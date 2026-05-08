Фонтан богатства. Вы увидите один из самых известных фонтанов Сингапура, созданный по принципам фэн-шуй, и узнаете, как правильно загадать здесь желание.
Отель «Раффлз». Прогуляетесь по элегантным верандам и внутреннему дворику. При желании заглянете в Long Bar, чтобы попробовать знаменитый национальный коктейль.
Берег реки Сингапур. Окажетесь там, где началась история города, и разберётесь, как из болотистой местности вырос один из самых успешных мегаполисов мира.
Мост Кавена. Пройдёте по старейшему подвесному мосту города. Я расскажу, почему он закрыт для транспорта, какие символы скрыты в его конструкции и чем он был важен для колониального Сингапура.
Отель «Фуллертон». Увидите бывший главпочтамт, а сегодня один из самых известных отелей страны. Здесь история ощущается в деталях: колоннах, фасаде в стиле неоклассицизма и атмосфере Британской империи.
Открытка из прошлого. Сможете отправить настоящую открытку из старинного почтового ящика Royal Mail, как это делали жители Сингапура более ста лет назад.
Парк «Мерлион». Это сердце Сингапура. Здесь вас встретит легендарный Мерлион — мистический лев с телом рыбы, хранитель города и его морской истории.
Чайна-таун. Вы прогуляетесь по району, узкие улочки которого до сих пор живут по своим негласным правилам. Здесь переплетаются традиции и повседневная жизнь: аромат благовоний у храмов, шум лавок и семейные магазинчики.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на микроавтобусе Toyota Hiace
Остаток суммы нужно оплатить при встрече в сингапурских долларах
Если вы остановились на о. Сентоза, могу организовать трансфер за доплату. Детали — в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Сингапура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваш гид в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Добро пожаловать в Сингапур — город, который важно не просто увидеть, а по-настоящему прочувствовать.
Я лицензированный профессиональный гид и уже много лет живу и работаю в Сингапуре. Этот город — мой читать дальшеуменьшить
дом, моя любовь и моя история.
Сингапур — это не только впечатляющие небоскрёбы, роскошь и безупречная организация. Прежде всего, это город людей: их традиций, судеб, стремлений и удивительной гармонии культур.
Я умею объяснять сложные вещи просто, спокойно и со смыслом, с уважением к разным культурам. Мои экскурсии — это не спешка и не сухой набор фактов, а лёгкий диалог, неторопливая прогулка и ощущение, что вы открываете город в компании хорошего друга.
Я работаю с семьями, зрелыми путешественниками и группами, всегда адаптируя маршрут под ваши интересы. Комфорт, понятность и живое общение для меня всегда на первом месте.
Буду рада показать вам мой Сингапур — не просто чтобы увидеть его, а чтобы понять, прочувствовать и запомнить надолго.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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1
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Игорь
Отличная экскурсия благодаря профессионализму и темпераменту гида! Тамара излучает любовь к своему делу, и к Сингапуру в частности. Человек со сверхпозитивным отношением к жизни и большим багажом знаний в предметной читать дальшеуменьшить
области. Время пролетает очень быстро, оставляя ощущение что "хочется еще". Программа и тайминг в точности соответствуют заявленным на сайте,"в комплекте" отличный водитель, вода, кондиционер, комфортные быстрые переезды между локациями, а также личные истории от Тамары, раскрывающие специфику жизни и быт в этой удивительной стране. Все, что не удается впихнуть в одну программу, было выдано в качестве точечных рекомендаций мест "must have". Наш ребенок (10лет) впервые назвал гида в качестве главных причин, по которым ему понравилась страна)) Тамара и Джон, большое спасибо!
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Людмила
Прекрасный экскурсовод и человек Тамара! Провели с ней один из лучших дней своего путешествия! Очень внимательная и чуткая! Подсказала, что еще можно посмотреть, помимо мест, которые мы посетили вместе! Обязательно рекомендую обращаться к ней!
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А
Айдар
30 апреля были на экскурсии « Знакомство с Сингапуром», нашим экскурсоводом была Тамара. Очень понравилась экскурсия и наш экскурсовод, подробно и грамотно рассказала о замечательном и красочном Сингапуре, мы проехали читать дальшеуменьшить
и прогулялись по главным достопромечательностям. Экскурсия проходила очень интересно и комфортно. Особенно хотелось отметить Тамару, как очень эрудированного, позитивного и грамотного гида. При выборе экскурсовода очень рекомендуем остановить свой выбор на Тамаре!
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