Что вы увидите
- Место высадки англичан в Сингапуре на реке Сингапур
- Статую символа города Мерлиона
- Залив Марина Бей
Город Штрафов", "Город Будущего", "Город в саду" - это все о нем. И все это правда. А еще …. "В бананово-лимонном Сингапуре, в бури... " - романтический флер и настоящие пираты.
С чего началась история 📖 Сингапура, и правда ли, что он "совсем молодой" как государство? Кто же его основал?
Почему о реке как символе жизни поют в самой популярной сингапурской песне?
Мы встретим закат на старой набережной у символа города и насладимся видом на Знаменитый Отель-Корабль Марина Бей Сендс.
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена .
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