На Рождество – экскурсии в Братиславе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Братиславе на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Душа и сердце Братиславы
Пешая
158 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
17 сен в 11:00
18 сен в 11:00
80 за всё до 4 чел.
О Братиславе с любовью
Пешая
55 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
О Братиславе с любовью
Увидеть самые интересные места Старого города и узнать их историю на обзорной экскурсии
Начало: На площади Гвездослава
17 сен в 11:00
18 сен в 11:00
60 за всё до 4 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Пешая
88 отзывов
2.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по ее старинным улочкам и наслаждаясь видами. Профессиональные фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления
9 сен в 08:00
10 сен в 16:00
80 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    27 августа 2024
    Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    Привет Александре от нашей семьи:) Встреча, общение и экскурсия были прекрасны! Нам все понравилось! Саша хорошо владеет информацией, знаниями и историей города. Дружелюбный человек! 🧡 Рекомендовала прекрасный ресторан для знакомства с местными блюдами! Благодарим за замечательное времяпрепровождение!
  • Н
    Наталия
    25 августа 2024
    О Братиславе с любовью
    нас было трое. Экскурсовод Наталья великолепный. Много интересной информации рассказала, ответила на все вопросы которые мы задавали. Мы в восторге. Что касается маршрута, он тяжелый т. к. 3,5-4 часа и много информации. Но мы не пожалели что взяли такой маршрут.
  • T
    Tatiana
    22 августа 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Замечательная экскурсия! Мы были в Братиславе неоднократно. Тем не менее, таким город еще не видели! С Натальей мы посетили не только
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    главные достопримечательности, но и увидели потайные дворики, и услышали забавные истории об архитектурных (и не очень) элементах зданий города. Экскурсия прекрасно подготовлена, внимание Натальи к деталям и комфорту туристов фантастическое!

    Замечательная экскурсия!
  • A
    Anna
    17 августа 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Были в Братиславе всего один день и хотелось осмотреть и узнать о городе и стране максимально много. Обратились к Наталье
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    и ни разу не пожалели! Наталья невероятно знающий и увлеченный своим делом гид. Она мастерски рассказала историю города, делая каждую остановку не просто интересной, а настоящим погружением в атмосферу прошлого. Экскурсия была прекрасно организована - маршрут продуман так, чтобы рассказ получился последовательным, целостным, захватил все основные достопримечательности, но при этом удалось избежать пересечения с другими группами туристов и ни разу не пройти по одной улице дважды. Отдельно хочется отметить несколько моментов: индивидуальный подход и готовность ответить на все вопросы, предусмотренная кофейная (и санитарная) пауза в середине прогулки, ненавязчивая винная пауза и лёгкий шопинг. Рекомендую всем, кто знакомиться с Братиславе впервые и ограничен во времени!

  • N
    Nathan
    10 августа 2024
    О Братиславе с любовью
    Провели 3 часа познавательной и интересной экскурсии по Братиславе с гидом Наталья.
  • N
    Nadiia
    10 августа 2024
    Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    Прежде всего хочу сказать, что Александра спокойный, приятный и доброжелательный человек, это очень важно, помимо профессиональных качеств экскурсовода и фотографа,
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    важно настроиться на человека, найти подход и у Александры это прекрасно получилось, в нашем случае. Я была с 8-летним ребенком, но Александра провела экскурсию так, что было нескучно и ему, нашла необычные и интересные ракурсы для фото.

  • А
    Артур
    6 августа 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Мы в полном восторге. Наталья за 3,5 часа погрузила нас в историю Братиславы, рассказала о самых интересных городских легендах, сопровождая
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    рассказ историческими фотографиями, показала самые классные точки для памятных фото, посоветовала вкуснейшие рестораны и интересные музеи. Все было на высшем уровне! Наталья - настоящий профессионал своего дела, было видно, как вы любите свое дело. Спасибо вам большое! Это было прекрасно! Индивидуальные экскурсии - это большое открытие для нас. Рекомендуем!

    Мы в полном восторге. Наталья за 3,5 часа погрузила нас в историю Братиславы, рассказала о самыхМы в полном восторге. Наталья за 3,5 часа погрузила нас в историю Братиславы, рассказала о самыхМы в полном восторге. Наталья за 3,5 часа погрузила нас в историю Братиславы, рассказала о самых
  • А
    Андрей
    4 июля 2024
    Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    Огромное спасибо за экскурсию. Всё было еще лучше, чем мы себе это представляли. Гид очень гибко меняет программу по вашему желанию и следит за интересами каждого из группы. 100%ая рекомендация!!!
  • Н
    Наталия
    30 июня 2024
    О Братиславе с любовью
    Наталья - прекрасный гид. Она любит Братиславу и поэтому в её экскурсии не просто исторические данные, но и личное отношение к городу. Рекомендую
    Наталья - прекрасный гид. Она любит Братиславу и поэтому в её экскурсии не просто исторические данные, но и личное отношение к городу. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в сентябре 2024
Сейчас в Братиславе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 80. Туристы уже оставили гидам 301 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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