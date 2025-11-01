Мои заказы

Сингапур с душой

Познакомиться с городом и заглянуть в мир фен-шуй, по законам которого он построен
Вы отправитесь в путешествие по Сингапуру, где гармонично переплелись Восток и Запад, прошлое и будущее.

Прогуляетесь от колониальных фасадов до футуристических небоскрёбов, узнаете удивительные истории и легенды, а также прикоснётесь к древней китайской философии, которая влияет на дизайн и планировку зданий в городе.
5
3 отзыва
Сингапур с душой© Татьяна
Сингапур с душой© Татьяна
Сингапур с душой© Татьяна

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • фонтан богатства — символ удачи и процветания.
  • отель Raffles — легендарный колониальный отель, где останавливались Чарли Чаплин, Элизабет Тейлор и Майкл Джексон.
  • колониальный квартал с ратушей, Верховным судом, собором Святого Андрея и старинным подвесным мостом.
  • парк Мерлиона и статую мифического льва-рыбы, ставшего символом страны.
  • залив Марина — по желанию можно подняться на смотровую площадку Sky.
Park или прогуляться среди фантастических деревьев Gardens by the Bay

Вы узнаете:

  • как Сингапур прошёл путь от рыбацкой деревни до одной из самых процветающих стран мира.
  • почему архитекторы Сингапура проектируют здания по принципам фэн-шуй и как это влияет на энергетику города.
  • чем живут современные сингапурцы, где они работают, учатся, отдыхают и как проводят досуг.
  • как устроены школы, университеты и медицинская сфера.
  • как традиции Азии и дух современности создают уникальную атмосферу этого города-государства.

Организационные детали

Дополнительно по желанию оплачиваются входные билеты на смотровую площадку отеля Marina Bay.
Sands — $19 за чел.
  • Экскурсия оплачивается в долларах, а не в местной валюте
  • Можно организовать экскурсию на автомобиле. Детали уточняйте в переписке

    • Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У фонтана богатства
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Татьяна
    Татьяна — ваш гид в Сингапуре
    Я с удовольствием стану вашим проводником и познакомлю с Сингапуром, удивительным городом-государством. С радостью открою для вас двери в местную культуру, архитектуру и историю. Живу в Сингапуре более 25 лет. У
    читать дальше

    меня есть лицензия гида, выданная Советом по туризму Сингапура (Singapore Tourism Board) в 2005 году. Работаю в туристической отрасли больше 20 лет. Каждая моя экскурсия — это не просто прогулка, а глубокое погружение в жизнь города.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    М
    Мария
    1 ноя 2025
    Спасибо большое Татьяне, первое за интересную экскурсию, очень много всего посмотрели и точно вы сами это не увидите за несколько дней, с нами была дочь 14 лет на ура прошло!
    читать дальше

    Татьяна даже отвела и показала нам забегаловку с едой Мишлен, вообще Татьяна максимально готова подстроиться под ваши пожелания и интересы. Ну и второе, Татьяна единственная (!) смогла сделать экскурсию вечером , так как днем мы не могли. Татьяна, спасибо вам большое

    Дата посещения: 30 октября 2025
    О
    Ольга
    23 ноя 2025
    Огромное спасибо Татьяне. Умный и образованный гид, прекрасный рассказ, отзывчивый человек. По нашей просьбе заменила пешеходную экскурсию на автомобильную и согласовала новый маршрут. Очень рекомендую
    М
    Мария
    5 ноя 2025
    Спасибо большое Татьяне, первое за интересную экскурсию, очень много всего посмотрели и точно вы сами это не увидите за несколько дней, с нами была дочь 14 лет на ура прошло!
    читать дальше

    Татьяна даже отвела и показала нам забегаловку с едой Мишлен, вообще Татьяна максимально готова подстроиться под ваши пожелания и интересы. Ну и второе, Татьяна единственная (!) смогла сделать экскурсию вечером, так как днем мы не могли. Татьяна, спасибо вам большое!

    Входит в следующие категории Сингапура

    Похожие экскурсии из Сингапура

    Современный центр Сингапура
    Пешая
    3 часа
    86 отзывов
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Современный центр Сингапура
    Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
    Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
    1 дек в 16:30
    3 дек в 16:30
    $283 за всё до 3 чел.
    Сингапур сквозь века
    Пешая
    3 часа
    3 отзыва
    Водная прогулка
    Сингапур сквозь века
    Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
    Начало: В Национальном музее Сингапура
    12 дек в 13:00
    13 дек в 10:00
    $280 за всё до 4 чел.
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    На автобусе
    3.5 часа
    5 отзывов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Этнические районы Сингапура
    Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
    Начало: В районе Chinatown
    1 дек в 09:30
    3 дек в 09:30
    $347 за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Сингапуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Сингапуре