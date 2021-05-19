Всё о Нове-Место-над-Вагоме

Полезная информация о Нове-Место-над-Вагоме

Что нужно знать о Нове-Место-над-Вагоме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нове-Место-над-Вагоме
06:2427
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇰 Словакия
Название городаНове-Место-над-Вагом
По-английскиNove Mesto nad Vahom
Население города21 527 чел.
Часовой поясEurope/Bratislava
Средняя высота195 м. от уровня моря

Где находится Нове-Место-над-Вагом на карте