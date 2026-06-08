Увидеть ключевые достопримечательности, загадать желание у фонтана и погулять по Чайна-тауну
Сингапур — это настоящий калейдоскоп культур и стилей.
Здесь колониальные здания соседствуют с ультрасовременными небоскрёбами, а священные храмы с футуристическими символами.
Я покажу вам всё многообразие города, а вы почувствуете его атмосферу и сделаете много красивых фотографий.
Описание экскурсии
Колониальное сердце Сингапура. Здесь зародился современный город. Вы увидите величественные здания Парламента и Верховного суда, концертный зал королевы Виктории и памятник основателю города. Я расскажу, как маленькая колония за 200 лет превратилась в мировой мегаполис.
Набережная и небоскрёбы. Выйдете к реке, где стояли первые склады и торговые лавки. Посмотрите на старинные мосты, отель «Фуллертон» (бывший Главный почтамт) и высотки финансового центра на фоне воды.
Мерлион. Остановка у мифического существа с головой льва и телом рыбы, главного символа Сингапура. Отсюда открывается лучший вид на Марина Бэй Сэндс и колесо обозрения. Одно из самых инстаграмных мест для фото.
Фонтан богатства, который занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Я подскажу, как загадать желание — говорят, здесь привлекают удачу и благополучие.
Чайна-таун. Погрузитесь в атмосферу яркого китайского квартала. Вы увидите традиционные лавки, рынки, сувенирные улочки с фонариками, смешение старой архитектуры и небоскрёбов. Уделите внимание храму Зуба Будды в стиле древних династий Тан и самому старому индуистскому храму Шри Мариамман.
Сувенирные улочки с яркими фонариками, рядами лавок и уличными торговцами. Отличное место, чтобы купить подарки и увезти с собой частичку Сингапура.
Дегустация (по желанию). У меня есть традиция угощать дурианом, его называют самым вонючим фруктом в мире. А какой он — решать вам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваш гид в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 95 туристов
Я профессиональный гид с лицензией Министерства туризма в Сингапуре. Родилась и выросла в солнечном городе Ташкенте, живу в Сингапуре с 2009 года.
Даже спустя много лет этот чудо-город не перестает меня читать дальшеуменьшить
удивлять. С удовольствием покажу его вам. А ещё расскажу о современной жизни, интересных фактах, истории и культуре, также поделюсь личным опытом.
С радостью стану вашим гидом и другом в Сингапуре. Обещаю красивые фотографии и незабываемые воспоминания на всю жизнь.
Входит в следующие категории Сингапура
Похожие экскурсии на «Такой разносторонний Сингапур»