Всё о Банска-Бистрице

Полезная информация о Банска-Бистрице

Что нужно знать о Банска-Бистрице: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Банска-Бистрице
06:2337
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇰 Словакия
Название городаБанска-Бистрица
По-английскиBanska Bystrica
Столица регионаБанска-Бистрица является столицей региона
Население города82 336 чел.
Часовой поясEurope/Bratislava
Средняя высота351 м. от уровня моря

Где находится Банска-Бистрица на карте