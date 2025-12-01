На этом маршруте вы понаблюдаете, как небоскрёбы превращаются в сады, а футуристические пространства становятся частью обычной городской жизни. Сингапур — это город, который умеет удивлять! Вы узнаете, как зелёная архитектура стала здесь государственной стратегией и поймёте, как устроен город.

Описание экскурсии

Мы начнём у отеля ParkRoyal on Pickering — культового здания с многоярусными висячими садами. Я расскажу, как в Сингапуре рождаются зелёные небоскрёбы и почему этот проект считается образцом экологичной архитектуры.

Поднимемся на смотровую площадку CapitaSpring. Это сад на высоте 100 метров, где пальмы растут прямо среди небоскрёбов. Вы увидите панораму Сингапура и прогуляетесь по вертикальным паркам.

Пройдём по скрытому тоннелю прямо к заливу и прогуляемся вокруг отеля Marina Bay Sands. Я расскажу, как его строили, какие инженерные решения использовали и почему он стал символом Сингапура.

Завершим в Gardens by the Bay. Пройдём мимо Supertree Grove, озёр и оранжерей. Поговорим о том, как Сингапур превращает город в сад и внедряет природные экосистемы в архитектуру.

По желанию дополним маршрут футуристической оранжереей, которая устроена как город будущего.

Вы узнаете:

как строятся экологичные небоскрёбы

зачем в деловом центре открытые парки на высоте

откуда взялась идея горного тумана в центре города

как выглядит один из самых привлекательных проектов Азии

и многое другое

А ещё мы сделаем красивые и креативные фото с лучших ракурсов. Если вы ведёте блог, можем сделать дополнительный упор на контент.

Организационные детали