Добро пожаловать в ботанический сад у залива! Откройте для себя более четверти миллиона редких растений, наслаждайтесь видами и атмосферой вечной весны
Сады Аватара в Сингапуре - это уникальное место, где можно увидеть более четверти миллиона редких растений.
Посетители смогут насладиться атмосферой вечной весны в "Цветочном куполе", полюбоваться самым высоким искусственным водопадом в мире в "Заоблачном лесу" и пройтись по подвесному мостику среди "Супер деревьев".
Экскурсия обещает незабываемые впечатления и возможность увидеть знаменитый отель "Марина Бэй Сэндс"
«Цветочный купол» — мир вечной весны. В этой оранжерее имитируется холодный сухой климат Средиземноморья и умеренный субтропический климат Южной Африки и Калифорнии. Вы побродите среди вековых оливковых деревьев, гигантских финиковых пальм и необычных баобабов. Насладитесь невероятными ароматами «Цветочного поля», где цветы высажены по временам года и символизируют различные праздники и фестивали.
Оранжерея «Заоблачный лес», где воссоздан микроклимат тропического высокогорья. Там всегда влажно и прохладно. Вы полюбуетесь самым высоким искусственным водопадом в мире и невероятной растительностью Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америк.
Роща с фантастическими строениями. «Супер деревья» — словно из фильма «Аватар» — возвышаются над всем парком. Каждое из них — это вертикальный ботанический сад с вьющимися тропическими цветами, папоротниками и другими растениями. С подвесного мостика, связывающего верхушки самых больших деревьев, вам откроется невероятный вид на ботанический сад, город и знаменитый отель «Марина Бэй Сэндс».
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются отдельно — 46 сингапурских долларов взрослый, 32 сингапурских долларов детский
Поедем на микроавтобусе Toyota Hiace. По парку гуляем пешком
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Сингапуре
Провели экскурсии для 983 туристов
Мы — команда профессиональных гидов. Давно живём в Сингапуре и знаем здесь все самые интересные, познавательные и впечатляющие места и достопримечательности. Ведь настоящая экскурсия — это не только осмотр интересных зданий, фотографирование знаменитых достопримечательностей и покупка сувениров, но и изучение уникальной культуры, погружение в атмосферу и стиль жизни местного населения. С радостью поможем вам в этом!
Н
Наталия
2 ноя 2025
Экскурсия замечательная, очень советую посетить ее. Это лучшее, что увидели в Сингапуре. Гид Елена очень интересно ее провела, большое ей спасибо.
Н
Наталья
14 авг 2025
Были на экскурсии с гидом Анастасией. В полном восторге от самой экскурсии и только положительные эмоции от организации. Анастасия отличный гид. Спокойно, не навязчиво, очень тактично преподнесена вся информация. Очень комфортно. Спасибо огромное.