С наступлением темноты Сингапур ослабляет узел галстука, и улицы наполняются расслабленным вайбом. Мы проведём вас вдоль реки, где старые торговые склады теперь гудят музыкой.
Готовьтесь подзарядить социальную батарейку и познакомиться с городом и его современной культурой — через музыку, бары и атмосферу ночной жизни.
Описание экскурсии
Боут-Ки — исторический речной квартал
В 19 веке здесь швартовались торговые джонки. А мы под приветственные шоты отправляемся гулять по набережной.
Прогулка вдоль реки
Пройдём мимо арочных мостов и открытых террас. По дороге остановимся в 4–5 барах — каждый из них со своим характером. Если будет настроение, где-то задержимся поболтать с местными. В другом шумном заведении — так и тянет потанцевать. Вас ждут приветственные шоты и специальные предложения на напитки для групп.
Кларк-Ки — самый энергичный квартал
Яркие фасады, живая музыка и танцпол, где вечер можно продолжить уже без запланированной программы.
По пути вы узнаете:
- как речные районы из коммерческих центров превратились в главные точки ночной жизни города
- как в Сингапуре принято развлекаться после заката
- чем местная культура баров отличается от европейской
- как многонациональный состав города отражается в музыке и атмосфере заведений
- какие негласные правила и этикет действуют в местных барах и клубах
Кому подойдёт эта программа
Соло-путешественникам и небольшим компаниям, а также всем тем, кто хочет познакомиться с новыми людьми, а не просто сходить в бар.
Организационные детали
- Для участия в этой программе вам должно быть не менее 18 лет — возьмите с собой паспорт или удостоверение личности
- В стоимость входят приветственные шоты в каждом заведении, специальные предложения на напитки, приоритетный вход в финальный клуб. Дополнительные напитки — $8–15 в зависимости от заведения
- Вход в клуб в Кларк-Ки (последний на маршруте, по желанию) оплачивается дополнительно в местной валюте — ~$50 за чел.
- Дресс-код: smart casual. Тапочки, шлёпанцы и пляжная одежда не подойдут
- Рекомендуем поужинать до начала программы, однако на маршруте будут заведения с меню
- С вами будет англоговорящий гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$45
|Студенты
|$27
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кантон стрит
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Моган — Организатор в Сингапуре
Не тратьте вечер в Сингапуре на очереди в посредственные бары и клубы. Вместо этого, найдите себе новых друзей и с головой окунитесь в бурлящую ночную жизнь города. Вас жд`т приветственный шот и скидки на напитки в каждом из пяти заведений. Наша программа идеально подходит для путешественников с ограниченным бюджетом или для тех, кто впервые в Сингапуре.
