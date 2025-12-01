Мои заказы

Современная архитектура и экологичный дизайн в Сингапуре

Увидеть, как город строит будущее с помощью технологий, «зелёных» решений и инженерных идей
На этом маршруте вы понаблюдаете, как небоскрёбы превращаются в сады, а футуристические пространства становятся частью обычной городской жизни.

Сингапур — это город, который умеет удивлять! Вы узнаете, как зелёная архитектура стала здесь государственной стратегией и поймёте, как устроен город.
Описание экскурсии

Мы начнём у отеля ParkRoyal on Pickering — культового здания с многоярусными висячими садами. Я расскажу, как в Сингапуре рождаются зелёные небоскрёбы и почему этот проект считается образцом экологичной архитектуры.

Поднимемся на смотровую площадку CapitaSpring. Это сад на высоте 100 метров, где пальмы растут прямо среди небоскрёбов. Вы увидите панораму Сингапура и прогуляетесь по вертикальным паркам.

Пройдём по скрытому тоннелю прямо к заливу и прогуляемся вокруг отеля Marina Bay Sands. Я расскажу, как его строили, какие инженерные решения использовали и почему он стал символом Сингапура.

Завершим в Gardens by the Bay. Пройдём мимо Supertree Grove, озёр и оранжерей. Поговорим о том, как Сингапур превращает город в сад и внедряет природные экосистемы в архитектуру.

По желанию дополним маршрут футуристической оранжереей, которая устроена как город будущего.

Вы узнаете:

  • как строятся экологичные небоскрёбы
  • зачем в деловом центре открытые парки на высоте
  • откуда взялась идея горного тумана в центре города
  • как выглядит один из самых привлекательных проектов Азии
  • и многое другое

А ещё мы сделаем красивые и креативные фото с лучших ракурсов. Если вы ведёте блог, можем сделать дополнительный упор на контент.

Организационные детали

  • Маршрут построен так, чтобы каждые 30–60 минут мы могли оказаться в прохладном помещении
  • По желанию в середине прогулки сделаем кофе-паузу или зайдём перекусить. Еда и напитки не входят в стоимость
  • Дополнительно по желанию оплачивается вход в оранжерею Cloud Forest — от 25 до 40 сингапурских долларов (~$19–31) в зависимости от текущей выставки
  • Если у вас есть особенности здоровья, напишите мне заранее, и я скорректирую маршрут
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в будние дни в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Сингапура
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рита
Рита — Организатор в Сингапуре
Я — лицензированный гид в Сингапуре и основатель агентства путешествий. Живу в Азии с 2014 года и чувствую себя здесь как дома. Мой подход к путешествиям современный, динамичный и креативный! В своих
читать дальше

экскурсиях и турах я люблю сочетать знаковые достопримечательности и более глубинные форматы, которые позволяют погрузиться в атмосферу по-настоящему, почувствовать себя местным жителем (пусть и на один день). Я расскажу вам не только об истории и культуре Сингапура, но и про то, чем живёт страна сегодня: — планирование городской среды и интересные государственные инициативы, — предпринимательство и экономика, — жильё, налоги и повседневные реалии. Для меня Сингапур — не бездушный и стерильный, а уникальный и живой ✨ С удовольствием сделаю для вас красивые и креативные фотографии! Знаю лучшие локации и ракурсы в Сингапуре. Это включено в стоимость экскурсии. Вы всегда можете написать мне и обсудить персональный формат экскурсии для вас. До встречи в Сингапуре!

