Экскурсия «Реальный Сингапур» предлагает уникальный взгляд на город. На Альберт-стрит можно увидеть редкие метафизические артефакты и храмы. В Тионг Бару - ар-деко архитектура и уютные кафе. Редхилл демонстрирует стильные HDB-дома и социальное жилье. One-North - это город будущего с футуристическими зданиями и технопарками. Экскурсия автопешеходная, передвижение на такси включено в стоимость. Подходит для детей от 6 лет

Описание экскурсии

Альберт-стрит — самая мистическая улица Сингапура. Здесь вы увидите индуистские, буддийские и даосские храмы, ритуальные лавки, прорицателей судьбы и редкие метафизические артефакты.

Тионг Бару — один из самых фотогеничных и атмосферных районов города, рождённый в эпоху колониализма. Уникальная архитектура в стиле ар-деко сочетается с уютными кафе, дизайнерскими лавками и духом старого Сингапура.

Редхилл — вы увидите, как живёт современный Сингапур: стильные HDB-дома, впечатляющие панорамы и быт жителей мегаполиса. Мы поговорим о системе социального жилья, которая сделала Сингапур примером для всего мира.

One-North — город будущего, созданный по мастер-плану Захи Хадид. Здесь — футуристические здания, технопарки, стартапы, научные лаборатории. Вы узнаете, как Сингапур превратился в глобальный центр инноваций и какие политические решения помогли стране совершить экономическое чудо.

