Алеся проводит ещё 2 экскурсии

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Плениться магической атмосферой «города будущего», рассмотреть его с высоты и покататься на лодочке

Алеся
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Алеся – ваш гид
С заходом солнца Сингапур преображается как по волшебству: в свете иллюминации небоскребы, залив, искусственные сады и водопады покажутся вам чем-то фантастическим. А круиз по реке и лазерное шоу запомнятся невероятным сочетанием первозданной природы, современной архитектуры и технологий!
$200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча в Marina Bay Sands Hotel, Tower 3.
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Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых

Что вас ожидает

Сингапур как на ладони
Вы подниметесь на 57-й этаж знаменитого отеля, отдохнете в лаунж-кафе на крыше и насладитесь шикарным видом на город. Я покажу, как выглядят сверху плавающий стадион, музей искусства и науки, колесо обозрения, острова и небоскребы и расскажу о них любопытные факты. В тропическом парке «Сады у залива» вы полюбуетесь футуристическими «деревьями Аватара» и искусственным водопадом, посетите две оранжереи и узнаете, за что одна их них внесена в книгу рекордов Гиннесса.

Речной круиз и шоу фонтанов
Прогулка на лодочке покажет главные достопримечательности с нового ракурса и познакомит с символом Сингапура — мифическим существом Мерлионом. А еще вы насладитесь фантастическим 15-минутным лазерным шоу: установленные прямо на воде фонтаны под симфоническую музыку расскажут яркую романтическую историю. После шоу, по желанию, я провожу вас на еще одно светомузыкальное представление «Рапсодия садов», покажу, где можно поужинать и сесть в такси до вашего отеля.

Организационные детали

Еда, напитки, транспорт и входные билеты (+ билеты гиду, кроме «Садов у залива») не включены в стоимость экскурсии: лаунж-кафе на крыше — 22 sgd с человека, оранжереи — 28 sgd взрослый и 15 sgd дети 3-12 лет, шаттл по «Садам у залива» — 3 sgd с человека, речной круиз — 38 sgd взрослый и 22 sgd детский, такси до лодочки — около 10 sgd (зависит от загруженности дорог).

Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых
Вечерний Сингапур для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Marina Bay Sands Hotel, Tower 3..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алеся
Алеся
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Алеся проводит ещё 2 экскурсии

Сингапур в тарелкеСингапур в тарелкеСингапур в тарелке
$125 за экскурсию
3 часа
Рассекретить лучшие гастро-точки мегаполиса и узнать всё о сингапурском культе еды
Добро пожаловать в город, где знакомых встречают вопросом «ты уже сегодня завтракал?», а о местном культе еды уже ходят легенды. Я стану вашим проводником по гастрономической жизни Сингапура: расскажу о формате хокер-центров и привычках местных, покажу стрит-фуд с звездой Мишлен в копилке и помогу не пропустить блюда, которые точно стоит попробовать!
Большое знакомство с СингапуромБольшое знакомство с СингапуромБольшое знакомство с Сингапуром
$250 за экскурсию
6 часов
7 отзывов
Узнать и понять город будущего с колониальным прошлым на дружеской прогулке
Эта экскурсия идеальна для первой встречи с невероятным городом-государством. Вы увидите must-see места колониального и современного Сингапура, полюбуетесь видами с колеса обозрения и крыши отеля Marina Bay Sands. В этих декорациях я развею стереотипы, поделюсь интересными фактами и расскажу, что еще поможет прочувствовать Сингапур.

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