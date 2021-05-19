Полезная информация о Нове-Место-над-Вагоме
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Местное время в Нове-Место-над-Вагоме
06:2427
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇰 Словакия
|Название города
|Нове-Место-над-Вагом
|По-английски
|Nove Mesto nad Vahom
|Население города
|21 527 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Bratislava
|Средняя высота
|195 м. от уровня моря