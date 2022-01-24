Сады у залива: прямой вход

Туманные тропические леса, вечерние световые шоу и красота красоты в Сингапуре

4.8
202 отзыва
Входной билет
Сады у залива: прямой вход
Сады у залива: прямой вход
Сады у залива: прямой вход
Сады у залива: прямой вход
Сады у залива: прямой вход
Сады у залива: прямой вход
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Подумайте о туманных крытых тропических лесах, каскадном водопаде и вечерних световых шоу с видом на впечатляющий горизонт Сингапура. Слова просто не делают Сады справедливостью. Пропустите очередь прямо в будущее и откройте для себя этот экологичный и устойчивый мир ботанических чудес.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в охлаждаемые зимние сады Облачный лес и Цветочный купол (только с билетом «Сады у залива на 1 день»)
  • Вход в Floral Fantasy (только с билетом 'Floral Fantasy')
  • Вход на территорию общего пользования и в детский сад (бесплатно)
Что не входит
  • OCBC Skyway
  • Аудиогид (можно арендовать в Центре обслуживания посетителей за 4 доллара на гарнитуру на английском, китайском и японском языках)
  • Аудиотур под открытым небом (предоставляется за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
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Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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