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Сингапур - город, который придумал будущее

От тайного тоннеля до футуристических садов
Если вы хотите понять современный Сингапур, начинать стоит именно с этой экскурсии. Мы увидим главные символы города и разберёмся, как они связаны между собой.

Почему «Марина-Бэй-Сэндс» стал больше, чем просто отель? Зачем городу искусственные сады? И как Сингапуру удалось соединить небоскрёбы, природу и технологии так, что этим сегодня восхищается весь мир?
Сингапур - город, который придумал будущее
Сингапур - город, который придумал будущее
Сингапур - город, который придумал будущее

Описание экскурсии

Мы начнём прогулку вдоль реки Сингапур.

Зайдём в исторический отель «Фуллертон», спустимся под землю и пройдём по скрытому переходу, о существовании которого большинство туристов даже не догадывается. Этот необычный маршрут приведёт нас прямо к заливу Марина-Бэй.

Во время прогулки по набережной гид покажет лучшие места для фотографий, где можно сделать красивые кадры без туристических толп. Маршрут построен таким образом, чтобы по дороге регулярно встречались прохладные пространства, и вы могли наслаждаться Сингапуром без перегрева.

Затем обойдём знаменитый отель «Марина-Бэй Сандс». Вы узнаете, как появился этот проект, какие инженерные решения сделали его возможным и почему именно он стал одной из главных визитных карточек страны. Гид проведёт вас на секретный балкон, откуда можно увидеть легендарное казино, не заходя внутрь.

После этого мы отправимся в «Сады у залива». Пройдём мимо рощи Супердеревьев, озёр и оранжерей и поговорим о том, как Сингапур соединяет природу, технологии и городскую среду.

Мы расскажем:

  • почему Сингапур всего за несколько десятилетий превратился в «город-сад» и зачем государство инвестирует в зелёную архитектуру
  • как создавался отель «Марина-Бэй Сандс» и почему этот проект стал мировым архитектурным символом
  • чем «Сады у залива» отличаются от обычного парка и какие технологии используются внутри комплекса
  • как сегодня устроен Сингапур: его образование, безопасность, экономика, культура и повседневная жизнь

После завершения экскурсии вы сможете самостоятельно посетить «Облачный лес» — футуристическую оранжерею с тропическим лесом, самым высоким крытым водопадом и подвесными мостами.

Организационные детали

  • Оставшуюся сумму 120 SGD (~$94) за человека вы оплачиваете наличными перед началом экскурсии. К оплате принимаются только сингапурские доллары, поэтому рекомендуем заранее обменять валюту
  • Посещение оранжерей «Облачный лес» и «Купол цветов» не входит в маршрут, однако после экскурсии гид поможет приобрести билеты через специальную кассу без очереди
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Экскурсии проводит наша команда лицензированных гидов — не только профессионалы, одобренные министерством туризма Сингапура, но и очень приятные, живые и лёгкие в общении люди

в понедельник, четверг и пятницу в 15:00, во вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$120
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У «Раффлз-плейс»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и пятницу в 15:00, во вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рита
Рита — ваша команда гидов в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Я — лицензированный гид в Сингапуре и основатель агентства путешествий. Живу в Азии с 2015 года и чувствую себя здесь как дома. Я собрала команду гидов-единомышленников, и вместе мы проводим сборные
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групповые экскурсии в Сингапуре. В своих турах мы любим сочетать знаковые достопримечательности и более глубинные форматы, которые позволяют погрузиться в атмосферу по-настоящему, почувствовать себя местным жителем (пусть и на один день). Расскажем вам не только об истории и культуре Сингапура, но и про то, чем живёт страна сегодня: — планирование городской среды и интересные государственные инициативы, — предпринимательство и экономика, — жильё, налоги и повседневные реалии. Для нас Сингапур — не бездушный и стерильный, а уникальный и живой ✨ До встречи в Сингапуре!

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