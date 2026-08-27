Как появился Сингапур и почему британцы выбрали именно это место? Какую роль в его истории сыграли приезжие со всего мира? Мы поговорим о событиях и решениях, которые превратили небольшой торговый порт в успешную страну. Вы пройдёте по главным локациям, сделаете кадры без толп и не перегреетесь — мы запланировали прохладные места по пути.

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Описание экскурсии

Набережная реки Сингапур — здесь начиналась история города как торгового порта. Вы узнаете о стремительном развитии рыбацкой деревни. Почему это место оказалось настолько важным для торговли между Европой и Азией?

Колониальный центр и Национальная галерея. Вы увидите здания, в которых принимали важнейшие для страны решения. Узнаете о британском наследии, войне и независимости. Мы поднимемся на балкон, с которого открывается шикарная панорама города.

Старейшая православная церковь региона — Армянская. Вы зайдёте внутрь, узнаете об армянской общине и людях, чьи имена до сих пор встречаются на карте Сингапура.

Исторический парк Форт-Каннинг. Поговорим о древности, колониальном периоде, событиях Второй мировой, а также увидим могилу русского моряка 19 века.

Сингапурский университет менеджмента. Вы осмотрите его снаружи и узнаете о местном образовании. Мы завершим экскурсию в Raffles Hotel — символе колониального Сингапура.

Вы узнаете:

Каким был Сингапур до прихода британцев и почему именно здесь появился торговый порт

Какую роль для города сыграли небольшие иммигрантские сообщества

Что происходило здесь во время Второй мировой и как страна пришла к независимости

Кто стоял у истоков современного Сингапура и как колониальная эпоха изменила город

Как наследие сохранилось в архитектуре и жизни города

Организационные детали