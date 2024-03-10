Погулять среди крон деревьев, прокатиться на поезде по пещере и побывать на самом роскошном курорте
Устроим водную прогулку по озёрам Блед и Бохинь, полюбуемся лесами Роглы, заглянем в портовый Пиран и древний Брежице. Вы продегустируете словенские вина, сыры и мёд, а также узнаете тайны местных замков. По окончании основной программы вы сможете продлить отдых и побывать в Италии, Хорватии и Австрии.
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 100
Описание
Организационные детали
Предоплата 50% при бронировании. Остальная сумма вносится за 15 дней до начала путешествия.
Программа тура по дням
Прибытие в Любляну
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель в центре столицы. Вы сможете отдохнуть после перелёта, а потом погулять по очаровательным улицам Любляны.
Город драконов: знакомство с Любляной
Начнём погружение в атмосферу Словении со знакомства со столицей. Отправляемся на прогулку по городу. Повсюду вы заметите статуи драконов. О том, почему эти существа встречаются здесь повсеместно, вы узнаете во время экскурсии. Пройдём по улицам старого города и осмотрим замок, основанный на рубеже 10-11 веков. Позже он был перестроен в стиле барокко. Из сооружения открывается прекрасный вид на Любляну.
Затем вас ждёт комплексная дегустация, для которой мы собрали самые известные местные деликатесы и вина. Вы полакомитесь сырами и словенским мясом, а также попробуете несколько видов тыквенного масла и мёд. После этого вернёмся в Любляну, но на обратном пути заедем в замок, скрытый от глаз туристов.
Озёра Блед и Бохинь
Сегодня первым делом посетим озеро Блед. Оно является частью Юлианских Альп, а также это единственное озеро Словении с природным островом. Достопримечательность номинирована на включение в список новых семи чудес света и входит в список 500 лучших направлений мира для путешествий, занимая 6 место. В зеркальной глади водоёма отражается Бледский замок и горы. Заглянем в церковь, а затем полностью погрузимся в атмосферу Средневековья, прогуливаясь по коридорам замка. На его территории также расположено кафе, где подают необычный десерт. Обязательно зайдём попробовать!
Следующая остановка озеро Бохинь. Здесь мы осмотрим церковь, славящуюся своими росписями. Например, тут вы сможете увидеть белых дьяволов и ангелов-вампиров. По каждому из озёр вас ждёт водная прогулка.
Пиран и Порторож
В этот день исследуем морское побережье Словении. Сначала отправимся в Пиран, старый портовый город, известный своими солеварнями. Сейчас они являются ландшафтными парками, но раньше предприятия способствовали развитию и росту городка. Мы поднимемся на крепостную стену и насладимся видом сразу на 3 страны: Словению, Италию и Хорватию. Погуляв по уютным улицам, зайдём пообедать в ресторанчике, из окон которого можно любоваться морем.
Далее переместимся в Порторож. Этот курорт напоминает французскую Ривьеру: здесь царит роскошь. Название этого места переводится с итальянского языка как «порт роз». Действительно, вдоль каждой улицы вы заметите розовые кусты. Город славится своими термальными источниками.
После экскурсии вернёмся в Любляну.
Постойнска-Яма и пещерный замок
Позавтракав, направимся изучать мир сталактитов и сталагмитов — пещеру Постойнска-Яма. На поезде прокатимся по причудливым коридорам и ощутим природную мощь. Длина подземной системы составляет 24 километра. Это самая большая открытая пещера Европы.
Затем побываем в пещерном замке, возвышающемся на вершине скалы уже 800 лет. Особенность этого архитектурного памятника заключается в том, что он встроен в скалу. Окунёмся вновь в атмосферу средневековой роскоши и величия. Вы узнаете легенды, связанные с этим великолепным сооружением.
Рогла: прогулка среди крон деревьев
Отправляемся в район Похорье, чтобы полюбоваться пейзажами Роглы. Вас ждёт прогулка на высоте 1517 метров по тропе в самом сердце лесов. Половина маршрута проходит над верхушками деревьев, а завершим мы наш променад восхождением на обзорную башню, с которой открываются потрясающие панорамные виды.
Брежице и замок Оточец
Держим курс на восток республики. В долине Нижняя Сава расположился Брежице. Найденные здесь кельтские захоронения свидетельствуют о том, что окрестности города были заселены до нашей эры. Поселение получило статус города только в 1353 году. Мы посетим замок, построенный в середине 16 века. В 18 веке он стал жилым особняком. В рыцарском зале вы увидите уникальные светские фрески.
После этого побываем в замке Оточец, который находится на реке Крка. Территория этого замка окружена парком, наполненном деревьями-эндемиками, а по реке плавают лебеди-шипуны. Погуляем, перекусим и вернёмся в столицу.
Окончание тура
Вот и подошло к концу наш тур по удивительной Словении. Не спешите расстраиваться, за дополнительную плату вы сможете продолжить путешествие. С удовольствием покажем вам Италию, Хорватию и Австрию, а ещё возможно выделить два дня на посещение терм.
Возвращающихся домой мы проводим в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Любляны, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Любляны, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.