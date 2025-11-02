Мои заказы

Сады Аватара в Сингапуре

Добро пожаловать в ботанический сад у залива! Откройте для себя более четверти миллиона редких растений, наслаждайтесь видами и атмосферой вечной весны
Сады Аватара в Сингапуре - это уникальное место, где можно увидеть более четверти миллиона редких растений.

Посетители смогут насладиться атмосферой вечной весны в "Цветочном куполе", полюбоваться самым высоким искусственным водопадом в мире в "Заоблачном лесу" и пройтись по подвесному мостику среди "Супер деревьев".

Экскурсия обещает незабываемые впечатления и возможность увидеть знаменитый отель "Марина Бэй Сэндс"
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌺 Более четверти миллиона редких растений
  • 🌿 Атмосфера вечной весны в «Цветочном куполе»
  • 💧 Самый высокий искусственный водопад
  • 🌳 Прогулка среди «Супер деревьев»
  • 🏙️ Вид на город и отель «Марина Бэй Сэндс»
Сады Аватара в Сингапуре© Наталия
Сады Аватара в Сингапуре© Наталия
Сады Аватара в Сингапуре© Наталия
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 17:00

Что можно увидеть

  • Цветочный купол
  • Заоблачный лес
  • Супер деревья
  • Марина Бэй Сэндс

Описание экскурсии

«Цветочный купол» — мир вечной весны. В этой оранжерее имитируется холодный сухой климат Средиземноморья и умеренный субтропический климат Южной Африки и Калифорнии. Вы побродите среди вековых оливковых деревьев, гигантских финиковых пальм и необычных баобабов. Насладитесь невероятными ароматами «Цветочного поля», где цветы высажены по временам года и символизируют различные праздники и фестивали.

Оранжерея «Заоблачный лес», где воссоздан микроклимат тропического высокогорья. Там всегда влажно и прохладно. Вы полюбуетесь самым высоким искусственным водопадом в мире и невероятной растительностью Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америк.

Роща с фантастическими строениями. «Супер деревья» — словно из фильма «Аватар» — возвышаются над всем парком. Каждое из них — это вертикальный ботанический сад с вьющимися тропическими цветами, папоротниками и другими растениями. С подвесного мостика, связывающего верхушки самых больших деревьев, вам откроется невероятный вид на ботанический сад, город и знаменитый отель «Марина Бэй Сэндс».

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются отдельно — 46 сингапурских долларов взрослый, 32 сингапурских долларов детский
  • Поедем на микроавтобусе Toyota Hiace. По парку гуляем пешком
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Сингапуре
Провели экскурсии для 983 туристов
Мы — команда профессиональных гидов. Давно живём в Сингапуре и знаем здесь все самые интересные, познавательные и впечатляющие места и достопримечательности. Ведь настоящая экскурсия — это не только осмотр интересных зданий, фотографирование знаменитых достопримечательностей и покупка сувениров, но и изучение уникальной культуры, погружение в атмосферу и стиль жизни местного населения. С радостью поможем вам в этом!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Наталия
2 ноя 2025
Экскурсия замечательная, очень советую посетить ее. Это лучшее, что увидели в Сингапуре. Гид Елена очень интересно ее провела, большое ей спасибо.
Н
Наталья
14 авг 2025
Были на экскурсии с гидом Анастасией. В полном восторге от самой экскурсии и только положительные эмоции от организации. Анастасия отличный гид. Спокойно, не навязчиво, очень тактично преподнесена вся информация. Очень комфортно. Спасибо огромное.

Входит в следующие категории Сингапура

Похожие экскурсии из Сингапура

Сингапур: всё лучшее сразу
На машине
3.5 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Сингапур: всё лучшее сразу
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
12 ноя в 10:30
13 ноя в 10:30
$380 за всё до 5 чел.
Сингапур - город будущего
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
12 ноя в 09:30
13 ноя в 09:00
$240 за всё до 6 чел.
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
На автобусе
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
13 ноя в 09:30
14 ноя в 09:30
$347 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сингапуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сингапуре