Полезная информация об Эль-Кунейтре
Что нужно знать об Эль-Кунейтре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Кунейтре
07:2256
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇾 Сирия
|Название города
|Эль-Кунейтра
|По-английски
|Al Qunaytirah
|Столица региона
|Эль-Кунейтра является столицей региона
|Население города
|36 143 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Damascus
|Средняя высота
|942 м. от уровня моря