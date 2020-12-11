Как добраться до Попрада на самолёте

В Попраде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Poprad/Tatry Airport» вам не избежать

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Самые дешёвые билеты в Попрад из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇱🇻 Риги 11 336 46ч 40м (⇵2) из 🇺🇦 Киева 13 493 46ч 45м (⇵2) из 🇨🇲 Дуалы 46 980 54ч 10м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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