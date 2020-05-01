Алеся проводит ещё 2 экскурсии

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Рассекретить лучшие гастро-точки мегаполиса и узнать всё о сингапурском культе еды

Алеся
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Алеся – ваш гид
Добро пожаловать в город, где знакомых встречают вопросом «ты уже сегодня завтракал?», а о местном культе еды уже ходят легенды.

Я стану вашим проводником по гастрономической жизни Сингапура: расскажу о формате хокер-центров и привычках местных, покажу стрит-фуд с звездой Мишлен в копилке и помогу не пропустить блюда, которые точно стоит попробовать!
$125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Встреча у вашего отеля
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Сингапур в тарелке
Сингапур в тарелке

Что вас ожидает

Вся палитра местной кухни
Наш гастрономический вояж начнется от порога вашего отеля: будьте готовы погрузиться в мир сингапурской кухни, побывать в самых вкусных местах мегаполиса и пробовать все, на что у вас хватит смелости. В меню нашего путешествия:

  • Знаменитый Чайнатаун с его красными фонариками, уличной едой и специфически пахнущими тропическими фруктами. Здесь я расскажу о нюансах местной культуры и открою секрет, почему невзрачному ресторанчику вручили звезду Мишлен.
  • Один из самых популярных хокер-центров, который приютился между небоскребами бизнес-центра города. Моя цель в этом месте – показать вам разнообразие азиатской еды и рассказать о блюдах, которые особенно ассоциируются с Сингапуром.
  • Финишируем на современной тусовочной улице, где каждый вечер звучит живая музыка, местные прогуливаются под огромными зонтиками, а от причала отходят прогулочные лодочки. Вы сможете попробовать знаменитый сингапурский коктейль или выбрать европейскую еду, если азиатские вкусы окажутся слишком непривычными.

Гастро-жизнь Сингапура
В городе, где принято вместо «как дела?» спрашивать «а ты уже сегодня завтракал?», просто преступно обойти стороной местные кулинарные традиции. На прогулке я расскажу о гастрономических привычками сингапурцев, расскажу о жизни хоккер-центров и посоветую любопытные передачи, посвященные сингапурскому культу еды.

По настроению после прогулки вы можете отправиться на речной круиз или выбрать приглянувшийся ресторанчик или бар.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются все заказанные блюда и напитки. Средний чек с алкоголем на 1 человека за вечер составляет около 100 сингапурских долларов.
  • Такси оплачивается по счетчику водителю после каждой поездки
Сингапур в тарелке
Сингапур в тарелке
Сингапур в тарелке
Сингапур в тарелке
Сингапур в тарелке
Сингапур в тарелке
Сингапур в тарелке
Сингапур в тарелке
Сингапур в тарелке
Сингапур в тарелке
Сингапур в тарелке
Сингапур в тарелке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алеся
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Алеся проводит ещё 2 экскурсии

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