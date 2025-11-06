Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
Этот вечер объединяет всё, за что любят Сингапур: еду, огни и атмосферу города будущего.
Вы попробуете блюда из списка культурного наследия ЮНЕСКО, прокатитесь по реке мимо старинных кварталов и ультрасовременных небоскрёбов, а завершите день под сиянием гигантских супердеревьев в Gardens by the Bay.
4 отзыва
Описание круиза
Фудкорт у Marina Bay — вкусы города
Начнём с ужина в одном из знаменитых hawker-центров — доступных и аутентичных мест, где едят местные. На столе появятся:
Сингапурская кухня не похожа на китайскую — она мягче по вкусу, не острая, подходит даже детям.
Круиз по реке Сингапур
После ужина вы отправитесь на речную прогулку: старинные колониальные фасады, яркие огни Clarke Quay, величественный Fullerton Hotel, легендарный Мерлайон и сверкающий финансовый центр — перед вами вся история города от колонии до футуристического мегаполиса.
Световое шоу у залива Marina Bay
На водяных струях и экранах оживает история Сингапура в 3D-графике и музыке — впечатляющее представление о силе мечты и энергии народа.
Финал в Gardens by the Bay
Вы окажетесь среди гигантских Supertrees — 25–50-метровых деревьев, переливающихся тысячами огней. Музыка и свет создают симфонию, в которой природа и технологии становятся единым целым.
Почему этот вечер будет особенным
Вы попробуете Сингапур на вкус — кухня как зеркало культуры
Пройдёте путь города — от прошлого к будущему
Увидите два самых ярких вечерних шоу Азии
Погуляете по футуристическому саду 21 века
Познакомитесь с городом глазами местного жителя
Организационные детали
Возможен трансфер из отеля и обратно, пишите для обсуждения деталей
Билеты на круиз: 28 SGD сингапурских долларов за взрослого, 18 SGD (сингапурских долларов) за ребёнка и дегустация блюд оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваш гид в Сингапуре
Провела экскурсии для 18 туристов
Я профессиональный гид с лицензией Министерства туризма в Сингапуре. Родилась и выросла в солнечном городе Ташкенте, живу в Сингапуре с 2009 года.
Даже спустя много лет этот чудо-город не перестает меня читать дальше
удивлять. С удовольствием покажу вам его — и расскажу о современной жизни, интересных фактах, истории, культуре и особенностях города, а также поделюсь личным опытом.
С радостью стану вашим гидом и другом в Сингапуре. Обещаю красивые фотографии и незабываемые воспоминания на всю жизнь.
Отзывы и рейтинг
Основано на 4 отзывах
Елена
6 ноя 2025
У нас была прекрасная экскурсия сразу по прилёту в Сингапур. Мы влюбились в этот город😃 спасибо большое за экскурсию!
Светлана
30 окт 2025
Гузаль очень приятная девушка, в доступной интересной для ребёнка форме рассказала много важных и любопытных фактов о Сингапуре и истории его постройки, гибко перестроила маршрут и показала красивые виды, помогла сфоткать.
Елена
24 окт 2025
Замечательная экскурсия! Прекрасный гид! Большое спасибо Гузаль за знакомство с вечерним Сингапуром, невероятные виды и красочные фото!
Дмитрий
13 окт 2025
Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль! Все было на высшем уровне, продуманный маршрут, внимание к деталям. Я увидел Сингапур не как турист а как местный житель. Гузаль уверенно и отлично читать дальше
ориентируется во всех локациях и подберет нужный маршурт. Я в восторге от того, что мне попался такой гид! Прям за руку провела по всем интересным местам. Рассказала про историю культуру и много всего того что не найти на просторах интернета, сделала кучу красивых фотографий! Со мной!)
Попробовал знаменитый Chicken Rice и попил местное кофе и был удивлен низкой ценой качеством и вкусом. Не ожидал что Сингапур настолько красив вечером. И убедился и в последущем Сингапуре, подтверждающим свою любовь к вкусной и доступной для всех еды! Тут это везде!
Когда в следующий раз поеду в Сингапур, а я фанат F-1, Singapore Grand Prix гонок, то точно к Гузаль попрошу еще раз сопровождать меня во всех прогулках. Были места где были очереди, но просто общаться было приятно, и это своровало время ожидания! Время с ней пролетает незаметно, Я Гузаль рекомендую! Я в восторге! Спасибо еще раз! До встречи в следующем году.