Три квартала Сингапура - это три разных мира, где гармонично переплетаются китайские, индийские и малайские традиции. Узнайте, как начиналась жизнь первых эмигрантов, и почему храмы расположены именно здесь. Прогулка по уютным улочкам Китай-города, ароматные витрины Маленькой Индии и золотой купол мечети Кампонг Глам оставят незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Китай-город — сердце китайской общины Сингапура

Погуляем по уютным улочкам и заглянем в очень красивый буддийский храм — я расскажу удивительную историю его основания.

Маленькая Индия — красочная и ароматная

Запах специй, яркие витрины и национальные наряды создают невероятную атмосферу. Посетим индуистский храм, посвящённый богине Кали — могущественной защитнице от злых сил.

Кампонг Глам — мусульманский квартал

Увидим мечеть султана Хуссейна с её золотым куполом — архитектурный символ района. И погуляем по самой красочной улице Сингапура, которая давно стала излюбленным местом для фотографий.

Организационные детали

Между кварталами передвигаемся на метро — можно пользоваться кредиткой или специальной проездной картой. Стоимость одной поездки — от 1,4 до 3,4 сингапурских долларов (около $1–3).