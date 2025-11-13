Три квартала Сингапура - это три разных мира, где гармонично переплетаются китайские, индийские и малайские традиции. Узнайте, как начиналась жизнь первых эмигрантов, и почему храмы расположены именно здесь.
Прогулка по уютным улочкам Китай-города, ароматные витрины Маленькой Индии и золотой купол мечети Кампонг Глам оставят незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальное сочетание культур
- 🏯 Исторические храмы и мечети
- 🌶 Ароматы и вкусы Индии
- 🕌 Золотой купол мечети
- 🚇 Удобное передвижение на метро
Что можно увидеть
- Буддийский храм
- Индуистский храм
- Мечеть султана Хуссейна
Описание экскурсии
Китай-город — сердце китайской общины Сингапура
Погуляем по уютным улочкам и заглянем в очень красивый буддийский храм — я расскажу удивительную историю его основания.
Маленькая Индия — красочная и ароматная
Запах специй, яркие витрины и национальные наряды создают невероятную атмосферу. Посетим индуистский храм, посвящённый богине Кали — могущественной защитнице от злых сил.
Кампонг Глам — мусульманский квартал
Увидим мечеть султана Хуссейна с её золотым куполом — архитектурный символ района. И погуляем по самой красочной улице Сингапура, которая давно стала излюбленным местом для фотографий.
Организационные детали
Между кварталами передвигаемся на метро — можно пользоваться кредиткой или специальной проездной картой. Стоимость одной поездки — от 1,4 до 3,4 сингапурских долларов (около $1–3).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Китай-городе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сингапуре
Добро пожаловать в Сингапур! Меня зовут Светлана. Я живу в Сингапуре с 2010 года и более 10 лет работаю здесь лицензированным гидом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Елена
13 ноя 2025
Светлана замечательный экскурсовод и очень приятный человек! Провела нам очень интересную экскурсию!
