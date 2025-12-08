Описание тура
Организационные детали
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Они приобретаются отдельно с поддержкой организатора. Покупка авиабилетов происходит только после согласования с турлидером.
Россияне имеют право находиться в Сингапуре транзитом не более 96 часов (в этом случае виза не нужна). Но рекомендуем всё же оформить онлайн-визу, чтобы освободить себя заранее от вероятных разбирательств по поводу своих прав на безвизовый транзит. Перед покупкой авиабилетов мы консультируем наших участников и выясняем, нужна ли им виза или нет.
Также нужно оформить туристическую страховку.
Учтите, что тур-лидер и экскурсовод — разные люди. Тур-лидер обладает базовыми знаниями по маршруту, решает вопросы логистики и быта, может быть переводчиком. Если хотите погрузиться более глубоко, необходимо на местах заказывать местных гидов-экскурсоводов (если они не включены в стоимость экскурсии).
Программа тура по дням
Город-государство будущего - Сингапур
Встретим вас утром в аэропорту. Заселимся в номера и сразу отправимся знакомиться с городом. Рекомендуем прилететь днём ранее, чтобы выспаться и отдохнуть перед насыщенным путешествием. В этом случае тоже заберём вас в аэропорту и организуем индивидуальный трансфер в отель.
Начнём экскурсию с района Марина-Бей, где возвышаются эффектные небоскрёбы и дует морской ветерок. Здесь прокатимся на корабле и поднимемся на смотровую площадку на крыше.
Продолжим в футуристических Садах у Залива, зайдём в оранжереи и прогуляемся по подвесной дорожке между железными деревьями. Ближе к закату рекомендуем полюбоваться Сингапуром с высоты колеса обозрения. Завершим экскурсионный день, любуясь свето-музыкальным представлением на набережной.
Ночь в Сингапуре.
Заповедный зоопарк и китайский квартал Сингапура
Сингапурский зоопарк заслуживает отдельного внимания. Он привлекает открытой концепцией, согласно которой животные содержатся в максимально приближённых к естественным условиям вольерах. Большая доля обитателей зоопарка находятся под угрозой исчезновения. Территория огромна — проведём здесь около 4 часов.
Затем прогуляемся по колоритному китайскому району, пообедаем в мишленовском ресторане и посетим несколько храмов.
Далее на метро отправимся совершить обязательный в Сингапуре ритуал у фонтана Богатств. Вечер рекомендуем провести на набережной и посмотреть на шоу фонтанов.
Ночь в Сингапуре.
Остров Сентоза и перелёт в Куала-Лумпур
Сегодня по канатной дороге доберёмся до острова Сентоза. Здесь находится один из крупнейших в мире парков развлечений. А ещё это самая южная точка Евразии. Также на острове есть океанариум, форт и великолепные пляжи. Вы сами выберете, чем займётесь. Входные билеты оплачиваются отдельно.
После 16:00 вернёмся в отель за вещами и отправимся в аэропорт. Нас ждёт Куала-Лумпур! В столице Малайзии остановимся в шикарном отеле совсем рядом с башнями Петронас.
Ночь в Куала-Лумпуре.
Модная Путраджайя, старинные районы и эффектные смотровые Куала-Лумпура
Недалеко от Куала-Лумпура находится новый административный центр Малайзии — Путраджайя. Туда мы сегодня и отправимся. Рассмотрим необычную архитектуру и прогуляемся, любуясь озёрами и парками.
Во второй половине дня нас ждёт экскурсия по контрастному Куала-Лумпуру: исламские традиции здесь соседствуют с китайскими и индийскими, современные небоскрёбы гармонично сочетаются со стариной и зелёнью. Сначала мы посетим колоритный китайский квартал с его оживлёнными рынками, храмами и небольшими ресторанчиками. Далее отправимся к месту, где зародился город — в точку слияния рек Кланг и Гомбак.
Следующий пункт — достопримечательности колониальной эпохи: Дворец султана Абдул-Самада и Площадь Независимости, где в 1957 году впервые подняли флаг независимой Малайзии. После этого мы поднимемся на телебашню Менара. В тур включено посещение смотровой площадки Sky Deck на высоте около 300 м. Можно посетить и прозрачный куб Sky Box со стеклянным полом (доплата, при отсутствии очереди). Завершим день у башен Петронас. Желающие смогут подняться на стеклянный мост Sky Bridge, соединяющий башни (по записи и за дополнительную плату).
Ночь в Куала-Лумпуре.
Пещеры Бату, экзотические птицы, бывшая резиденция правителей и река светлячков
Без пещер Бату невозможно представить поездку в Малайзию. С них и начнём знакомство со страной. Сегодня окажемся в живописной природной зоне среди зелёных холмов. Пещеры Бату — священное место, куда съезжаются паломники со всего мира.
Затем посетим крупнейший в мире парк птиц, где прогуляемся совсем близко с экзотическими обитателями и даже сможем их покормить. Вернёмся в отель и отдохнём перед вечерней экскурсией.
Продолжим в бывшей резиденции малайских правителей — форте Малавати Хилл. Это место долгое время играло важную роль в истории Малайзии и имеет стратегическое значение из-за своего расположения.
Далее доберёмся до реки Селангор, где прокатимся на лодке среди мангровых зарослей, любуясь светлячками.
Ночь в Куала-Лумпуре.
Контрасты Мелакки и перелёт на Пинанг
Сегодня отправимся в Мелакку — один из самых интересных и красивых городов Малайзии, расположенный на западном побережье полуострова. Это столица штата с богатой историей и культурным наследием. В разные периоды он находился под властью португальцев, голландцев и британцев — это повлияло на внешний облик. Сейчас здесь живут малайцы, китайцы и индийцы. Их традиции отразились и в кухне (желающие смогут отведать местных блюд).
Ближе к вечеру вылетаем на остров Пинанг: значимое место в теме колонизации Малайзии и Сингапура.
Ночь на Пинанге.
Национальный парк Пинанга
Пинанг славится своей природой, поэтому сегодня посетим национальный парк. По пути заглянем в ещё один парк в гости к бабочкам, для которых здесь создали роскошные условия, максимально приближённые к естественным. Скоро окажемся в джунглях и отправимся в треккинг к пляжу Керачут (5 км, 2 часа, с подъёмами и спусками). А от финишной точки прогулки нас заберёт лодка. Если вы не захотите идти пешком до пляжа, можно заменить прогулку на поездку на лодке.
Следующая остановка — Храм Кек Лок Си, крупнейший буддийский храм Малайзии. Здесь мы увидим пагоду Десяти тысяч Будд, статую Гуаньинь и ухоженные сады. К вечеру поднимемся на фуникулёре на холм, откуда открываются виды на Джорджтаун и пролив. На вершине можно прогуляться по садам, осмотреть колониальные виллы и посетить парк The Habitat с мостом, проложенным над кронами тропического леса.
Ночь на Пинанге.
Исторический центр Пинанга и остров Лангкави
Перед вылетом мы прогуляемся по старому Джорджтауну, где находятся знаменитые уличные граффити. Первые работы появились в начале 2000-х при поддержке властей, а наибольшую известность городу принёс художник Эрнест Захаревич с его интерактивными рисунками, такими как «Мальчик на велосипеде» и «Девочка с зонтом». Сегодня проект Urban Art Penang продолжает пополнять город новыми арт-объектами, превращая его в галерею под открытым небом.
Мы также увидим Квартал колониальной архитектуры, внесённый в список ЮНЕСКО. Здесь сохранились старинные торговые дома с резными фасадами и яркими дверями, а также традиционные клановые дома, служившие местом собраний китайских общин.
После обеда отправимся в аэропорт, а затем короткий перелёт и трансфер доставят нас в отель.
Ночь на Лангкави.
Самая высокая точка Лангкави и пляжный отдых
Первую половину дня заполним активностями, а затем вы сможете провести время на пляже, искупаться, позагорать.
По канатной дороге поднимемся на самую высокую точку острова, откуда открывается впечатляющий вид. Здесь же малайцы соорудили эффектный мост, по которому обязательно пройдём на обратном пути.
Ночь на Лангкави.
Вылет домой или продолжение отдыха
Наше путешествие подошло к концу. Вы можете продолжить отдыхать здесь или переехать на соседний остров (поможем организовать). Всех возвращающихся домой проводим в аэропорт после завтрака.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1870
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Работа местных гидов (все экскурсии в Сингапуре, в Куала-Лумпуре и в Мелакке на русском языке)
- Сопровождение опытным русскоязычным турлидером
- Входные билеты на все объекты по программе (кроме дополнительных)
Что не входит в цену
- Билеты до Сингапура и обратно с острова Лангкави в ваш город
- Внутренние перелёты (Сингапур - Куала-Лумпур, Куала-Лумпур - Пинанг и Пинанг - Лангкави) - $25-100 за билет с багажом 15 кг
- Обеды и ужины - около $5-20 за обед, $10-30 за ужин (всего $450-550 за тур)
- 1-местное размещение - доплата от $450
- Повышение категории отеля или номера (по желанию)
- Виза в Сингапур (можем помочь)
- Страховка (можем помочь)
- Дополнительные развлечения (смотровые, колесо обозрения и прочее) - от $2 до $25
- Обратите внимание, стоимость зависит от количества человек в группе:
- $1750/чел в группе из 11-15 участников
- $1870/чел в группе из 9-10 участников
- $1990/чел в группе из 6-8 участников
- Точное количество человек в группе на интересующие даты вы можете узнать у организатора
