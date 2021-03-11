Как добраться до Любляны на самолёте
В Любляне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ljubljana Joze Pucnik Airport» вам не избежать
Список аэропортов Любляны
- Любляна LJULjubljana Joze Pucnik Airport
Самые дешёвые билеты в Любляну из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.03.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|3 487
|1ч 45м
|20.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|4 646
|1ч 45м
|22.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|4 679
|24ч 20м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|5 147
|23ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|5 813
|10ч 45м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|5 828
|24ч 5м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 893
|26ч 45м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|6 460
|8ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|6 538
|1ч 25м
|17.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|6 539
|50ч 15м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇨🇭Женевы
|6 679
|4ч 30м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 844
|47ч (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 151
|29ч 55м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|7 357
|22ч 45м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 619
|64ч 45м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|7 633
|23ч 10м (⇵1)
|03.02.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|7 903
|29ч 55м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|8 048
|26ч 25м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|8 198
|39ч 35м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|8 520
|28ч 20м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|8 612
|42ч (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|8 815
|27ч 15м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 988
|48ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|9 016
|45ч 25м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇭🇷Загреба
|9 019
|23ч 20м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|9 097
|1ч 50м
|10.02.2021
|из 🇺🇦Львова
|9 240
|26ч 35м (⇵1)
|11.03.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|9 490
|26ч 45м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|9 775
|43ч 20м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|9 856
|21ч 55м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|9 955
|20ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|10 068
|17ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|10 182
|43ч 45м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|10 451
|58ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇭🇷Сплита
|10 749
|24ч 30м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|11 054
|11ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|11 353
|35ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|11 559
|14ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Фигари
|11 701
|34ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|12 206
|58ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|12 440
|24ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|12 443
|56ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇲🇪Будвы
|13 012
|21ч 20м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|13 376
|29ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Закинтоса
|14 341
|24ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|14 455
|61ч (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|14 573
|25ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|14 742
|27ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|14 911
|51ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|15 686
|54ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|16 676
|29ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Коньи
|16 890
|9ч 40м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|16 995
|52ч 55м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇦Херсона
|17 535
|8ч 45м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|17 621
|34ч 10м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|18 103
|47ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇳🇱Роттердама
|20 033
|35ч 40м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|20 448
|41ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|20 946
|27ч 20м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|21 675
|38ч 45м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|21 983
|13ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|22 211
|44ч 50м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|24 869
|15ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|25 855
|38ч 20м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|26 714
|17ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Читы
|27 023
|39ч 20м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇮🇳Дели
|27 673
|36ч 55м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|28 016
|22ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇽🇰Приштины
|29 305
|38ч 37м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|34 160
|44ч 50м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇮🇳Гоа
|35 272
|32ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|37 374
|38ч 25м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|38 627
|30ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|42 108
|31ч 40м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|44 137
|23ч (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|63 035
|22ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Любляны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Любляны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Афины, Белград, Брюссель и Стамбул
- 27.10.202029.10.2020
- 18.10.202026.10.2020
- 26.12.202005.01.2021
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