Эта экскурсия подарит вам полное погружение в концепцию Сингапура как города-сада. За 3,5 часа мы объединим нетронутую природу, культовые достопримечательности и живописные набережные. Отличный выбор для тех, кто хочет увидеть красивые зелёные уголки Сингапура за один день.

Описание экскурсии

Сингапурский ботанический сад (1 Cluny Road). Единственный в городе объект ЮНЕСКО. Вас ждут тропическая флора, безмятежные озёра и россыпи ярких орхидей. Это тихий уголок в центре города подходит для отдыха и фотографий.

Парк Маунт-Фейбер (Mount Faber Park). С одной из самых высоких точек вы посмотрите на Сингапур и гавань. На пике Фейбер вы позвоните в «Колокол счастья» и сделаете снимки с панорамой острова Сентос.

Дамба Марина-Барраж (8 Marina Gardens Dr). Отсюда открываются виды на отель Marina Bay Sands, колесо обозрения и Сады у залива. А ещё местные жители запускают здесь воздушных змеев. На крыше вы найдёте сад, где можно отдохнуть.

Сады у залива (Gardens by the Bay). Вы пройдёте среди гигантских Супердеревьев — символа Сингапура. При желании подниметесь на мост OCBC Skyway и посмотрите на сады и залив с высоты.

Храм и музей святыни Зуба Будды (Chinatown). По завершении тура вы можете остаться в Садах у залива или поехать с нами в храм. Там вы познакомитесь с буддийской культурой и архитектурой Китайского квартала.

