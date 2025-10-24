Мои заказы

Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее

Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Этнические районы Сингапура приглашают вас в увлекательное путешествие сквозь века. Прогулка по Chinatown раскроет тайны старинных аптек и величественного храма Зуба Будды. В Little India вы почувствуете атмосферу индийской диаспоры, прогуливаясь по рынку Tekka Market. Kampong Glam удивит восточным колоритом и мечетью Султана. Каждый квартал подарит уникальные впечатления и незабываемые ароматы уличных лавок
4.8
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Погружение в три этнических мира
  • 🏛 Величественные храмы и мечети
  • 🛍 Уникальные рынки и базары
  • 🎨 Яркие граффити и антиквариат
  • 🚇 Переезды на метро как местные
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Храм Зуба Будды
  • Храм Богини Мариаман
  • Tekka Market
  • Дом Тан Тенг Ньяна
  • Мечеть Султана

Описание экскурсии

Chinatown — самый крупный этнический квартал Сингапура. Здесь всё пронизано историей: от вывесок старинных аптек с сушёными летучими мышами до величественного храма Зуба Будды. Мы пройдём по улочкам с многовековой историей, заглянем в индуистский храм Богини Мариаман и, если захотите, попробуем дуриан.

Little India — колоритная Индия в самом центре Юго-Восточной Азии. Вы узнаете, как формировалась индийская диаспора в Сингапуре, пройдёте по базару, где глаза разбегаются от украшений, специй и тканей. Увидите один из самых больших рынков города Tekka Market и знаменитый дом Тан Тенг Ньяна.

Kampong Glam — мусульманский квартал с восточным акцентом. Узкие улочки приведут нас к мечети Султана с золотым куполом, а по пути будут встречаться лавки с пахлавой, тюрбанами и благовониями. На закуску — самая яркая улица Сингапура, где граффити соседствуют с антикварными магазинами.

Организационные детали

  • Программа подходит участникам с 15 лет — мы будем много ходить
  • Дополнительные расходы: проезд на метро — около $2 на человека; напитки и еда — по желанию. По запросу можем поехать на такси вместо метро — $20 за поездку
  • Экскурсия может быть отменена из-за дождя

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Chinatown
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Сингапуре
Провела экскурсии для 899 туристов
Рада вас приветствовать! Меня зовут Оля, в 2016 году мы переехали в этот удивительный и очень интересный город. Мои прогулки построены по удобным и логичным маршрутам, чтобы помочь путешественникам узнать город получше и посмотреть действительно стоящие посещения места. С удовольствием покажу вам Город Льва, расскажу о современной жизни, об интересных фактах, истории города и его особенностях.
Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
Елена
24 окт 2025
Прекрасная экскурсия! 🙌
Прекрасная экскурсия! 🙌
V
Vladimir
21 окт 2025
В целом все понравилось и экскурсия и экскурсовод, не хватило немного новизны и динамики. Тем не менее для рекомендую, можно увидеть много интересных мест
Н
Наталья
14 авг 2025
Отличная экскурсия с гидом Анастасия. Не смотря на длительную пешую экскурсию, совсем не устали. Между районами передвигались на метро и автобусе. Специально не поехали на такси и Анастасия научила нас ориентироваться в метро, что очень нам пригодилось в дальнейшем. Спасибо большое.
В
Виктория
11 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Было очень интересно. Удобный формат и хорошая навигация. Узнали много нового и интересного!
Татьяна
Татьяна
10 авг 2025
Экскурсия очень понравилась.
Увлекательно и колоритно.
Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день
Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами.
Спасибо♡

