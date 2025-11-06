Мои заказы

Вечерний гастрономический Сингапур

Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
Этот вечер объединяет всё, за что любят Сингапур: еду, огни и атмосферу города будущего.

Вы попробуете блюда из списка культурного наследия ЮНЕСКО, прокатитесь по реке мимо старинных кварталов и ультрасовременных небоскрёбов, а завершите день под сиянием гигантских супердеревьев в Gardens by the Bay.
5
4 отзыва
Описание круиза

Фудкорт у Marina Bay — вкусы города

Начнём с ужина в одном из знаменитых hawker-центров — доступных и аутентичных мест, где едят местные. На столе появятся:

  • Hainanese Chicken Rice — культовое блюдо, признанное ЮНЕСКО
  • Laksa с морепродуктами
  • лёгкие десерты с манго, кокосом и панданом
  • и знаменитый сингапурский кофе

Сингапурская кухня не похожа на китайскую — она мягче по вкусу, не острая, подходит даже детям.

Круиз по реке Сингапур

После ужина вы отправитесь на речную прогулку: старинные колониальные фасады, яркие огни Clarke Quay, величественный Fullerton Hotel, легендарный Мерлайон и сверкающий финансовый центр — перед вами вся история города от колонии до футуристического мегаполиса.

Световое шоу у залива Marina Bay

На водяных струях и экранах оживает история Сингапура в 3D-графике и музыке — впечатляющее представление о силе мечты и энергии народа.

Финал в Gardens by the Bay

Вы окажетесь среди гигантских Supertrees — 25–50-метровых деревьев, переливающихся тысячами огней. Музыка и свет создают симфонию, в которой природа и технологии становятся единым целым.

Почему этот вечер будет особенным

  • Вы попробуете Сингапур на вкус — кухня как зеркало культуры
  • Пройдёте путь города — от прошлого к будущему
  • Увидите два самых ярких вечерних шоу Азии
  • Погуляете по футуристическому саду 21 века
  • Познакомитесь с городом глазами местного жителя

Организационные детали

  • Возможен трансфер из отеля и обратно, пишите для обсуждения деталей
  • Билеты на круиз: 28 SGD сингапурских долларов за взрослого, 18 SGD (сингапурских долларов) за ребёнка и дегустация блюд оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль
Гузаль — ваш гид в Сингапуре
Провела экскурсии для 18 туристов
Я профессиональный гид с лицензией Министерства туризма в Сингапуре. Родилась и выросла в солнечном городе Ташкенте, живу в Сингапуре с 2009 года. Даже спустя много лет этот чудо-город не перестает меня
читать дальше

удивлять. С удовольствием покажу вам его — и расскажу о современной жизни, интересных фактах, истории, культуре и особенностях города, а также поделюсь личным опытом. С радостью стану вашим гидом и другом в Сингапуре. Обещаю красивые фотографии и незабываемые воспоминания на всю жизнь.

Отзывы и рейтинг

Елена
Елена
6 ноя 2025
У нас была прекрасная экскурсия сразу по прилёту в Сингапур. Мы влюбились в этот город😃 спасибо большое за экскурсию!
Светлана
Светлана
30 окт 2025
Гузаль очень приятная девушка, в доступной интересной для ребёнка форме рассказала много важных и любопытных фактов о Сингапуре и истории его постройки, гибко перестроила маршрут и показала красивые виды, помогла сфоткать.
Елена
Елена
24 окт 2025
Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!
Большое спасибо Гузаль за знакомство с вечерним Сингапуром, невероятные виды и красочные фото!
Дмитрий
Дмитрий
13 окт 2025
Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!
Все было на высшем уровне, продуманный маршрут, внимание к деталям.
Я увидел Сингапур не как турист а как местный житель. Гузаль уверенно и отлично
читать дальше

ориентируется во всех локациях и подберет нужный маршурт.
Я в восторге от того, что мне попался такой гид! Прям за руку провела по всем интересным местам. Рассказала про историю культуру и много всего того что не найти на просторах интернета, сделала кучу красивых фотографий! Со мной!)

Попробовал знаменитый Chicken Rice и попил местное кофе и был удивлен низкой ценой качеством и вкусом. Не ожидал что Сингапур настолько красив вечером. И убедился и в последущем Сингапуре, подтверждающим свою любовь к вкусной и доступной для всех еды! Тут это везде!

Когда в следующий раз поеду в Сингапур, а я фанат F-1, Singapore Grand Prix гонок, то точно к Гузаль попрошу еще раз сопровождать меня во всех прогулках.
Были места где были очереди, но просто общаться было приятно, и это своровало время ожидания!
Время с ней пролетает незаметно, Я Гузаль рекомендую! Я в восторге! Спасибо еще раз! До встречи в следующем году.

