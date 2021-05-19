Всё об Эс-Сувейде

Полезная информация об Эс-Сувейде

Что нужно знать об Эс-Сувейде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эс-Сувейде
07:2302
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇾 Сирия
Название городаЭс-Сувейда
По-английскиAs-Suwayda
Столица регионаЭс-Сувейда является столицей региона
Население города59 052 чел.
Часовой поясAsia/Damascus
Средняя высота1 068 м. от уровня моря

Где находится Эс-Сувейда на карте