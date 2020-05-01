Алеся проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Сингапур как на ладони

Вы подниметесь на 57-й этаж знаменитого отеля, отдохнете в лаунж-кафе на крыше и насладитесь шикарным видом на город. Я покажу, как выглядят сверху плавающий стадион, музей искусства и науки, колесо обозрения, острова и небоскребы и расскажу о них любопытные факты. В тропическом парке «Сады у залива» вы полюбуетесь футуристическими «деревьями Аватара» и искусственным водопадом, посетите две оранжереи и узнаете, за что одна их них внесена в книгу рекордов Гиннесса.

Речной круиз и шоу фонтанов

Прогулка на лодочке покажет главные достопримечательности с нового ракурса и познакомит с символом Сингапура — мифическим существом Мерлионом. А еще вы насладитесь фантастическим 15-минутным лазерным шоу: установленные прямо на воде фонтаны под симфоническую музыку расскажут яркую романтическую историю. После шоу, по желанию, я провожу вас на еще одно светомузыкальное представление «Рапсодия садов», покажу, где можно поужинать и сесть в такси до вашего отеля.