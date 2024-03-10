Начнём погружение в атмосферу Словении со знакомства со столицей. Отправляемся на прогулку по городу. Повсюду вы заметите статуи драконов. О том, почему эти существа встречаются здесь повсеместно, вы узнаете во время экскурсии. Пройдём по улицам старого города и осмотрим замок, основанный на рубеже 10-11 веков. Позже он был перестроен в стиле барокко. Из сооружения открывается прекрасный вид на Любляну.

Затем вас ждёт комплексная дегустация, для которой мы собрали самые известные местные деликатесы и вина. Вы полакомитесь сырами и словенским мясом, а также попробуете несколько видов тыквенного масла и мёд. После этого вернёмся в Любляну, но на обратном пути заедем в замок, скрытый от глаз туристов.