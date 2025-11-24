У вас мало времени в Сингапуре? Не проблема! За 4 часа я покажу вам самые яркие грани города: от пёстрого Чайна-тауна до строгого Колониального квартала, от величественных храмов до изогнутых по фэншую линий знаменитого отеля Marina Bay Sands и небоскрёбов финансового центра, где энергия процветания превращается в реальность.
Описание экскурсии
Мы не просто увидим город — мы почувствуем его ритм и проживём полдня так, как живёт сам Сингапур:
- прокатимся на метро среди местных
- окажемся в сердце финансового центра
- пообедаем в самом доступном мишленовском киоске, где каждый день едят офисные работники и студенты
- выясним, как горожане покупают квартиры, в Галерее городского развития
- заглянем в храм Зуба Будды и храм Шри Мариамман
- напитаемся энергией изобилия у главного фонтана Сингапура
- откроем секреты пенсионных накоплений в Сингапуре
- поднимемся в панорамный бар на высоту 280 метров — туда, где в конце дня сотрудники небоскрёбов отдыхают с коктейлем «Сингапур слинг»
Организационные детали
- Экскурсия проходит в пешеходном формате с использованием общественного транспорта. Также возможно перемещение на такси. Стоимость одной поездки — $10–15
- Возможно проведение для большего количества участников — доплата за каждого дополнительного $10
- Подходит для детей старше 6 лет
- При желании устроим перекус в центре азиатской уличной еды или в европейском кафе
- В случае сильного дождя экскурсия может быть отменена или перенесена на другой день
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Сингапуре
Жизнь подарила возможность пожить в нескольких странах, но нигде не возникало такого глубокого чувства уюта и вдохновения, как в Сингапуре. С 2009 года этот город стал моим домом и источником
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
24 ноя 2025
Повели прекрасный день с организатором Анастасией! Узнали история Сингапура, посетили много интересных локаций, вкусно пообедали! Рекомендую! Спасибо!
L
Liddia
22 окт 2025
Очень рада, что по Сингапуру гуляла с таким замечательным человеком. 16 лет Анастасия с мужем и сыном живет в этом уникальном городе - государстве и знает всё изнутри. Поэтому она
