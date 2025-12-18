Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по Сингапуру – лучшая возможность узнать о том, каким он был в прошлом и что стало толчком к его стремительному экономическому росту.

Описание экскурсии Экскурсия по Сингапуру – лучшая возможность узнать о том, каким он был в прошлом и что стало толчком к его стремительному экономическому росту. Чем живет новое поколение этого суперсовременного государства? Какие люди стали залогом его успеха? Совершите увлекательнейшее путешествие вглубь этого небольшого острова, чтобы не только увидеть его прошлое, но и, возможно, заметить приметы будущего. Ведь не исключено, что то, чем живет Сингапур сегодня, станет настоящим для всех уже завтра. Места посещения: - площадь Паданг – национальный памятник Сингапура и место проведения парада в честь дня Независимости Сингапура - парк Мерлион, где расположен главный символ-статуя Сингапура Мерлион с головой Льва и хвостом рыбы - центральная площадь Раффлз Плейс – историческая торговая площадь, где сейчас находится скопление небоскрёбов и банковский сектор Сингапура - китайский квартал – один из этнических кварталов Сингапура, где находится один из самых красивый буддистских храмов – храм Зуба Будды с одноимённой реликвией - фонтан богатства символ богатства и жизни, яркий пример применения феншуй в строительстве Сингапура. Признан в 1998 году Книгой рекордов Гиннеса как самый большой фонтан в мире. - Марина Бей – живописный залив в центре Сингапура, сочетающий историю, технологии и виды на современные небоскрёбы и знаковые здания страны. Важная информация: Групповая сборная экскурсия по Сингапуру с ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ ГИДОМ. В стоимость включено: русскоговорящий гид и транспорт.

