Описание экскурсииЭкскурсия по Сингапуру – лучшая возможность узнать о том, каким он был в прошлом и что стало толчком к его стремительному экономическому росту. Чем живет новое поколение этого суперсовременного государства? Какие люди стали залогом его успеха? Совершите увлекательнейшее путешествие вглубь этого небольшого острова, чтобы не только увидеть его прошлое, но и, возможно, заметить приметы будущего. Ведь не исключено, что то, чем живет Сингапур сегодня, станет настоящим для всех уже завтра. Места посещения: - площадь Паданг – национальный памятник Сингапура и место проведения парада в честь дня Независимости Сингапура - парк Мерлион, где расположен главный символ-статуя Сингапура Мерлион с головой Льва и хвостом рыбы - центральная площадь Раффлз Плейс – историческая торговая площадь, где сейчас находится скопление небоскрёбов и банковский сектор Сингапура - китайский квартал – один из этнических кварталов Сингапура, где находится один из самых красивый буддистских храмов – храм Зуба Будды с одноимённой реликвией - фонтан богатства символ богатства и жизни, яркий пример применения феншуй в строительстве Сингапура. Признан в 1998 году Книгой рекордов Гиннеса как самый большой фонтан в мире. - Марина Бей – живописный залив в центре Сингапура, сочетающий историю, технологии и виды на современные небоскрёбы и знаковые здания страны. Важная информация: Групповая сборная экскурсия по Сингапуру с ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ ГИДОМ. В стоимость включено: русскоговорящий гид и транспорт.
Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость включено: русскоговорящий гид и транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Raffles City Shopping Centre (станция метро City Hall, exit C)
Завершение: Начало экскурсии центр города (точное место будет согласовано)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
