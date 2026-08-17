Если вы хотите понять современный Сингапур, начинать стоит именно с этой экскурсии. Мы увидим главные символы города и разберёмся, как они связаны между собой. Почему «Марина-Бэй-Сэндс» стал больше, чем просто отель? Зачем городу искусственные сады? И как Сингапуру удалось соединить небоскрёбы, природу и технологии так, что этим сегодня восхищается весь мир?

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Описание экскурсии

Мы начнём прогулку вдоль реки Сингапур.

Зайдём в исторический отель «Фуллертон», спустимся под землю и пройдём по скрытому переходу, о существовании которого большинство туристов даже не догадывается. Этот необычный маршрут приведёт нас прямо к заливу Марина-Бэй.

Во время прогулки по набережной гид покажет лучшие места для фотографий, где можно сделать красивые кадры без туристических толп. Маршрут построен таким образом, чтобы по дороге регулярно встречались прохладные пространства, и вы могли наслаждаться Сингапуром без перегрева.

Затем обойдём знаменитый отель «Марина-Бэй Сандс». Вы узнаете, как появился этот проект, какие инженерные решения сделали его возможным и почему именно он стал одной из главных визитных карточек страны. Гид проведёт вас на секретный балкон, откуда можно увидеть легендарное казино, не заходя внутрь.

После этого мы отправимся в «Сады у залива». Пройдём мимо рощи Супердеревьев, озёр и оранжерей и поговорим о том, как Сингапур соединяет природу, технологии и городскую среду.

Мы расскажем:

почему Сингапур всего за несколько десятилетий превратился в «город-сад» и зачем государство инвестирует в зелёную архитектуру

как создавался отель «Марина-Бэй Сандс» и почему этот проект стал мировым архитектурным символом

чем «Сады у залива» отличаются от обычного парка и какие технологии используются внутри комплекса

как сегодня устроен Сингапур: его образование, безопасность, экономика, культура и повседневная жизнь

После завершения экскурсии вы сможете самостоятельно посетить «Облачный лес» — футуристическую оранжерею с тропическим лесом, самым высоким крытым водопадом и подвесными мостами.

Организационные детали