Что вас ожидает

Лодочный причал. Самая старая часть города вдоль реки Сингапур — отсюда началась история британской колонии в 19 веке. Здесь зародился торговый Сингапур, и с этого места начался его стремительный рост.

Отель «Раффлз». Легендарное здание колониальной эпохи, где бывали британские монархи и звёзды мировой культуры. По желанию можно попробовать культовый коктейль Singapore Sling, придуманный здесь.

Национальная галерея. Расположена в зданиях бывшего Сити-холла и Верховного суда — памятниках колониальной архитектуры. Сегодня это крупнейший художественный музей Юго-Восточной Азии с богатейшей коллекцией искусства.

Мост Кавена. Единственный подвесной мост Сингапура, собранный в 19 веке в Шотландии. Один из старейших мостов города со своей инженерной историей и шармом.

Отель Фулертон. Прежний главный почтамт, а теперь один из самых престижных отелей. Символ того, как прошлое и настоящее соседствуют в центре города.

Марина Бэй. Современный символ Сингапура. Здесь — штаб-квартиры корпораций, отель Marina Bay Sands, смотровые площадки и футуристические постройки. Всё это — образ Сингапура как одного из центров будущего.

Фонтан Богатства в Suntec City. Фэншуй, стекло и сталь. Считается, что прикосновение к внутреннему кольцу фонтана приносит удачу и финансовое благополучие.

Организационные детали