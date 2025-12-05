История Сингапура — одна из самых замечательных саг о строительстве нации в 20 веке. Без обид на колонизаторов, дискриминаций и кровопролитных войн.
Думаете, так не бывает? Добро пожаловать в Сингапур! На прогулке вы углубитесь в историю города, узнаете о моментах, когда тень упала на Сингапур, чтобы смениться ярким солнцем, и заглянете в его будущее.
Думаете, так не бывает? Добро пожаловать в Сингапур! На прогулке вы углубитесь в историю города, узнаете о моментах, когда тень упала на Сингапур, чтобы смениться ярким солнцем, и заглянете в его будущее.
Описание аудиогида
Вы пройдёте от Raffles Place до Marina Barrage и увидите:
- первый небоскрёб города
- легендарный комплекс Marina Bay Sands
- фантастический мост
- колесо обозрения Singapore Flyer
- сказочные сады супердеревьев
- гигантские оранжереи
- символ города — парк «Мерлион»
Всего в аудиогиде 25 остановок с рассказами о жизни города, написанными профессиональными историками и журналистами, без научных лекций и с юмором.
Вы узнаете:
- почему Сингапур называют городом льва, хотя львы здесь не водятся
- что роднит его с Парижем, а что — с Лондоном
- как пират стал национальным героем
- где насладиться блюдами со звездой Мишлена по цене фастфуда
- и как случайно не попасть в сингапурскую тюрьму
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Fullerton
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Сингапуре
Провёл экскурсии для 3043 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Входит в следующие категории Сингапура
Похожие экскурсии из Сингапура
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$300 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$280 за всё до 4 чел.