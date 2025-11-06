Этот вечер объединяет всё, за что любят Сингапур: еду, огни и атмосферу города будущего. Вы попробуете блюда из списка культурного наследия ЮНЕСКО, прокатитесь по реке мимо старинных кварталов и ультрасовременных небоскрёбов, а завершите день под сиянием гигантских супердеревьев в Gardens by the Bay.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Сингапуре

Гузаль Ваш гид в Сингапуре

Описание круиза

Фудкорт у Marina Bay — вкусы города

Начнём с ужина в одном из знаменитых hawker-центров — доступных и аутентичных мест, где едят местные. На столе появятся:

Hainanese Chicken Rice — культовое блюдо, признанное ЮНЕСКО

— культовое блюдо, признанное ЮНЕСКО Laksa с морепродуктами

с морепродуктами лёгкие десерты с манго, кокосом и панданом

с манго, кокосом и панданом и знаменитый сингапурский кофе

Сингапурская кухня не похожа на китайскую — она мягче по вкусу, не острая, подходит даже детям.

Круиз по реке Сингапур

После ужина вы отправитесь на речную прогулку: старинные колониальные фасады, яркие огни Clarke Quay, величественный Fullerton Hotel, легендарный Мерлайон и сверкающий финансовый центр — перед вами вся история города от колонии до футуристического мегаполиса.

Световое шоу у залива Marina Bay

На водяных струях и экранах оживает история Сингапура в 3D-графике и музыке — впечатляющее представление о силе мечты и энергии народа.

Финал в Gardens by the Bay

Вы окажетесь среди гигантских Supertrees — 25–50-метровых деревьев, переливающихся тысячами огней. Музыка и свет создают симфонию, в которой природа и технологии становятся единым целым.

Почему этот вечер будет особенным

Вы попробуете Сингапур на вкус — кухня как зеркало культуры

Пройдёте путь города — от прошлого к будущему

Увидите два самых ярких вечерних шоу Азии

Погуляете по футуристическому саду 21 века

Познакомитесь с городом глазами местного жителя

Организационные детали