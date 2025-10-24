Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Этнические районы Сингапура приглашают вас в увлекательное путешествие сквозь века. Прогулка по Chinatown раскроет тайны старинных аптек и величественного храма Зуба Будды. В Little India вы почувствуете атмосферу индийской диаспоры, прогуливаясь по рынку Tekka Market. Kampong Glam удивит восточным колоритом и мечетью Султана. Каждый квартал подарит уникальные впечатления и незабываемые ароматы уличных лавок
Chinatown — самый крупный этнический квартал Сингапура. Здесь всё пронизано историей: от вывесок старинных аптек с сушёными летучими мышами до величественного храма Зуба Будды. Мы пройдём по улочкам с многовековой историей, заглянем в индуистский храм Богини Мариаман и, если захотите, попробуем дуриан.
Little India — колоритная Индия в самом центре Юго-Восточной Азии. Вы узнаете, как формировалась индийская диаспора в Сингапуре, пройдёте по базару, где глаза разбегаются от украшений, специй и тканей. Увидите один из самых больших рынков города Tekka Market и знаменитый дом Тан Тенг Ньяна.
Kampong Glam — мусульманский квартал с восточным акцентом. Узкие улочки приведут нас к мечети Султана с золотым куполом, а по пути будут встречаться лавки с пахлавой, тюрбанами и благовониями. На закуску — самая яркая улица Сингапура, где граффити соседствуют с антикварными магазинами.
Организационные детали
Программа подходит участникам с 15 лет — мы будем много ходить
Дополнительные расходы: проезд на метро — около $2 на человека; напитки и еда — по желанию. По запросу можем поехать на такси вместо метро — $20 за поездку
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сингапуре
Провела экскурсии для 899 туристов
Рада вас приветствовать! Меня зовут Оля, в 2016 году мы переехали в этот удивительный и очень интересный город. Мои прогулки построены по удобным и логичным маршрутам, чтобы помочь путешественникам узнать город получше и посмотреть действительно стоящие посещения места. С удовольствием покажу вам Город Льва, расскажу о современной жизни, об интересных фактах, истории города и его особенностях.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
–
2
–
1
–
Елена
24 окт 2025
Прекрасная экскурсия! 🙌
V
Vladimir
21 окт 2025
В целом все понравилось и экскурсия и экскурсовод, не хватило немного новизны и динамики. Тем не менее для рекомендую, можно увидеть много интересных мест
Н
Наталья
14 авг 2025
Отличная экскурсия с гидом Анастасия. Не смотря на длительную пешую экскурсию, совсем не устали. Между районами передвигались на метро и автобусе. Специально не поехали на такси и Анастасия научила нас ориентироваться в метро, что очень нам пригодилось в дальнейшем. Спасибо большое.
В
Виктория
11 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Было очень интересно. Удобный формат и хорошая навигация. Узнали много нового и интересного!
Татьяна
10 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Увлекательно и колоритно. Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами. Спасибо♡