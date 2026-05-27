Отправимся исследовать Сингапур, когда спадёт дневная жара и город озарится разноцветными огнями. Вы погрузитесь в культуру и историю мегаполиса. Попробуете местную кухню на атмосферном фуд-корте, где воздух наполнен ароматами лапши и древесного дымка. А ещё насладитесь лазерным шоу, прогуляетесь в парке и по набережной.

Описание билета

Музей Фук Так Чи

Вы посетите «уличный» музей в здании старейшего в городе китайского храма. Познакомитесь с историей и культурой первых иммигрантов из Китая, которые приходили сюда, чтобы поблагодарить божество за безопасное путешествие по морю.

Фуд-корт

Под открытым небом попробуете экзотические шашлычки сатай с бокалом пива и другие деликатесы. Вы убедитесь, что сингапурская кухня — это настоящий гимн простоте.

Парк «Мерлион»

С одной из лучших смотровых полюбуетесь световым шоу на фоне отеля Marina Bay Sands. А затем прогуляетесь по парку: через пирс Клиффорд и роскошный отель Fullerton Bay.

Мост Кавенах

Пройдёте через реку Сингапур в участке с необычным названием «Рыбье брюхо» — вы узнаете, откуда оно взялось и какие легенды с ним связаны.

Набережная Боут-Ки

Завершите прогулку на набережной, которая когда-то была центром морской торговли, а сейчас стала любимым местом отдыха у местных.

Организационные детали