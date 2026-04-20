Фотопрогулка — один из самых приятных способов знакомства с городом.
Вы не просто увидите знаковые места Сингапура, но и заглянете в тихие уголки вне популярных маршрутов.
Мы будем гулять в комфортном ритме, ловить настроение города — а результатом станут выразительные портреты.
Вы не просто увидите знаковые места Сингапура, но и заглянете в тихие уголки вне популярных маршрутов.
Мы будем гулять в комфортном ритме, ловить настроение города — а результатом станут выразительные портреты.
Описание фото-прогулки
Вас ждёт прогулка по самым фотогеничным местам города. Марина Бэй, отель «Фуллертон», Гарденс бай Бэй или тихие зелёные улочки — вместе выберем локацию под ваше настроение.
Вы будете наслаждаться красотой города, а я сделаю для вас яркие, атмосферные кадры, которые станут лучшим сувениром из путешествия!
Организационные детали
- Я снимаю на Canon R6, объективы 35mm/1.4, RF 50 mm/1.2
- В течение двух недель после съёмки вы получите 200–250 фотографий в авторской цветокоррекции и 15 в ретуши
- Скачать готовый материал возможно будет по ссылке, срок хранения — 1 месяц
- Возможна оплата в рублях по курсу, детали в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я фотограф с 2019 года, в Сингапуре живу с июня 2024 года и влюблена в этот город. Каждый его уголок — как произведение искусства! Горю желанием отправиться с вами на фотопрогулку и сделать красивые памятные фотографии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
очень понравилась фотопрогулка, легко и непринужденно, Оля предложила красивый маршрут и сделала очень много классных кадров.
мы были в Сингапуре проездом в первый раз и помимо того, что увидели основное, на память остались такие классные кадры, все фотки офигенные и без ретуши!
я в восторге, рекомендую обязательно зафиксировать поездку в Сингапур с Олей 🩷
мы были в Сингапуре проездом в первый раз и помимо того, что увидели основное, на память остались такие классные кадры, все фотки офигенные и без ретуши!
я в восторге, рекомендую обязательно зафиксировать поездку в Сингапур с Олей 🩷
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Ю
Очень рекомендую Оленьку! Провела нам съемку, дольше положенного времени! Учла на все пожелания, посоветовала локации к посвящению! Очень рада нашему знакомству 😍
+1
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В
Огромное спасибо Ольге за фотосессию. Всё очень душевно и проффесионально. Мои все в восторге от проведённого времени. Ждём классных фоток.
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