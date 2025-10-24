Этнические районы Сингапура приглашают вас в увлекательное путешествие сквозь века. Прогулка по Chinatown раскроет тайны старинных аптек и величественного храма Зуба Будды. В Little India вы почувствуете атмосферу индийской диаспоры, прогуливаясь по рынку Tekka Market. Kampong Glam удивит восточным колоритом и мечетью Султана. Каждый квартал подарит уникальные впечатления и незабываемые ароматы уличных лавок

Описание экскурсии

Chinatown — самый крупный этнический квартал Сингапура. Здесь всё пронизано историей: от вывесок старинных аптек с сушёными летучими мышами до величественного храма Зуба Будды. Мы пройдём по улочкам с многовековой историей, заглянем в индуистский храм Богини Мариаман и, если захотите, попробуем дуриан.

Little India — колоритная Индия в самом центре Юго-Восточной Азии. Вы узнаете, как формировалась индийская диаспора в Сингапуре, пройдёте по базару, где глаза разбегаются от украшений, специй и тканей. Увидите один из самых больших рынков города Tekka Market и знаменитый дом Тан Тенг Ньяна.

Kampong Glam — мусульманский квартал с восточным акцентом. Узкие улочки приведут нас к мечети Султана с золотым куполом, а по пути будут встречаться лавки с пахлавой, тюрбанами и благовониями. На закуску — самая яркая улица Сингапура, где граффити соседствуют с антикварными магазинами.

Организационные детали