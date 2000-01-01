Вы посетите курорт Рогашку Слатину, самый красивый курорт 2011. Вы прогуляетесь 👣 по курорте со своей многовековой историей 📖 и традициями, который благодаря уникальной минеральной воде «Donat Mg» является одним из старейших и известнейших термальных курортов Словении и Европы. Вы можете попробовать знаменитую минеральную воду прямо из источника. В списке знатных гостей отелей значится немало известных фамилий представителей правящих династий: Габсбурги, Бонапарт, Гогенцоллерны, Караджорджевич и другие. Расцвет светской жизни курорта пришелся на 1846 год, когда гостей развлекал известный пианист Франц Лист.

Из Рогашки мы отправимся до поселка Олимье с богатым туристическим предложением. Сначала Вы посетите одну из самых первых аптек в Европе, расположенную в монастыре. В монастыре монахи до сих пор изготавливают по древним рецептам лекарства из природных компонентов, которые продаются в магазине при музее. На шоколадном заводе, вы сможете приобрести замечательные уникальные шоколадные изделия и рядом насладиться бокальчиком домашнего пива. Напротив монастыря находиться частная туристическая оленья ферма «Олений гребень», где вы можете полюбоваться животными, разгуливающими по территории. В ресторане предлагаем попробовать их специалитеты из оленины, особенно гуляж из дичи. В магазине продоются домашние продукты. Возможна егустация в винном погребе, где вы попробуете лучшее вина в Словении. К вину вам предлогают холодные закуски.

Следует осмотр замка Целье, каторый является одним из важнейших в Словении памятников архитектуры века. По дороге из Любляны или обратно мы можем посетить археологический парк 🌳 Римский Некрополь в Шемпетре. Почти 2000 лет назад через Шемпетер проходила очень важная римская дорога Оглей-Любляна-Целье-Птуй. Вокруг располагались поместья многих римских аристократов и управителей Целеи (Целье), некторые из них поставили гробницы своих родов именно в шемпетерском римском некрополе. День и время отъезда на экскурсию ⛳ по договоренности.

Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке.

Отъезд из Любляны. По договоренности возможен отъезд из остальных городов по Словении.

Доплата для билетов: питевой зал минеральной воды 1, 5 €/чел., замок 🏰 Целье 4 €/чел., дегустация вин от 10 €/чел., Римский некрополь 5 €/чел.