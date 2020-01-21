7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и понять город будущего с колониальным прошлым на дружеской прогулке

Алеся
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Алеся – ваш гид
Эта экскурсия идеальна для первой встречи с невероятным городом-государством.

Вы увидите must-see места колониального и современного Сингапура, полюбуетесь видами с колеса обозрения и крыши отеля Marina Bay Sands.

В этих декорациях я развею стереотипы, поделюсь интересными фактами и расскажу, что еще поможет прочувствовать Сингапур.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча лобби отеля The Fullerton
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У этой экскурсии7 отзывов
4.29
Большое знакомство с Сингапуром
Большое знакомство с Сингапуром

Что вас ожидает

Колониальное лицо и символы Сингапура
Город-государство не назвать древним — история Сингапура начинается в 19 веке, когда он стал британской колонией. Я расскажу главное о той эпохе у нулевой точки города и погружу вас в атмосферу колониального Сингапура за чашечкой кофе в роскошном отеле The Fullerton. Здесь вы отправите памятные открытки со штампом старейшего почтамта Сингапура.
Следом пройдем на набережную к главному символу города, мифическому Мерлиону. Отсюда вы полюбуетесь открыточными видами на бизнес-центр с внушительными небоскребами.
Мы также прогуляемся мимо значимых старинных зданий — Парламента, Верховного суда, англиканского собора Св. Андрея, отеля Раффлз. По желанию, вы попробуете национальный коктейль Сингапур Слинг в Long Bar, где придумали этот напиток.

Ультрасовременный Сингапур на 360°
На такси мы поедем к гигантскому колесу обозрения, где я помогу купить билеты со скидкой. Продолжим прогулку на мосту в форме спирали ДНК, откуда вы сделаете лучшие фото с видом на Музей искусства и науки и здание-символ Сингапура, отель Marina Bay Sands. Он, конечно, тоже в программе: пройдя через торговый центр The Shoppes, мы отправимся на смотровую площадку или бар у неповторимого инфинити-бассейна на 57 этаже. Кроме того, вас впечатлят бутик-остров Louis Vuitton и пруд с тысячами лотосов.

В финале прогулки вас ждут волшебные Сады у залива, где вы полюбуетесь тропическими растениями Облачного леса и красками Цветочной оранжереи, а после останетесь любоваться вечерним шоу у футуристических «деревьев Аватара».

Как приручить Сингапур
Я расскажу незаезженные факты о городе, развею стереотипы об уникальном государстве и поделюсь наблюдениями о местной жизни — чем занимаются сингапурцы и как здесь живет русскоязычное комьюнити. Это экскурсия-знакомство, поэтому вы также получите ценные рекомендации: где вкусно поесть, что купить на память и чем заняться в другие дни вашего путешествия.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, но часть пути мы проедем на такси (оплачивается дополнительно — 7-10sgd).
  • Дополнительные расходы:
    — колесо обозрения по желанию (33sgd)
    — билет в 2 оранжерии (28sgd) и на шаттл (3sgd)
    — обзорная площадка Marina Bay Sands по желанию (23sgd); можно заменить на посещение бара около знаменитого бассейна на крыше (22 sgd, которые можно потратить в баре).
Большое знакомство с Сингапуром
Большое знакомство с Сингапуром
Большое знакомство с Сингапуром
Большое знакомство с Сингапуром
Большое знакомство с Сингапуром
Большое знакомство с Сингапуром
Большое знакомство с Сингапуром
Большое знакомство с Сингапуром
Большое знакомство с Сингапуром
Большое знакомство с Сингапуром
Большое знакомство с Сингапуром
Большое знакомство с Сингапуром

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура лобби отеля The Fullerton.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алеся
Алеся
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
Мы в полном восторге и от экскурсии,которую проводила Алеся и от Сингапура.6-ти часовая экскурсия(несмотря на нашу усталость от длительного перелета) была настолько интересна,что мы просто забыли про усталость.Спасибо гиду Алесе.Ольга,Виктор.г.Москва
27 декабря 2019
Спасибо Алеся за знакомство с Сингапуром! Очень приятный легкий интеллигентный гид! Рекомендуем!
25 августа 2019
Нам очень понравилась эта экскурсия, мы влюбились в Сингапур ! Благодаря гиду Алесе увидели всё, что хотели и даже больше. Индивидуальный подход чувствуется во всём, мы получили массу ярких эмоций. Я боялась, что после длительного перелёта мы не осилим шестичасовую пешую прогулку, но всё прошло на одном дыхании, и ещё остались силы на два вечерних шоу. Спасибо Алесе-было увлекательно и незабываемо!
31 июля 2019
Очень объемная, познавательная и впечатляющая экскурсия!
Маршрут составлен не только по излюбленным туристами местам, но. по исторической части города, что добавляет изюминку к экскурсии.
Гид Алеся - великолепный рассказчик и просто кладезь знаний!
К тому же, что немало важно для нашей современности, всегда подскажет правильный ракурс и с удовольствием сфотографирует вас на фоне прекрасных видов Сингапура)
День пролетел незаметно, а перелистывая фотографии, удивляешься - сколько всего успел увидеть!
Рекомендую экскурсию Большое знакомство С Сингапуром всем гостям этой чудо-страны!
13 июля 2019
Гид была просто не готова, маршрут тематика, знание истории и сегодняшнего дня , в чем состоит экономическое чудо, о налогах сообщила с ошибкой и т.д. Экскурсию мы прервали за четыре часа до конца . Её вознатрождение в 160 евро отплатили. Было противно слушать бред. Думаю надо ограничить ее в рабочих заказах
10 июля 2019
Гид хорошо знала город и была очень приятна в общении. Она подстраивала экскурсию под наши интересы. Мы много узнали о жизни в Сингапуре. У нас осталось много прекрасных фото, сделанных Алесей. Мы только немного жалеем, что мы мало узнали об истории, особенно об истории колониального периода. У нас не сложилось картины о значении Сингапура как торгового порта 19ого века и его развития до отделения от Малайзии.
17 мая 2019
Экскурсией мы остались очень довольны, так как нашим экскурсоводом была очень знающая, эрудированная и опытная девушка по имени Олеся (Алеся), прекрасно знающая Сингапур, которая провела экскурсию на высочайшем профессиональном уровне, за что мы остались ей очень признательны.
Экскурсия длилась более 6-ти часов, и мы практически успели осмотреть всё, что запланировали...За исключением обзорного Колеса, которое не работало в этот день по метеоусловиям...Тем не менее, на следующий день, нам всё таки повезло посетить и этот туристический объект, так как погода улучшилась...
Поскольку мы оставались в Сингапуре ещё на два дня, Олеся дала нам много полезных советов и рекомендаций, которыми в последствии мы воспользовались с большой пользой для нас. И даже, совершая другие поездки по городу, время от времени мы продолжали поддерживать с ней связь по телефону для уточнения некоторых неясных моментов при осмотре интересных достопримечательностей Сингапура.
А Олеся, в "телефонном режиме", как бы продолжала для нас свою экскурсию, отвечая на наши вопросы...
В общем, мы бы советовали и другим русскоговорящим туристам, посещающим Сингапур, также прибегать к услугам Олеси, если они действительно хотят получить удовольствие и полное представление о Сингапуре.
Кроме того, её туристические услуги стоят на порядок ниже других компаний, которые выделяют индивидуальных экскурсоводов.

Алеся проводит ещё 2 экскурсии

Сингапур в тарелкеСингапур в тарелкеСингапур в тарелке
$125 за экскурсию
3 часа
Рассекретить лучшие гастро-точки мегаполиса и узнать всё о сингапурском культе еды
Добро пожаловать в город, где знакомых встречают вопросом «ты уже сегодня завтракал?», а о местном культе еды уже ходят легенды. Я стану вашим проводником по гастрономической жизни Сингапура: расскажу о формате хокер-центров и привычках местных, покажу стрит-фуд с звездой Мишлен в копилке и помогу не пропустить блюда, которые точно стоит попробовать!
Вечерний Сингапур для детей и взрослыхВечерний Сингапур для детей и взрослыхВечерний Сингапур для детей и взрослых
$200 за экскурсию
4.5 часов
Плениться магической атмосферой «города будущего», рассмотреть его с высоты и покататься на лодочке
С заходом солнца Сингапур преображается как по волшебству: в свете иллюминации небоскребы, залив, искусственные сады и водопады покажутся вам чем-то фантастическим. А круиз по реке и лазерное шоу запомнятся невероятным сочетанием первозданной природы, современной архитектуры и технологий!

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