Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Подумайте о туманных крытых тропических лесах, каскадном водопаде и вечерних световых шоу с видом на впечатляющий горизонт Сингапура. Слова просто не делают Сады справедливостью. Пропустите очередь прямо в будущее и откройте для себя этот экологичный и устойчивый мир ботанических чудес.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в охлаждаемые зимние сады Облачный лес и Цветочный купол (только с билетом «Сады у залива на 1 день»)
Вход в Floral Fantasy (только с билетом 'Floral Fantasy')
Вход на территорию общего пользования и в детский сад (бесплатно)
Что не входит
OCBC Skyway
Аудиогид (можно арендовать в Центре обслуживания посетителей за 4 доллара на гарнитуру на английском, китайском и японском языках)
Аудиотур под открытым небом (предоставляется за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Выберите дату при бронировании
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сингапура