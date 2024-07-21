В Владимир Обзорная экскурсия по Любляне Дружелюбно. Гибко. Интересно.

А Алексей Обзорная экскурсия по Любляне Один день в Любляне. Экскурсия с Оксаной. Нам понравилось ВСЁ! Оксана: знания, речь, обаяние. Город: чистота, архитектура, люди. Спасибо. Рекомендуем.

А Анастасия Обзорная экскурсия по Любляне Великолепный гид. Таких специалистов юы побольше. Однозначно порекомендую

А Андрей Прогулка по старому городу Крань Город небольшой даже по сравнению с Любляной, но очень колоритный и интересный, Юлия отличный рассказчик и не только про исторические и культурные моменты, но и про современную жизнь Словении. Однозначно классно провел время и очень доволен!

В Валерия Прогулка по старому городу Крань Все очень понравилось. Обязательно воспользуюсь услугами Юли в других малоизвестных маршрутах по Словении:).