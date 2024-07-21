читать дальше очень приятный в общении и заботливый гид. Нам все понравилось, и впечатления о городе очень светлые. Рекомендую экскурсию для семей с детьми, очень интересно и познавательно. Hvala! Инеса

Спасибо Клемен за приятную прогулку по Любляне! Очень интересно было узнать об истории и культуре Словении и словенского языка! Клемен