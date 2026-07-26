Эта прогулка объединяет знаковые локации и скрытые уголки города: от ярких центральных районов до аутентичного Тионг-Бару, где можно попробовать еду местных жителей. Я расскажу, чем живёт современный Сингапур, познакомлю с его историей, культурой и гастрономией.
Описание экскурсии
Знаковые места Сингапура. Вы увидите Ботанический сад, Гражданский район, парк Форт Каннинг, Национальную галерею. Также посетите плотину Марина Барраж или исторический район Телок-Айер (на выбор).
Район Тионг-Бару. Заглянем в уютные локальные кафе и откроем необычные уголки города с красивыми панорамами. Вы сможете попробовать местную еду, а я помогу выбрать самые удачные блюда.
О чём поговорим:
- об истории Сингапура и его стремительном развитии
- жизни сингапурцев, городских привычках и местной культуре
- традиционных блюдах, которые стоит попробовать
- системе общественного транспорта и городской инфраструктуре
- местах, куда редко заглядывают туристы
- как устроены разные районы города и чем они отличаются друг от друга
Организационные детали
- Маршрут подстраивается под ваши интересы, поэтому набор локаций может меняться
- Дополнительно оплачиваются питание, напитки и проезд на общественном транспорте (при необходимости)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я влюблена в этот город и, честно говоря, исследовала его с таким энтузиазмом, что мои карты уже давно перестали быть «аккуратными». Я, кажется, профессионально умею сворачивать не туда — и
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