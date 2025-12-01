Современная архитектура и экологичный дизайн в Сингапуре
Увидеть, как город строит будущее с помощью технологий, «зелёных» решений и инженерных идей
На этом маршруте вы понаблюдаете, как небоскрёбы превращаются в сады, а футуристические пространства становятся частью обычной городской жизни.
Сингапур — это город, который умеет удивлять! Вы узнаете, как зелёная архитектура стала здесь государственной стратегией и поймёте, как устроен город.
Описание экскурсии
Мы начнём у отеля ParkRoyal on Pickering — культового здания с многоярусными висячими садами. Я расскажу, как в Сингапуре рождаются зелёные небоскрёбы и почему этот проект считается образцом экологичной архитектуры.
Поднимемся на смотровую площадку CapitaSpring. Это сад на высоте 100 метров, где пальмы растут прямо среди небоскрёбов. Вы увидите панораму Сингапура и прогуляетесь по вертикальным паркам.
Пройдём по скрытому тоннелю прямо к заливу и прогуляемся вокруг отеля Marina Bay Sands. Я расскажу, как его строили, какие инженерные решения использовали и почему он стал символом Сингапура.
Завершим в Gardens by the Bay. Пройдём мимо Supertree Grove, озёр и оранжерей. Поговорим о том, как Сингапур превращает город в сад и внедряет природные экосистемы в архитектуру.
По желанию дополним маршрут футуристической оранжереей, которая устроена как город будущего.
Вы узнаете:
как строятся экологичные небоскрёбы
зачем в деловом центре открытые парки на высоте
откуда взялась идея горного тумана в центре города
как выглядит один из самых привлекательных проектов Азии
и многое другое
А ещё мы сделаем красивые и креативные фото с лучших ракурсов. Если вы ведёте блог, можем сделать дополнительный упор на контент.
Организационные детали
Маршрут построен так, чтобы каждые 30–60 минут мы могли оказаться в прохладном помещении
По желанию в середине прогулки сделаем кофе-паузу или зайдём перекусить. Еда и напитки не входят в стоимость
Дополнительно по желанию оплачивается вход в оранжерею Cloud Forest — от 25 до 40 сингапурских долларов (~$19–31) в зависимости от текущей выставки
Если у вас есть особенности здоровья, напишите мне заранее, и я скорректирую маршрут
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в будние дни в 08:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Сингапура
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рита — Организатор в Сингапуре
Я — лицензированный гид в Сингапуре и основатель агентства путешествий. Живу в Азии с 2014 года и чувствую себя здесь как дома.
Мой подход к путешествиям современный, динамичный и креативный!
В своих читать дальше
экскурсиях и турах я люблю сочетать знаковые достопримечательности и более глубинные форматы, которые позволяют погрузиться в атмосферу по-настоящему, почувствовать себя местным жителем (пусть и на один день).
Я расскажу вам не только об истории и культуре Сингапура, но и про то, чем живёт страна сегодня:
— планирование городской среды и интересные государственные инициативы,
— предпринимательство и экономика,
— жильё, налоги и повседневные реалии.
Для меня Сингапур — не бездушный и стерильный, а уникальный и живой ✨
С удовольствием сделаю для вас красивые и креативные фотографии! Знаю лучшие локации и ракурсы в Сингапуре. Это включено в стоимость экскурсии.
Вы всегда можете написать мне и обсудить персональный формат экскурсии для вас. До встречи в Сингапуре!