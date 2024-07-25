Все – экскурсии в Братиславе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Братиславе на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Душа и сердце Братиславы
Пешая
155 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
6 авг в 11:00
7 авг в 11:00
80 за всё до 4 чел.
Братиславский замок и Старый город
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
6 авг в 12:00
7 авг в 09:00
90 за всё до 40 чел.
Свидание с Братиславой
Пешая
10 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Братиславой
Увидеть главные достопримечательности и получить на память комплект душевных открыток с вашими фото
Начало: У Братиславского замка
6 авг в 11:00
7 авг в 11:00
95 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Слава
    25 июля 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Наталья интерессный рассказчик, провела замечательную позновательную экскурсию, которая была не скучной и очень увлекательной для всей нашей компании(52,26,17 лет). Рекомендую всем как прекрасного пофессионала своего дела!
  • Я
    Яэль
    29 июня 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Наташа оказалось просто находкой. Она не только профессиональный гид и замечательный рассказчик, но и прекрасный организатор и человек. Очень помогла нам с транспортом, разнообразила программу посещением антикварной лавки- кафе с лёгкими напитками. Нам очень-очень понравилось, спасибо огромное
  • О
    Олег
    26 июня 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Содержание экскурсии очень насыщенное, самостоятельно такой объём информации подготовить вряд ли у кого получится. Маршрут проработан идеально и тематически, и
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    физиологически (сверху-вниз). Подача материала яркая, эмоциональная, нестандартная. Наталья очень помогла рекомендациями про сувениры, национальную кухню, другими историческими объектами сверх темы экскурсии. Без её советов мы бы ни за что не успели так много увидеть, узнать, попробовать.

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  • А
    Анатолий,
    4 июля 2022
    Братиславский замок и Старый город
    Мы хотели высказать свою благодарность Инессе за содержательную и интересную экскурсиию по городу. За время экскурсии мы узнали много нового
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    об истории Братиславы и о ее сегодняшнем дне. Экскурсия была построена логично и увлекательно. Особо хотим отметить эрудицию и доброжелательность Инессы. Советуем всем заказывать экскурсии у нее.

  • А
    Альбина
    10 октября 2019
    Братиславский замок и Старый город
    Отличная экскурсия! Инесса прекрасный экскурсовод. Очень понравилось. Рекомендуем для знакомства с Братиславой! Спасибо большое!
  • I
    Irena
    10 июня 2019
    Братиславский замок и Старый город
    Экскурсия 9 июня с Инессой оставила зам ечательное ювпечатление- благодаря экскурсоводу увидели и полюбили красавицу Братиславу

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в августе 2024
Сейчас в Братиславе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 95. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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