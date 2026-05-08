Эта экскурсия — идеальная первая встреча с Сингапуром. Вы увидите его с разных сторон: колониальное прошлое, культурные кварталы и ультрасовременный центр. Пройдёте по местам, где рождалась история страны, и разберётесь, как маленький порт превратился в один из самых успешных городов мира.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Фонтан богатства. Вы увидите один из самых известных фонтанов Сингапура, созданный по принципам фэн-шуй, и узнаете, как правильно загадать здесь желание.

Отель «Раффлз». Прогуляетесь по элегантным верандам и внутреннему дворику. При желании заглянете в Long Bar, чтобы попробовать знаменитый национальный коктейль.

Берег реки Сингапур. Окажетесь там, где началась история города, и разберётесь, как из болотистой местности вырос один из самых успешных мегаполисов мира.

Мост Кавена. Пройдёте по старейшему подвесному мосту города. Я расскажу, почему он закрыт для транспорта, какие символы скрыты в его конструкции и чем он был важен для колониального Сингапура.

Отель «Фуллертон». Увидите бывший главпочтамт, а сегодня один из самых известных отелей страны. Здесь история ощущается в деталях: колоннах, фасаде в стиле неоклассицизма и атмосфере Британской империи.

Открытка из прошлого. Сможете отправить настоящую открытку из старинного почтового ящика Royal Mail, как это делали жители Сингапура более ста лет назад.

Парк «Мерлион». Это сердце Сингапура. Здесь вас встретит легендарный Мерлион — мистический лев с телом рыбы, хранитель города и его морской истории.

Чайна-таун. Вы прогуляетесь по району, узкие улочки которого до сих пор живут по своим негласным правилам. Здесь переплетаются традиции и повседневная жизнь: аромат благовоний у храмов, шум лавок и семейные магазинчики.

Организационные детали