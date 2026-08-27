Увидеть Колониальный центр, Армянскую церковь, парк Форт-Каннинг и узнать о прошлом города
Как появился Сингапур и почему британцы выбрали именно это место? Какую роль в его истории сыграли приезжие со всего мира? Мы поговорим о событиях и решениях, которые превратили небольшой торговый порт в успешную страну.
Вы пройдёте по главным локациям, сделаете кадры без толп и не перегреетесь — мы запланировали прохладные места по пути.
Описание экскурсии
Набережная реки Сингапур — здесь начиналась история города как торгового порта. Вы узнаете о стремительном развитии рыбацкой деревни. Почему это место оказалось настолько важным для торговли между Европой и Азией?
Колониальный центр и Национальная галерея. Вы увидите здания, в которых принимали важнейшие для страны решения. Узнаете о британском наследии, войне и независимости. Мы поднимемся на балкон, с которого открывается шикарная панорама города.
Старейшая православная церковь региона — Армянская. Вы зайдёте внутрь, узнаете об армянской общине и людях, чьи имена до сих пор встречаются на карте Сингапура.
Исторический парк Форт-Каннинг. Поговорим о древности, колониальном периоде, событиях Второй мировой, а также увидим могилу русского моряка 19 века.
Сингапурский университет менеджмента. Вы осмотрите его снаружи и узнаете о местном образовании. Мы завершим экскурсию в Raffles Hotel — символе колониального Сингапура.
Вы узнаете:
Каким был Сингапур до прихода британцев и почему именно здесь появился торговый порт
Какую роль для города сыграли небольшие иммигрантские сообщества
Что происходило здесь во время Второй мировой и как страна пришла к независимости
Кто стоял у истоков современного Сингапура и как колониальная эпоха изменила город
Как наследие сохранилось в архитектуре и жизни города
Организационные детали
Оставшуюся сумму 120 SGD (~$94) за человека вы оплачиваете наличными перед началом экскурсии. К оплате принимаются только сингапурские доллары, поэтому рекомендуем заранее обменять валюту
Еда и напитки оплачиваются отдельно
Экскурсии проводит наша команда лицензированных гидов — не только профессионалы, одобренные министерством туризма Сингапура, но и очень приятные, живые и лёгкие в общении люди
в понедельник, четверг и пятницу в 15:00, во вторник, среду и субботу в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$120
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Раффлз-плейс»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и пятницу в 15:00, во вторник, среду и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рита — ваша команда гидов в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Я — лицензированный гид в Сингапуре и основатель агентства путешествий. Живу в Азии с 2015 года и чувствую себя здесь как дома.
Я собрала команду гидов-единомышленников, и вместе мы проводим сборные читать дальшеуменьшить
групповые экскурсии в Сингапуре.
В своих турах мы любим сочетать знаковые достопримечательности и более глубинные форматы, которые позволяют погрузиться в атмосферу по-настоящему, почувствовать себя местным жителем (пусть и на один день).
Расскажем вам не только об истории и культуре Сингапура, но и про то, чем живёт страна сегодня:
— планирование городской среды и интересные государственные инициативы,
— предпринимательство и экономика,
— жильё, налоги и повседневные реалии.
Для нас Сингапур — не бездушный и стерильный, а уникальный и живой ✨
До встречи в Сингапуре!
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