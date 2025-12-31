Обзорная экскурсия по Сингапуру — прекрасная возможность узнать о том, каким он был раньше и что стало толчком к стремительному росту.
Что особенного в новом поколении этого суперсовременного государства? Какие люди стали залогом его успеха? Совершите увлекательнейшее путешествие вглубь острова, чтобы не только увидеть его прошлое, но и, возможно, заметить приметы будущего.
Описание экскурсии
Площадь Паданг — национальный памятник Сингапура и место проведения парада в честь Дня независимости.
Парк «Мерлион», где расположен главный символ Сингапура — существо с головой льва и хвостом рыбы.
Центральная площадь Раффлз Плейс — историческое торговое место. Сейчас здесь скопление небоскрёбов и банковский сектор Сингапура.
Китайский квартал, где находится красивый буддистский храм Зуба Будды с одноимённой реликвией.
Фонтан богатства — яркий пример применения фен-шуй в строительстве Сингапура. Один из самых больших фонтанов мира.
Марина-Бей — живописный залив в центре Сингапура с прекрасным видом на современные небоскрёбы и знаковые здания страны.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе
- С вами будет один из русскоговорящих гидов из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$100
|Дети до 12 лет
|$70
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро City Hall
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Сингапуре
Много лет являемся ведущим туроператором в Сингапуре и Малайзии. Уникальные продукты и индивидуальный подход к гостям всегда были центром нашего внимания — что и позволило нам принять несколько сотен тысяч путешественников.
