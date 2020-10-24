Летим в Синт-Мартен

Как добраться до Синта-Мартена на самолёте

В Синте-Мартене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Princess Juliana International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Синта-Мартена

  1. Принцесса Юлиана SXM
    Princess Juliana International Airport

Самые дешёвые билеты в Синт-Мартен из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.10.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла3 4982ч 58м
04.11.2020из Пуэнта-ы-Питра9 01150м
19.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка9 05940ч (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇦Торонто10 04321ч 20м (⇵2)
10.11.2020из Сена-Бартелеми10 77815м
24.10.2020из 🇺🇸Майами11 5582ч 57м
03.11.2020из Сента-Китс12 51930м
04.11.2020из Фора-де-Франса13 74114ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇺🇸Роли14 67830ч 19м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Бостона15 01129ч 48м (⇵2)
23.12.2020из 🇩🇴Санто-Доминго15 89423ч 46м (⇵1)
14.11.2020из 🇫🇷Парижа23 37947ч 5м (⇵2)
19.11.2020из 🇺🇸Ньюбурга25 56332ч 1м (⇵2)
11.11.2020из 🇳🇱Амстердама29 06233ч 15м (⇵2)
14.11.2020из 🇵🇹Лиссабона29 32154ч 10м (⇵2)
11.11.2020из 🇬🇧Лондона31 45443ч 45м (⇵2)
17.11.2020из 🇩🇲Доминики31 6084ч 10м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Москвы44 25050ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Синта-Мартена, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Нью-Йорк и Панама

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