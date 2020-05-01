Алеся проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Вся палитра местной кухни

Наш гастрономический вояж начнется от порога вашего отеля: будьте готовы погрузиться в мир сингапурской кухни, побывать в самых вкусных местах мегаполиса и пробовать все, на что у вас хватит смелости. В меню нашего путешествия:

Знаменитый Чайнатаун с его красными фонариками, уличной едой и специфически пахнущими тропическими фруктами. Здесь я расскажу о нюансах местной культуры и открою секрет, почему невзрачному ресторанчику вручили звезду Мишлен.

Один из самых популярных хокер-центров, который приютился между небоскребами бизнес-центра города. Моя цель в этом месте – показать вам разнообразие азиатской еды и рассказать о блюдах, которые особенно ассоциируются с Сингапуром.

Финишируем на современной тусовочной улице, где каждый вечер звучит живая музыка, местные прогуливаются под огромными зонтиками, а от причала отходят прогулочные лодочки. Вы сможете попробовать знаменитый сингапурский коктейль или выбрать европейскую еду, если азиатские вкусы окажутся слишком непривычными.

Гастро-жизнь Сингапура

В городе, где принято вместо «как дела?» спрашивать «а ты уже сегодня завтракал?», просто преступно обойти стороной местные кулинарные традиции. На прогулке я расскажу о гастрономических привычками сингапурцев, расскажу о жизни хоккер-центров и посоветую любопытные передачи, посвященные сингапурскому культу еды.

По настроению после прогулки вы можете отправиться на речной круиз или выбрать приглянувшийся ресторанчик или бар.