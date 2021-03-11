Летим в Любляну

Как добраться до Любляны на самолёте

В Любляне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ljubljana Joze Pucnik Airport» вам не избежать

Список аэропортов Любляны

  1. Любляна LJU
    Ljubljana Joze Pucnik Airport

Самые дешёвые билеты в Любляну из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.03.2021из 🇳🇱Амстердама3 4871ч 45м
20.11.2020из 🇵🇱Варшавы4 6461ч 45м
22.10.2020из 🇱🇹Вильнюса4 67924ч 20м (⇵1)
10.12.2020из 🇺🇦Киева5 14723ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇩🇪Берлина5 81310ч 45м (⇵1)
22.10.2020из 🇨🇿Праги5 82824ч 5м (⇵2)
20.12.2020из 🇷🇺Москвы5 89326ч 45м (⇵1)
01.02.2021из 🇵🇹Лиссабона6 4608ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇸Белграда6 5381ч 25м
17.10.2020из 🇵🇹Порту6 53950ч 15м (⇵2)
01.01.2021из 🇨🇭Женевы6 6794ч 30м (⇵1)
22.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга6 84447ч (⇵1)
22.10.2020из 🇹🇷Стамбула7 15129ч 55м (⇵2)
22.10.2020из 🇫🇷Ниццы7 35722ч 45м (⇵1)
21.10.2020из 🇹🇷Антальи7 61964ч 45м (⇵1)
12.11.2020из 🇧🇪Брюсселя7 63323ч 10м (⇵1)
03.02.2021из 🇭🇺Будапешта7 90329ч 55м (⇵2)
02.11.2020из 🇦🇹Вены8 04826ч 25м (⇵1)
26.10.2020из 🇬🇧Лондона8 19839ч 35м (⇵2)
02.12.2020из 🇸🇪Гётеборга8 52028ч 20м (⇵2)
04.11.2020из 🇬🇷Афин8 61242ч (⇵2)
02.11.2020из 🇸🇪Стокгольм8 81527ч 15м (⇵1)
21.10.2020из 🇧🇾Минска8 98848ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇦Одессы9 01645ч 25м (⇵2)
18.11.2020из 🇭🇷Загреба9 01923ч 20м (⇵1)
02.11.2020из 🇫🇷Парижа9 0971ч 50м
10.02.2021из 🇺🇦Львова9 24026ч 35м (⇵1)
11.03.2021из 🇷🇺Краснодара9 49026ч 45м (⇵2)
19.12.2020из 🇷🇺Самары9 77543ч 20м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇴Бухареста9 85621ч 55м (⇵1)
06.11.2020из 🇩🇪Ганновера9 95520ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇩🇪Мюнхена10 06817ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇵🇱Кракова10 18243ч 45м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Казани10 45158ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇭🇷Сплита10 74924ч 30м (⇵2)
06.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива11 05411ч 20м (⇵2)
05.11.2020из 🇹🇷Анкары11 35335ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇱🇻Риги11 55914ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇫🇷Фигари11 70134ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Сочи12 20658ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇲🇪Подгорицы12 44024ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону12 44356ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇲🇪Будвы13 01221ч 20м (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Махачкалы13 37629ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇷Закинтоса14 34124ч 5м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Уфы14 45561ч (⇵2)
23.10.2020из 🇫🇷Марселя14 57325ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇧🇬Софии14 74227ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇹Рима14 91151ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Калининграда15 68654ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга16 67629ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Коньи16 8909ч 40м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Белгорода16 99552ч 55м (⇵2)
24.10.2020из 🇺🇦Херсона17 5358ч 45м (⇵1)
24.11.2020из 🇷🇺Чебоксар17 62134ч 10м (⇵2)
28.11.2020из 🇷🇺Омска18 10347ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇳🇱Роттердама20 03335ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Иркутска20 44841ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇦Запорожье20 94627ч 20м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Кемерово21 67538ч 45м (⇵2)
01.12.2020из 🇦🇪Дубая21 98313ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇦Харькова22 21144ч 50м (⇵2)
01.12.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)24 86915ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇦🇲Еревана25 85538ч 20м (⇵2)
30.10.2020из 🇦🇪Шарджи26 71417ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Читы27 02339ч 20м (⇵2)
25.12.2020из 🇮🇳Дели27 67336ч 55м (⇵2)
15.01.2021из 🇺🇿Ташкента28 01622ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇽🇰Приштины29 30538ч 37м (⇵2)
22.12.2020из 🇷🇺Владивостока34 16044ч 50м (⇵2)
18.10.2020из 🇮🇳Гоа35 27232ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Красноярска37 37438ч 25м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Магнитогорска38 62730ч 35м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Оренбурга42 10831ч 40м (⇵2)
16.11.2020из 🇲🇽Мехико44 13723ч (⇵2)
01.12.2020из 🇰🇿Павлодара63 03522ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Любляны