показала нам много интересных мест, рассказала простым языком и без лишних перегружающих фактов. Было очень живо и весело! Спасибо!
- ЮЮрий9 мая 2023Все хорошо, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «На выходные»
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