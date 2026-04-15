Увидеть Ботанический сад, погулять по парку Маунт-Фейберс и сделать кадры среди деревьев Аватара
Эта экскурсия подарит вам полное погружение в концепцию Сингапура как города-сада.
За 3,5 часа мы объединим нетронутую природу, культовые достопримечательности и живописные набережные. Отличный выбор для тех, кто хочет увидеть красивые зелёные уголки Сингапура за один день.
Описание экскурсии
Сингапурский ботанический сад (1 Cluny Road). Единственный в городе объект ЮНЕСКО. Вас ждут тропическая флора, безмятежные озёра и россыпи ярких орхидей. Это тихий уголок в центре города подходит для отдыха и фотографий.
Парк Маунт-Фейбер (Mount Faber Park). С одной из самых высоких точек вы посмотрите на Сингапур и гавань. На пике Фейбер вы позвоните в «Колокол счастья» и сделаете снимки с панорамой острова Сентос.
Дамба Марина-Барраж (8 Marina Gardens Dr). Отсюда открываются виды на отель Marina Bay Sands, колесо обозрения и Сады у залива. А ещё местные жители запускают здесь воздушных змеев. На крыше вы найдёте сад, где можно отдохнуть.
Сады у залива (Gardens by the Bay). Вы пройдёте среди гигантских Супердеревьев — символа Сингапура. При желании подниметесь на мост OCBC Skyway и посмотрите на сады и залив с высоты.
Храм и музей святыни Зуба Будды (Chinatown). По завершении тура вы можете остаться в Садах у залива или поехать с нами в храм. Там вы познакомитесь с буддийской культурой и архитектурой Китайского квартала.
Организационные детали
Экскурсия проходит на английском языке
В стоимость включено: трансфер на минивэне с кондиционером из отелей центральных районах Сингапура, бутылка минеральной воды,
Маршрут, к сожалению, не приспособлен для инвалидных колясок
Детям до 2 лет — бесплатно
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центральном районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Gadolava — Организатор в Сингапуре
Мы нашли замечательных гидов — вежливых, душевных и всегда готовых прийти на помощь. Нам важно, чтобы путешественникам было комфортно и всё нравилось. А ещё мы постоянно следим за сервисам и новыми фишками, чтобы быстро решать любые вопросы, и чтобы вы ни о чём не переживали.
