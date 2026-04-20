Алёна

очень понравилась фотопрогулка, легко и непринужденно, Оля предложила красивый маршрут и сделала очень много классных кадров.

мы были в Сингапуре проездом в первый раз и помимо того, что увидели основное, на память остались такие классные кадры, все фотки офигенные и без ретуши!

я в восторге, рекомендую обязательно зафиксировать поездку в Сингапур с Олей 🩷