Сентоза — тропический остров в 15 минутах от центра Сингапура и одно из мест, которые я рекомендую посетить. Мы пройдём по продуманному маршруту, чтобы успеть посетить самые популярные точки.
Вы узнаете, какую роль остров играл в прошлом, почему он имел стратегическое значение и был далёк от развлечений, а также как он менялся и стал центром впечатлений.
Описание экскурсии
- Мы доберёмся до острова на ярких вагончиках монорельса или выберем другой живописный путь — по канатной дороге, любуясь побережьем с высоты птичьего полёта.
- Исследуем форт Силосо — ключевой оборонный рубеж Сингапура во время Второй мировой войны.
- Прогуляемся вдоль пляжа, попробуем кокосовое мороженое и дойдём до самой южной точки материковой Азии.
- При желании — искупаемся и отдохнём на белоснежном пляже или посетим захватывающие аттракционы.
- Поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть остров и его окрестности во всей красе.
- Завершим день в центральной части острова: можно поужинать на набережной или остаться на вечернее шоу «Wings of Time».
Организационные детали
- Экскурсия может быть отменена/перенесена в случае сильного дождя.
- Дополнительные расходы: еда и напитки — по желанию, монорельс — $4 за чел.
- Оплачивается по желанию: канатная дорога — около $35 за чел. (+ билет для гида), билеты на аттракционы и на шоу Wings of time — $22 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ТЦ Vivo City
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Сингапуре
Провела экскурсии для 904 туристов
Рада вас приветствовать! Меня зовут Оля, в 2016 году мы переехали в этот удивительный и очень интересный город. Мои прогулки построены по удобным и логичным маршрутам, чтобы помочь путешественникам узнать город получше и посмотреть действительно стоящие посещения места. С удовольствием покажу вам Город Льва, расскажу о современной жизни, об интересных фактах, истории города и его особенностях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
17 ноя 2025
С гидом Мариной замечательно прошла экскурсия! Глубокие знания истории и культуры Сингапура быстро погрузили в самобытную атмосферу города. Порадовали хорошая организация и индивидуальный подход! Рекомендую!
Галина
29 окт 2025
Все очень понравилось! Рекомендуем!!
