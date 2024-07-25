Наталья интерессный рассказчик, провела замечательную позновательную экскурсию, которая была не скучной и очень увлекательной для всей нашей компании(52,26,17 лет). Рекомендую всем как прекрасного пофессионала своего дела!

Я Яэль

Наташа оказалось просто находкой. Она не только профессиональный гид и замечательный рассказчик, но и прекрасный организатор и человек. Очень помогла нам с транспортом, разнообразила программу посещением антикварной лавки- кафе с лёгкими напитками. Нам очень-очень понравилось, спасибо огромное