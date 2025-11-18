Вы узнаете Сингапур через улицы, здания и живые истории.
Мы пройдём по самым колоритным районам центра, поговорим о прошлом и настоящем города, его жителях и этническом составе.
Вы увидите, как Сингапур преодолел путь от перенаселённых трущоб до мегаполиса с передовыми технологиями и высоким качеством жизни. Поймёте, как устроен город и почему он такой, какой он есть.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Лодочный причал. Самая старая часть города вдоль реки Сингапур — отсюда началась история британской колонии в 19 веке. Здесь зародился торговый Сингапур, и с этого места начался его стремительный рост.
Отель «Раффлз». Легендарное здание колониальной эпохи, где бывали британские монархи и звёзды мировой культуры. По желанию можно попробовать культовый коктейль Singapore Sling, придуманный здесь.
Национальная галерея. Расположена в зданиях бывшего Сити-холла и Верховного суда — памятниках колониальной архитектуры. Сегодня это крупнейший художественный музей Юго-Восточной Азии с богатейшей коллекцией искусства.
Мост Кавена. Единственный подвесной мост Сингапура, собранный в 19 веке в Шотландии. Один из старейших мостов города со своей инженерной историей и шармом.
Отель Фулертон. Прежний главный почтамт, а теперь один из самых престижных отелей. Символ того, как прошлое и настоящее соседствуют в центре города.
Марина Бэй. Современный символ Сингапура. Здесь — штаб-квартиры корпораций, отель Marina Bay Sands, смотровые площадки и футуристические постройки. Всё это — образ Сингапура как одного из центров будущего.
Фонтан Богатства в Suntec City. Фэншуй, стекло и сталь. Считается, что прикосновение к внутреннему кольцу фонтана приносит удачу и финансовое благополучие.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества человек или на автомобиле, детали уточняйте в переписке.
- Дополнительно и по желанию вы оплачиваете чай, кофе и традиционные тосты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Swissotel the Stamford
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваш гид в Сингапуре
Светлана — ваш гид в Сингапуре

Добро пожаловать в Сингапур! Меня зовут Светлана. Я живу в Сингапуре с 2010 года и более 10 лет работаю здесь лицензированным гидом. Мне искренне нравится делиться с гостями города его историей,
