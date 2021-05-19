Всё об Эль-Кунейтре

Полезная информация об Эль-Кунейтре

Что нужно знать об Эль-Кунейтре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Кунейтре
07:2256
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇾 Сирия
Название городаЭль-Кунейтра
По-английскиAl Qunaytirah
Столица регионаЭль-Кунейтра является столицей региона
Население города36 143 чел.
Часовой поясAsia/Damascus
Средняя высота942 м. от уровня моря

Где находится Эль-Кунейтра на карте