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Онлайн-экскурсия «Сингапур — встретить закат на экваторе»

Елена .
Елена . – Гид из Сингапура
Полный тайн и загадок, фееричный Сингапур никого не оставит равнодушным.

Город 🏙️, в котором живут пираты, «город будущего», «город штрафов» — какие еще имена скрывает это место? Кто основал Сингапур и сколько лет этому городу? Ответы на эти вопросы есть в нашей экскурсии 🧭.

Вы узнаете, почему река является символом жизни в самой популярной сингапурской песне.

Увидите закат на старой набережной у символа города и насладитесь видом на знаменитый Отель-Корабль Марина Бэй Сендс.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • $5.99 за человека

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Онлайн-экскурсия «Сингапур — встретить закат на экваторе»
Онлайн-экскурсия «Сингапур — встретить закат на экваторе»

Что вы увидите

  • Место высадки англичан в Сингапуре на реке Сингапур
  • Статую символа города Мерлиона
  • Залив Марина Бей
Город Штрафов", "Город Будущего", "Город в саду" - это все о нем. И все это правда. А еще …. "В бананово-лимонном Сингапуре, в бури... " - романтический флер и настоящие пираты.
С чего началась история 📖 Сингапура, и правда ли, что он "совсем молодой" как государство? Кто же его основал?
Почему о реке как символе жизни поют в самой популярной сингапурской песне?
Мы встретим закат на старой набережной у символа города и насладимся видом на Знаменитый Отель-Корабль Марина Бей Сендс.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
  • N/a
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Сингапур — встретить закат на экваторе»
Онлайн-экскурсия «Сингапур — встретить закат на экваторе»
Онлайн-экскурсия «Сингапур — встретить закат на экваторе»
Онлайн-экскурсия «Сингапур — встретить закат на экваторе»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена .
Елена .
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