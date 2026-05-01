С наступлением темноты Сингапур ослабляет узел галстука, и улицы наполняются расслабленным вайбом. Мы проведём вас вдоль реки, где старые торговые склады теперь гудят музыкой. Готовьтесь подзарядить социальную батарейку и познакомиться с городом и его современной культурой — через музыку, бары и атмосферу ночной жизни.

Описание экскурсии

Боут-Ки — исторический речной квартал

В 19 веке здесь швартовались торговые джонки. А мы под приветственные шоты отправляемся гулять по набережной.

Прогулка вдоль реки

Пройдём мимо арочных мостов и открытых террас. По дороге остановимся в 4–5 барах — каждый из них со своим характером. Если будет настроение, где-то задержимся поболтать с местными. В другом шумном заведении — так и тянет потанцевать. Вас ждут приветственные шоты и специальные предложения на напитки для групп.

Кларк-Ки — самый энергичный квартал

Яркие фасады, живая музыка и танцпол, где вечер можно продолжить уже без запланированной программы.

По пути вы узнаете:

как речные районы из коммерческих центров превратились в главные точки ночной жизни города

как в Сингапуре принято развлекаться после заката

чем местная культура баров отличается от европейской

как многонациональный состав города отражается в музыке и атмосфере заведений

какие негласные правила и этикет действуют в местных барах и клубах

Кому подойдёт эта программа

Соло-путешественникам и небольшим компаниям, а также всем тем, кто хочет познакомиться с новыми людьми, а не просто сходить в бар.

Организационные детали