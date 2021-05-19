Полезная информация о Банска-Бистрице
Что нужно знать о Банска-Бистрице: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Банска-Бистрице
06:2337
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇰 Словакия
|Название города
|Банска-Бистрица
|По-английски
|Banska Bystrica
|Столица региона
|Банска-Бистрица является столицей региона
|Население города
|82 336 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Bratislava
|Средняя высота
|351 м. от уровня моря