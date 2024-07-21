2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Любляне
Прогулка по Любляне откроет вам её многовековую историю и культуру. За 2 часа вы увидите знаковые места и услышите увлекательные истории о городе
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€120 за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Любляной
Приглашаю на увлекательную прогулку по живописной Любляне. Вы увидите главные площади, мосты и старинные здания, подниметесь на крепость и заглянете на рынок
Начало: На площади Прешерна
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
€120 за всё до 10 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Любляне: комфорт и безопасность
Индивидуальный трансфер в Любляне с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка до нужного адреса
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
€53 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир21 июля 2024Дружелюбно. Гибко. Интересно.
- ВВарвара20 июня 2024Впервые в Словении. Были на экскурсии с Клеменом. Всё очень понравилось. Уютный, чистый город. Красивая страна. Замечательный гид. HVALA!
- IInesa13 июня 2024Спасибо Клемен за приятную прогулку по Любляне! Очень интересно было узнать об истории и культуре Словении и словенского языка! Клемен
- ААлексей2 июня 2024Один день в Любляне. Экскурсия с Оксаной. Нам понравилось ВСЁ! Оксана: знания, речь, обаяние. Город: чистота, архитектура, люди. Спасибо. Рекомендуем.
- ААнастасия17 мая 2024Великолепный гид. Таких специалистов юы побольше. Однозначно порекомендую
- ВВера23 сентября 2023Отличная экскурсия! Живая, энергичная, разнообразная! С огнем в глазах!) Всем рекомендую Клемена!
Ответы на вопросы от путешественников по Любляне в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Любляне в сентябре 2024
Сейчас в Любляне в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 53 до 120. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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