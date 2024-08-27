3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
17 сен в 11:00
18 сен в 11:00
€80 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборО Братиславе с любовью
Увидеть самые интересные места Старого города и узнать их историю на обзорной экскурсии
Начало: На площади Гвездослава
17 сен в 11:00
18 сен в 11:00
€60 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по ее старинным улочкам и наслаждаясь видами. Профессиональные фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления
9 сен в 08:00
10 сен в 16:00
€80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина27 августа 2024Привет Александре от нашей семьи:) Встреча, общение и экскурсия были прекрасны! Нам все понравилось! Саша хорошо владеет информацией, знаниями и историей города. Дружелюбный человек! 🧡 Рекомендовала прекрасный ресторан для знакомства с местными блюдами! Благодарим за замечательное времяпрепровождение!
- ННаталия25 августа 2024нас было трое. Экскурсовод Наталья великолепный. Много интересной информации рассказала, ответила на все вопросы которые мы задавали. Мы в восторге. Что касается маршрута, он тяжелый т. к. 3,5-4 часа и много информации. Но мы не пожалели что взяли такой маршрут.
- TTatiana22 августа 2024Замечательная экскурсия! Мы были в Братиславе неоднократно. Тем не менее, таким город еще не видели! С Натальей мы посетили не только
- AAnna17 августа 2024Были в Братиславе всего один день и хотелось осмотреть и узнать о городе и стране максимально много. Обратились к Наталье
- NNathan10 августа 2024Провели 3 часа познавательной и интересной экскурсии по Братиславе с гидом Наталья.
- NNadiia10 августа 2024Прежде всего хочу сказать, что Александра спокойный, приятный и доброжелательный человек, это очень важно, помимо профессиональных качеств экскурсовода и фотографа,
- ААртур6 августа 2024Мы в полном восторге. Наталья за 3,5 часа погрузила нас в историю Братиславы, рассказала о самых интересных городских легендах, сопровождая
- ААндрей4 июля 2024Огромное спасибо за экскурсию. Всё было еще лучше, чем мы себе это представляли. Гид очень гибко меняет программу по вашему желанию и следит за интересами каждого из группы. 100%ая рекомендация!!!
- ННаталия30 июня 2024Наталья - прекрасный гид. Она любит Братиславу и поэтому в её экскурсии не просто исторические данные, но и личное отношение к городу. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в сентябре 2024
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