2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Любляне: история, культура и панорамные виды
Прогулка по Любляне откроет вам её многовековую историю и культуру. За 2 часа вы увидите знаковые места и услышите увлекательные истории о городе
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Краня
За два часа вы узнаете о Словении больше, чем за несколько дней путешествий! История, культура и кулинарные открытия ждут вас в старом Кране
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€100 за всё до 10 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Любляне: комфорт и безопасность
Индивидуальный трансфер в Любляне с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка до нужного адреса
Завтра в 02:00
7 авг в 00:00
€53 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир21 июля 2024Дружелюбно. Гибко. Интересно.
- ААлексей2 июня 2024Один день в Любляне. Экскурсия с Оксаной. Нам понравилось ВСЁ! Оксана: знания, речь, обаяние. Город: чистота, архитектура, люди. Спасибо. Рекомендуем.
- ААнастасия17 мая 2024Великолепный гид. Таких специалистов юы побольше. Однозначно порекомендую
- ААндрей13 мая 2024Город небольшой даже по сравнению с Любляной, но очень колоритный и интересный, Юлия отличный рассказчик и не только про исторические и культурные моменты, но и про современную жизнь Словении. Однозначно классно провел время и очень доволен!
- ВВалерия2 октября 2023Все очень понравилось. Обязательно воспользуюсь услугами Юли в других малоизвестных маршрутах по Словении:).
- ААлекс7 сентября 2023Прекрасная экскурсия! Очень живая и интересная! Нас также отвели к местному виноделу. Мы продегустировали натуральные вина. Послушали про процесс производства. Было очень увлекательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Любляне в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Любляне в августе 2024
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