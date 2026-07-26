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Сингапур: главные места и секретные уголки

Исследовать главные места, атмосферные кварталы и гастрономические дворики
Эта прогулка объединяет знаковые локации и скрытые уголки города: от ярких центральных районов до аутентичного Тионг-Бару, где можно попробовать еду местных жителей. Я расскажу, чем живёт современный Сингапур, познакомлю с его историей, культурой и гастрономией.
Сингапур: главные места и секретные уголки
Сингапур: главные места и секретные уголки
Сингапур: главные места и секретные уголки

Описание экскурсии

Знаковые места Сингапура. Вы увидите Ботанический сад, Гражданский район, парк Форт Каннинг, Национальную галерею. Также посетите плотину Марина Барраж или исторический район Телок-Айер (на выбор).

Район Тионг-Бару. Заглянем в уютные локальные кафе и откроем необычные уголки города с красивыми панорамами. Вы сможете попробовать местную еду, а я помогу выбрать самые удачные блюда.

О чём поговорим:

  • об истории Сингапура и его стремительном развитии
  • жизни сингапурцев, городских привычках и местной культуре
  • традиционных блюдах, которые стоит попробовать
  • системе общественного транспорта и городской инфраструктуре
  • местах, куда редко заглядывают туристы
  • как устроены разные районы города и чем они отличаются друг от друга

Организационные детали

  • Маршрут подстраивается под ваши интересы, поэтому набор локаций может меняться
  • Дополнительно оплачиваются питание, напитки и проезд на общественном транспорте (при необходимости)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — ваш гид в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я влюблена в этот город и, честно говоря, исследовала его с таким энтузиазмом, что мои карты уже давно перестали быть «аккуратными». Я, кажется, профессионально умею сворачивать не туда — и
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именно так находила самые интересные места. За годы жизни здесь я изучила не только достопримечательности, но и множество локальных кафе, уютных районов и скрытых уголков, о которых редко пишут в гидах. Мне всегда было интересно не просто смотреть на город, а чувствовать его ритм. Поэтому я постоянно открываю новые места и слежу за событиями, выставками и гастрономическими находками. Я не провожу классические экскурсии с заученными текстами и маршрутами. Вместо этого — лёгкие прогулки, где город раскрывается таким, каким его знают местные: живым и настоящим. И да, впечатления не обязательно должны быть дорогими. Я подберу маршрут под любой бюджет — от уютных локальных кафе до премиальных мест.

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