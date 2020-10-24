Как добраться до Синта-Мартена на самолёте
В Синте-Мартене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Princess Juliana International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Синта-Мартена
- Принцесса Юлиана SXMPrincess Juliana International Airport
Самые дешёвые билеты в Синт-Мартен из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|3 498
|2ч 58м
|04.11.2020
|из Пуэнта-ы-Питра
|9 011
|50м
|19.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|9 059
|40ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|10 043
|21ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из Сена-Бартелеми
|10 778
|15м
|24.10.2020
|из 🇺🇸Майами
|11 558
|2ч 57м
|03.11.2020
|из Сента-Китс
|12 519
|30м
|04.11.2020
|из Фора-де-Франса
|13 741
|14ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Роли
|14 678
|30ч 19м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Бостона
|15 011
|29ч 48м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|15 894
|23ч 46м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|23 379
|47ч 5м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|25 563
|32ч 1м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|29 062
|33ч 15м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|29 321
|54ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|31 454
|43ч 45м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇩🇲Доминики
|31 608
|4ч 10м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|44 250
|50ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Синта-Мартена
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Синта-Мартена, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Нью-Йорк и Панама
- 19.12.202031.12.2020
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