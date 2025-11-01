Вы отправитесь в путешествие по Сингапуру, где гармонично переплелись Восток и Запад, прошлое и будущее.
Прогуляетесь от колониальных фасадов до футуристических небоскрёбов, узнаете удивительные истории и легенды, а также прикоснётесь к древней китайской философии, которая влияет на дизайн и планировку зданий в городе.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- фонтан богатства — символ удачи и процветания.
- отель Raffles — легендарный колониальный отель, где останавливались Чарли Чаплин, Элизабет Тейлор и Майкл Джексон.
- колониальный квартал с ратушей, Верховным судом, собором Святого Андрея и старинным подвесным мостом.
- парк Мерлиона и статую мифического льва-рыбы, ставшего символом страны.
- залив Марина — по желанию можно подняться на смотровую площадку Sky.
Park или прогуляться среди фантастических деревьев Gardens by the Bay
Вы узнаете:
- как Сингапур прошёл путь от рыбацкой деревни до одной из самых процветающих стран мира.
- почему архитекторы Сингапура проектируют здания по принципам фэн-шуй и как это влияет на энергетику города.
- чем живут современные сингапурцы, где они работают, учатся, отдыхают и как проводят досуг.
- как устроены школы, университеты и медицинская сфера.
- как традиции Азии и дух современности создают уникальную атмосферу этого города-государства.
Организационные детали
Дополнительно по желанию оплачиваются входные билеты на смотровую площадку отеля Marina Bay.
Sands — $19 за чел.
Экскурсия оплачивается в долларах, а не в местной валюте Можно организовать экскурсию на автомобиле. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана богатства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Сингапуре
Я с удовольствием стану вашим проводником и познакомлю с Сингапуром, удивительным городом-государством. С радостью открою для вас двери в местную культуру, архитектуру и историю. Живу в Сингапуре более 25 лет. У
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
1 ноя 2025
Спасибо большое Татьяне, первое за интересную экскурсию, очень много всего посмотрели и точно вы сами это не увидите за несколько дней, с нами была дочь 14 лет на ура прошло!
Дата посещения: 30 октября 2025
О
Ольга
23 ноя 2025
Огромное спасибо Татьяне. Умный и образованный гид, прекрасный рассказ, отзывчивый человек. По нашей просьбе заменила пешеходную экскурсию на автомобильную и согласовала новый маршрут. Очень рекомендую
М
Мария
5 ноя 2025
Входит в следующие категории Сингапура
