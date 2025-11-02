Сады Аватара в Сингапуре - это уникальное место, где можно увидеть более четверти миллиона редких растений. Посетители смогут насладиться атмосферой вечной весны в "Цветочном куполе", полюбоваться самым высоким искусственным водопадом в мире в "Заоблачном лесу" и пройтись по подвесному мостику среди "Супер деревьев". Экскурсия обещает незабываемые впечатления и возможность увидеть знаменитый отель "Марина Бэй Сэндс"

Описание экскурсии

«Цветочный купол» — мир вечной весны. В этой оранжерее имитируется холодный сухой климат Средиземноморья и умеренный субтропический климат Южной Африки и Калифорнии. Вы побродите среди вековых оливковых деревьев, гигантских финиковых пальм и необычных баобабов. Насладитесь невероятными ароматами «Цветочного поля», где цветы высажены по временам года и символизируют различные праздники и фестивали.

Оранжерея «Заоблачный лес», где воссоздан микроклимат тропического высокогорья. Там всегда влажно и прохладно. Вы полюбуетесь самым высоким искусственным водопадом в мире и невероятной растительностью Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америк.

Роща с фантастическими строениями. «Супер деревья» — словно из фильма «Аватар» — возвышаются над всем парком. Каждое из них — это вертикальный ботанический сад с вьющимися тропическими цветами, папоротниками и другими растениями. С подвесного мостика, связывающего верхушки самых больших деревьев, вам откроется невероятный вид на ботанический сад, город и знаменитый отель «Марина Бэй Сэндс».

