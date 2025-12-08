В одном путешествии — сразу 2 страны, 3 острова и все знаковые локации! Прочувствуем контраст, гуляя по футуристическим садам и по тропам заповедной территории, рассматривая башни Петронас и пещеры Бату.

Вас ждёт насыщенная программа в Куала-Лумпуре и Сингапуре, а также заедем в Путраджайю и Мелакку. В каждом городе познакомимся с его историческим и культурным наследием. На Лангкави вы сможете насладиться пляжным отдыхом, а Пинанг впечатлит нетронутой природой, крупнейшим буддийским храмом Малайзии и напомнит о колониальном прошлом. Успеем посетить и один из крупнейших в мире парков развлечений на острове Сентоза. А ещё будут эффектные смотровые, необычная архитектура, знаменитые уличные граффити, катание на лодке среди мангровых зарослей — полное погружение в атмосферу Азии обеспечено! Размещаемся в проверенных комфортных отелях с удобным расположением.

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Они приобретаются отдельно с поддержкой организатора. Покупка авиабилетов происходит только после согласования с турлидером.

Россияне имеют право находиться в Сингапуре транзитом не более 96 часов (в этом случае виза не нужна). Но рекомендуем всё же оформить онлайн-визу, чтобы освободить себя заранее от вероятных разбирательств по поводу своих прав на безвизовый транзит. Перед покупкой авиабилетов мы консультируем наших участников и выясняем, нужна ли им виза или нет.

Также нужно оформить туристическую страховку.

Учтите, что тур-лидер и экскурсовод — разные люди. Тур-лидер обладает базовыми знаниями по маршруту, решает вопросы логистики и быта, может быть переводчиком. Если хотите погрузиться более глубоко, необходимо на местах заказывать местных гидов-экскурсоводов (если они не включены в стоимость экскурсии).