Полезная информация об Эс-Сувейде
Что нужно знать об Эс-Сувейде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эс-Сувейде
07:2302
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇾 Сирия
|Название города
|Эс-Сувейда
|По-английски
|As-Suwayda
|Столица региона
|Эс-Сувейда является столицей региона
|Население города
|59 052 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Damascus
|Средняя высота
|1 068 м. от уровня моря