Если вы хотите понять современный Сингапур, начинать стоит именно с этой экскурсии. Мы увидим главные символы города и разберёмся, как они связаны между собой.
Почему «Марина-Бэй-Сэндс» стал больше, чем просто отель? Зачем городу искусственные сады? И как Сингапуру удалось соединить небоскрёбы, природу и технологии так, что этим сегодня восхищается весь мир?
Описание экскурсии
Мы начнём прогулку вдоль реки Сингапур.
Зайдём в исторический отель «Фуллертон», спустимся под землю и пройдём по скрытому переходу, о существовании которого большинство туристов даже не догадывается. Этот необычный маршрут приведёт нас прямо к заливу Марина-Бэй.
Во время прогулки по набережной гид покажет лучшие места для фотографий, где можно сделать красивые кадры без туристических толп. Маршрут построен таким образом, чтобы по дороге регулярно встречались прохладные пространства, и вы могли наслаждаться Сингапуром без перегрева.
Затем обойдём знаменитый отель «Марина-Бэй Сандс». Вы узнаете, как появился этот проект, какие инженерные решения сделали его возможным и почему именно он стал одной из главных визитных карточек страны. Гид проведёт вас на секретный балкон, откуда можно увидеть легендарное казино, не заходя внутрь.
После этого мы отправимся в «Сады у залива». Пройдём мимо рощи Супердеревьев, озёр и оранжерей и поговорим о том, как Сингапур соединяет природу, технологии и городскую среду.
Мы расскажем:
почему Сингапур всего за несколько десятилетий превратился в «город-сад» и зачем государство инвестирует в зелёную архитектуру
как создавался отель «Марина-Бэй Сандс» и почему этот проект стал мировым архитектурным символом
чем «Сады у залива» отличаются от обычного парка и какие технологии используются внутри комплекса
как сегодня устроен Сингапур: его образование, безопасность, экономика, культура и повседневная жизнь
После завершения экскурсии вы сможете самостоятельно посетить «Облачный лес» — футуристическую оранжерею с тропическим лесом, самым высоким крытым водопадом и подвесными мостами.
Организационные детали
Оставшуюся сумму 120 SGD (~$94) за человека вы оплачиваете наличными перед началом экскурсии. К оплате принимаются только сингапурские доллары, поэтому рекомендуем заранее обменять валюту
Посещение оранжерей «Облачный лес» и «Купол цветов» не входит в маршрут, однако после экскурсии гид поможет приобрести билеты через специальную кассу без очереди
Еда и напитки оплачиваются отдельно
Экскурсии проводит наша команда лицензированных гидов — не только профессионалы, одобренные министерством туризма Сингапура, но и очень приятные, живые и лёгкие в общении люди
в понедельник, четверг и пятницу в 15:00, во вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$120
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Раффлз-плейс»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и пятницу в 15:00, во вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рита — ваша команда гидов в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Я — лицензированный гид в Сингапуре и основатель агентства путешествий. Живу в Азии с 2015 года и чувствую себя здесь как дома.
Я собрала команду гидов-единомышленников, и вместе мы проводим сборные читать дальшеуменьшить
групповые экскурсии в Сингапуре.
В своих турах мы любим сочетать знаковые достопримечательности и более глубинные форматы, которые позволяют погрузиться в атмосферу по-настоящему, почувствовать себя местным жителем (пусть и на один день).
Расскажем вам не только об истории и культуре Сингапура, но и про то, чем живёт страна сегодня:
— планирование городской среды и интересные государственные инициативы,
— предпринимательство и экономика,
— жильё, налоги и повседневные реалии.
Для нас Сингапур — не бездушный и стерильный, а уникальный и живой ✨
До встречи в Сингапуре!
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