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и ни разу не пожалели! Наталья невероятно знающий и увлеченный своим делом гид. Она мастерски рассказала историю города, делая каждую остановку не просто интересной, а настоящим погружением в атмосферу прошлого. Экскурсия была прекрасно организована - маршрут продуман так, чтобы рассказ получился последовательным, целостным, захватил все основные достопримечательности, но при этом удалось избежать пересечения с другими группами туристов и ни разу не пройти по одной улице дважды. Отдельно хочется отметить несколько моментов: индивидуальный подход и готовность ответить на все вопросы, предусмотренная кофейная (и санитарная) пауза в середине прогулки, ненавязчивая винная пауза и лёгкий шопинг. Рекомендую всем, кто знакомиться с Братиславе впервые и ограничен во времени!