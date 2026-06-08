Сингапур — это настоящий калейдоскоп культур и стилей. Здесь колониальные здания соседствуют с ультрасовременными небоскрёбами, а священные храмы с футуристическими символами. Я покажу вам всё многообразие города, а вы почувствуете его атмосферу и сделаете много красивых фотографий.

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Описание экскурсии

Колониальное сердце Сингапура. Здесь зародился современный город. Вы увидите величественные здания Парламента и Верховного суда, концертный зал королевы Виктории и памятник основателю города. Я расскажу, как маленькая колония за 200 лет превратилась в мировой мегаполис.

Набережная и небоскрёбы. Выйдете к реке, где стояли первые склады и торговые лавки. Посмотрите на старинные мосты, отель «Фуллертон» (бывший Главный почтамт) и высотки финансового центра на фоне воды.

Мерлион. Остановка у мифического существа с головой льва и телом рыбы, главного символа Сингапура. Отсюда открывается лучший вид на Марина Бэй Сэндс и колесо обозрения. Одно из самых инстаграмных мест для фото.

Фонтан богатства, который занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Я подскажу, как загадать желание — говорят, здесь привлекают удачу и благополучие.

Чайна-таун. Погрузитесь в атмосферу яркого китайского квартала. Вы увидите традиционные лавки, рынки, сувенирные улочки с фонариками, смешение старой архитектуры и небоскрёбов. Уделите внимание храму Зуба Будды в стиле древних династий Тан и самому старому индуистскому храму Шри Мариамман.

Сувенирные улочки с яркими фонариками, рядами лавок и уличными торговцами. Отличное место, чтобы купить подарки и увезти с собой частичку Сингапура.

Дегустация (по желанию). У меня есть традиция угощать дурианом, его называют самым вонючим фруктом в мире. А какой он — решать вам.