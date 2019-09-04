1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по страшным тайнам и легендам Братиславы
Погрузитесь в мистическую атмосферу Братиславы, узнав её страшные тайны и удивительные легенды. Прогулка по старинным улицам откроет вам город с новой стороны
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от €52 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Призраки Средневековья 16+ - индивидуальная экскурсия по Братиславе
Погрузитесь в мир средневековых легенд и мистических историй Братиславы. Узнайте о драконах, ведьмах и алхимиках, прогуливаясь по старинным улочкам города
Начало: У Михальских ворот
Завтра в 20:30
7 авг в 19:30
€70 за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Посетите замок Красный камень и винодельческий город Святой Юр. Узнайте их историю и попробуйте местное вино
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 сентября 2019Экскурсия очень понравилась, город очень душевный, как и экскурсовод. Знает очень много, рассказывает интересно, все вопросы проясняет. Рекомендуем обязательно!
- ЭЭлина29 апреля 2019Инесса отличный гид, нам очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Что ещё посмотреть»
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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в августе 2024
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