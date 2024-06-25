5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по городу Тренчин: история, архитектура и пейзажи
Погрузитесь в атмосферу древнего Тренчина с индивидуальным гидом. Откройте для себя архитектурные достояния и удивительные пейзажи города
Начало: В Братиславе или Тренчине, по договоренности
Расписание: Кроме понедельника
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€110 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Красный Камень и винодельческий городок Святой Юр
Поездка по винодельческим городкам Словакии с посещением замка Красный Камень и дегустацией местных вин. Насладитесь историей и живописными видами
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Уют старого города и холм Братиславского замка
Погрузитесь в атмосферу старого города Братиславы и откройте для себя его уникальные достопримечательности в сопровождении опытного гида
Начало: В пешеходном старом городе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 15 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Братислава - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Братислава - уютная столица Словакии, удивляющая своей насыщенной историей. Прогулка по Старому городу откроет много нового и интересного
Начало: По договоренности, в пешеходом старом городе
Расписание: Прогулка по старому городу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€76 за всё до 15 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Город Трнава - королевский город
Прогулка по Трнаве с индивидуальным гидом. Узнайте о королевском городе и его значимых достопримечательностях
Начало: По договоренности
Расписание: Возможное начало экскурсии с 9:30 и завершение до 18:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€100 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Величие крепости Девин, мемориал Славин и спокойствие старого города
Погрузитесь в историю и красоту Братиславы: крепость Девин, мемориал Славин и старый город ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: с 9 до 18:00. В зимний период c 10 до 16 кроме понедельника.
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Сказка по имени Братислава - экскурсия для детей
Познавательная экскурсия по Братиславе для детей школьного возраста. Узнайте о средневековых историях и легендах города в увлекательной форме
Начало: Старый город, у театра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina25 июня 2024Были на обзорной экскурсии вдвоем, наш гид Гелла рассказывала увлекательно, отвечала на все вопросы, поэтому 3 часа пролетели быстро. После экскурсии посоветовала места для обеда и сувенирные лавки.
- AAnna25 декабря 2023Мне очень понравилась обзорная пешая экскурсия по Братиславе с Геллой. Она очень опытный и знающий гид, показала мне интересные места, рассказала интересные ленды, с ними связанные, сделала много красивых фото.
- ООлена21 мая 2023Увидела старий город. Интересна била история Словакии и Братислави. Очень красивая архитектура. Спасибо ибо Гелле.
- ММарина7 марта 2023Гелла! Спасибо Вам! Экскурсия очень комфортная и познавательная. История Братиславы, главные достопримечательности оставили прекрасные воспоминания. Вы профессионал. Спасибо еще раз!
- ГГелла6 марта 2020Спасибо! Всего хорошего Вам:-)
- mmarina.d4 марта 2020Экскурсия в Тренчин очень понравилась. Уютный городок, много впечатлений. Экскурсовод просто замечательный, спасибо ей огромное от нас!
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Популярные экскурсии»
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