Прогулка по Сингапуру - с аудиогидом в вашем смартфоне

Открыть для себя космополитичный город-государство в своём темпе
История Сингапура — одна из самых замечательных саг о строительстве нации в 20 веке. Без обид на колонизаторов, дискриминаций и кровопролитных войн.

Думаете, так не бывает? Добро пожаловать в Сингапур! На прогулке вы углубитесь в историю города, узнаете о моментах, когда тень упала на Сингапур, чтобы смениться ярким солнцем, и заглянете в его будущее.
Описание аудиогида

Вы пройдёте от Raffles Place до Marina Barrage и увидите:

  • первый небоскрёб города
  • легендарный комплекс Marina Bay Sands
  • фантастический мост
  • колесо обозрения Singapore Flyer
  • сказочные сады супердеревьев
  • гигантские оранжереи
  • символ города — парк «Мерлион»

Всего в аудиогиде 25 остановок с рассказами о жизни города, написанными профессиональными историками и журналистами, без научных лекций и с юмором.

Вы узнаете:

  • почему Сингапур называют городом льва, хотя львы здесь не водятся
  • что роднит его с Парижем, а что — с Лондоном
  • как пират стал национальным героем
  • где насладиться блюдами со звездой Мишлена по цене фастфуда
  • и как случайно не попасть в сингапурскую тюрьму

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Fullerton
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Сингапуре
Провёл экскурсии для 3043 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
читать дальше

в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

