От шумного фудкорта до живописного парка — вы увидите Сингапур в красивой вечерней подсветке.
Рассмотрите инсталляции на площади Раффлз-плейс и дома колониального наследия в центре, поплаваете на лодке и насладитесь световым шоу.
Я расскажу, что было на месте делового квартала в 19 веке, за что здесь штрафуют и как уличная еда получила звезду Мишлен.
Описание экскурсии
Один из самых старых фудкортов страны. Можно попробовать популярные блюда и ощутить разнообразие местной кухни.
Площадь Раффлз-плейс — центр делового района с необычными инсталляциями и скульптурами.
Набережная Боут Ки и исторический центр с колониальной архитектурой.
Прогулка на деревянной лодке по заливу и реке. Проплывём мимо современного и исторического центра и полюбуемся с воды необычным символом страны — Мерлионом.
Гарденс бай Бэй — самый красивый парк страны. Вы увидите знаменитые поющие деревья и световое шоу.
Я расскажу:
- почему Сингапур называют городом льва, хотя львы здесь никогда не водились
- как появился деловой квартал
- какую уличную еду отметили звездой Мишлен
- почему местные так любят есть на фудкортах
- за что Сингапур называют городом штрафов
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
- Водная прогулка: взрослые — ~$14, дети — ~$9 (+ билет для гида)
- Еда и напитки на фудкорте — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сингапуре
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 1032 туристов
В 2016 году я переехала в Сингапур — удивительный и очень интересный город. Мои прогулки построены по удобным и логичным маршрутам, чтобы помочь вам узнать город получше и посмотреть действительно стоящие посещения места. С удовольствием покажу вам город льва, расскажу о современной жизни, интересных фактах, истории города и его особенностях.
от $305 за экскурсию