Город Штрафов", "Город Будущего", "Город в саду" - это все о нем. И все это правда. А еще …. "В бананово-лимонном Сингапуре, в бури... " - романтический флер и настоящие пираты.

С чего началась история 📖 Сингапура, и правда ли, что он "совсем молодой" как государство? Кто же его основал?

Почему о реке как символе жизни поют в самой популярной сингапурской песне?

Мы встретим закат на старой набережной у символа города и насладимся видом на Знаменитый Отель-Корабль Марина Бей Сендс.