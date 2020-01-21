7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Колониальное лицо и символы Сингапура

Город-государство не назвать древним — история Сингапура начинается в 19 веке, когда он стал британской колонией. Я расскажу главное о той эпохе у нулевой точки города и погружу вас в атмосферу колониального Сингапура за чашечкой кофе в роскошном отеле The Fullerton. Здесь вы отправите памятные открытки со штампом старейшего почтамта Сингапура.

Следом пройдем на набережную к главному символу города, мифическому Мерлиону. Отсюда вы полюбуетесь открыточными видами на бизнес-центр с внушительными небоскребами.

Мы также прогуляемся мимо значимых старинных зданий — Парламента, Верховного суда, англиканского собора Св. Андрея, отеля Раффлз. По желанию, вы попробуете национальный коктейль Сингапур Слинг в Long Bar, где придумали этот напиток.

Ультрасовременный Сингапур на 360°

На такси мы поедем к гигантскому колесу обозрения, где я помогу купить билеты со скидкой. Продолжим прогулку на мосту в форме спирали ДНК, откуда вы сделаете лучшие фото с видом на Музей искусства и науки и здание-символ Сингапура, отель Marina Bay Sands. Он, конечно, тоже в программе: пройдя через торговый центр The Shoppes, мы отправимся на смотровую площадку или бар у неповторимого инфинити-бассейна на 57 этаже. Кроме того, вас впечатлят бутик-остров Louis Vuitton и пруд с тысячами лотосов.

В финале прогулки вас ждут волшебные Сады у залива, где вы полюбуетесь тропическими растениями Облачного леса и красками Цветочной оранжереи, а после останетесь любоваться вечерним шоу у футуристических «деревьев Аватара».

Как приручить Сингапур

Я расскажу незаезженные факты о городе, развею стереотипы об уникальном государстве и поделюсь наблюдениями о местной жизни — чем занимаются сингапурцы и как здесь живет русскоязычное комьюнити. Это экскурсия-знакомство, поэтому вы также получите ценные рекомендации: где вкусно поесть, что купить на память и чем заняться в другие дни вашего путешествия.