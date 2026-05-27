Вечерний Сингапур: китайский музей, уличная еда и световое шоу (на английском языке)
Неспешная прогулка на закате
Отправимся исследовать Сингапур, когда спадёт дневная жара и город озарится разноцветными огнями. Вы погрузитесь в культуру и историю мегаполиса.
Попробуете местную кухню на атмосферном фуд-корте, где воздух наполнен ароматами лапши и древесного дымка. А ещё насладитесь лазерным шоу, прогуляетесь в парке и по набережной.
Описание билета
Музей Фук Так Чи
Вы посетите «уличный» музей в здании старейшего в городе китайского храма. Познакомитесь с историей и культурой первых иммигрантов из Китая, которые приходили сюда, чтобы поблагодарить божество за безопасное путешествие по морю.
Фуд-корт
Под открытым небом попробуете экзотические шашлычки сатай с бокалом пива и другие деликатесы. Вы убедитесь, что сингапурская кухня — это настоящий гимн простоте.
Парк «Мерлион»
С одной из лучших смотровых полюбуетесь световым шоу на фоне отеля Marina Bay Sands. А затем прогуляетесь по парку: через пирс Клиффорд и роскошный отель Fullerton Bay.
Мост Кавенах
Пройдёте через реку Сингапур в участке с необычным названием «Рыбье брюхо» — вы узнаете, откуда оно взялось и какие легенды с ним связаны.
Набережная Боут-Ки
Завершите прогулку на набережной, которая когда-то была центром морской торговли, а сейчас стала любимым местом отдыха у местных.
Организационные детали
Включено в стоимость: уличная еда (ассорти шашлычков сатай на гриле и местное блюдо на выбор), минеральная вода и 1 безалкогольный напиток
Участие детей до 2 лет — бесплатно
Программа не приспособлена для передвижения на инвалидных колясках
Проводится на английском языке
На фуд-корте нельзя забронировать стол заранее, поэтому придётся подождать, пока гид найдёт место и закажет еду
Мы учтём ваши диетические предпочтения (аллергия, веганство и т. д.)
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 18:30
Стоимость билета
Тип билета
Стоимость
Участник
$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Telok Ayer
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 18:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
В нашей команде вежливые, душевные и всегда готовые прийти на помощь гиды. Нам важно, чтобы путешественникам было комфортно и всё нравилось. А ещё мы быстро решаем любые вопросы, чтобы вы ни о чём не переживали.
