Погрузитесь в атмосферу настоящего Сингапура, где Альберт-стрит, Тионг Бару и One-North откроют свои секреты. Узнайте, как живут местные жители
Экскурсия «Реальный Сингапур» предлагает уникальный взгляд на город. На Альберт-стрит можно увидеть редкие метафизические артефакты и храмы. В Тионг Бару - ар-деко архитектура и уютные кафе. Редхилл демонстрирует стильные HDB-дома и социальное жилье. One-North - это город будущего с футуристическими зданиями и технопарками. Экскурсия автопешеходная, передвижение на такси включено в стоимость. Подходит для детей от 6 лет
5 причин купить эту экскурсию
🔮 Увидеть мистическую Альберт-стрит
🏛️ Исследовать колониальный Тионг Бару
🏙️ Оценить современный Редхилл
🚀 Посетить футуристический One-North
👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Описание экскурсии
Альберт-стрит — самая мистическая улица Сингапура. Здесь вы увидите индуистские, буддийские и даосские храмы, ритуальные лавки, прорицателей судьбы и редкие метафизические артефакты.
Тионг Бару — один из самых фотогеничных и атмосферных районов города, рождённый в эпоху колониализма. Уникальная архитектура в стиле ар-деко сочетается с уютными кафе, дизайнерскими лавками и духом старого Сингапура.
Редхилл — вы увидите, как живёт современный Сингапур: стильные HDB-дома, впечатляющие панорамы и быт жителей мегаполиса. Мы поговорим о системе социального жилья, которая сделала Сингапур примером для всего мира.
One-North — город будущего, созданный по мастер-плану Захи Хадид. Здесь — футуристические здания, технопарки, стартапы, научные лаборатории. Вы узнаете, как Сингапур превратился в глобальный центр инноваций и какие политические решения помогли стране совершить экономическое чудо.
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная. От района к району передвигаемся на такси (включено в стоимость)
Можно с детьми от 6 лет
Ирина — ваш гид в Сингапуре
Сингапур — удивительное место, город с разными культурами и религиями, успешно реализованными экономическими реформами и амбициозными архитектурными проектами. Проживаю в Сингапуре с 2008 года и не перестаю восхищаться этим городом-государством. С радостью покажу вам Сингапур, расскажу об особенностях его жизни, экономических преобразованиях, социальных программах и многом другом. У меня есть лицензия гида от Министерства Туризма Сингапура (STB), окончила МГУ (географ).
Марина
13 ноя 2025
Ирина потрясающий гид, которая очень интересно, может показать и рассказать все о Сингапуре, будь то исторические факты или современная действительность. Рады, что нам посчастливилось познакомиться с Ириной, будем в Сингапуре обязательно возьмем что-то еще! 😍