3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
6 авг в 11:00
7 авг в 11:00
€80 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
6 авг в 12:00
7 авг в 09:00
€90 за всё до 40 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Братиславой
Увидеть главные достопримечательности и получить на память комплект душевных открыток с вашими фото
Начало: У Братиславского замка
6 авг в 11:00
7 авг в 11:00
€95 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССлава25 июля 2024Наталья интерессный рассказчик, провела замечательную позновательную экскурсию, которая была не скучной и очень увлекательной для всей нашей компании(52,26,17 лет). Рекомендую всем как прекрасного пофессионала своего дела!
- ЯЯэль29 июня 2024Наташа оказалось просто находкой. Она не только профессиональный гид и замечательный рассказчик, но и прекрасный организатор и человек. Очень помогла нам с транспортом, разнообразила программу посещением антикварной лавки- кафе с лёгкими напитками. Нам очень-очень понравилось, спасибо огромное
- ООлег26 июня 2024Содержание экскурсии очень насыщенное, самостоятельно такой объём информации подготовить вряд ли у кого получится. Маршрут проработан идеально и тематически, и
- ААнатолий,4 июля 2022Мы хотели высказать свою благодарность Инессе за содержательную и интересную экскурсиию по городу. За время экскурсии мы узнали много нового
- ААльбина10 октября 2019Отличная экскурсия! Инесса прекрасный экскурсовод. Очень понравилось. Рекомендуем для знакомства с Братиславой! Спасибо большое!
- IIrena10 июня 2019Экскурсия 9 июня с Инессой оставила зам ечательное ювпечатление- благодаря экскурсоводу увидели и полюбили красавицу Братиславу
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в августе 2024
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