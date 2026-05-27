Знаете ли вы, что культура местных лоточников признана ЮНЕСКО частью нематериального наследия человечества? Вы побываете в гастрономическом сердце Сингапура и попробуете 10 тщательно отобранных блюд и напитков.
Заглянете в точки, которые отмечены «Мишлен», пройдёте по переулкам с настенными росписями и познакомитесь с историей иммигрантских кварталов города.
Заглянете в точки, которые отмечены «Мишлен», пройдёте по переулкам с настенными росписями и познакомитесь с историей иммигрантских кварталов города.
Описание экскурсии
Сердце Чайна-тауна на Пагода-стрит
- Вы попробуете бак ква — сладко-пряное мясо на гриле
- Пройдёте по старинным районам, где сохранилась атмосфера первых китайских кварталов Сингапура
- Увидите настенные росписи художника Йип Ю Чонга, исторические дома-магазины и холм Анн Сян
- Побываете в локациях, где снимали фильм «Безумно богатые азиаты»
Центры уличной еды и знаменитые блюда Сингапура
Вы посетите популярные гастрономические пространства и попробуете блюда, которые любят местные жители:
- рис с курицей по-хайнаньски
- устричные оладьи
- попия (тонкие роллы с начинкой)
- аппам (рисовые блинчики)
- наси лемак (рис с кокосовым молоком и закусками)
- лонтонг (овощи и рисовые котлеты в кокосовом соусе)
- роти прата (слоёная лепёшка) и наан с курицей в сливочном соусе
- чендол (десерт со льдом, кокосовым молоком и пальмовым сахаром)
- масала-чай, кофе или манговый ласси
- сок сахарного тростника, пиво или прохладительные напитки
Некоторые блюда подаются для совместной дегустации, чтобы вы смогли попробовать больше вкусов за одну прогулку.
Храмы и культурные кварталы
Помимо гастрономии, мы познакомимся с культурным многообразием Сингапура и посетим:
- Храм и музей реликвии Зуба Будды
- старейший индуистский храм Шри Мариамман
- район Кампонг-Глам
- мечеть Султана
- улицу Хаджи лейн с атмосферными кафе и уличным искусством
- Сад специй и улицу Маскат
Вы узнаете:
- как формировалась местная культура уличной еды
- почему гастрономия Сингапура получила статус ЮНЕСКО
- как питаются местные жители
- какие блюда обязательно стоит попробовать и где
Организационные детали
- С вами будет англоговорящий гид из нашей команды
- Дегустация 9–10 блюд, напитков и бутылка минеральной воды входят в стоимость
- Билеты в храмы входят в стоимость. Дополнительные расходы — по желанию: другие блюда и напитки, чаевые гиду
Важно знать
- Некоторые блюда могут заменяться альтернативными в зависимости от доступности
- В центрах уличной еды нельзя заранее забронировать столики, поэтому иногда потребуется немного подождать, пока освободится место или пока готовится еда
- Экскурсия не подходит для гостей на инвалидных колясках
- При наличии особых диетических ограничений напишите нам заранее
ежедневно в 09:30 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пагода-стрит
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гадолава — Организатор в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В нашей команде вежливые, душевные и всегда готовые прийти на помощь гиды. Нам важно, чтобы путешественникам было комфортно и всё нравилось. А ещё мы быстро решаем любые вопросы, чтобы вы ни о чём не переживали.
Входит в следующие категории Сингапура
Похожие экскурсии на «Гастротур по Чайна-тауну Сингапура (на английском)»
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапур: всё лучшее сразу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть характер города
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
Завтра в 10:30
29 мая в 10:30
$430 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
1 июн в 09:00
20 авг в 09:00
$275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сингапур с душой
Познакомиться с городом и заглянуть в мир фен-шуй, по законам которого он построен
Начало: У фонтана богатства
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$260 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Прогулка по Сингапуру - с аудиогидом в вашем смартфоне
Открыть для себя космополитичный город-государство в своём темпе
Начало: На площади Fullerton
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$14 за человека
$110 за человека