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Пивная Любляна

Вероника К.
Вероника К. – Гид из Любляны
На прогулке 👣 вы прочувствуете пивное настроение Словении и продегустируете 9 сортов словенского пива.

Пройдетесь улочками старого города и посетите самый старый паб Любляны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €55 за экскурсию

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Пивная Любляна
Пивная Любляна

Что вы увидите

  • Самый старый паб Любляны
  • Первый небоскреб Любляны
  • Старый город
  • Пивницы столицы.
Неожиданно, но культ пива в Словении существует с 16 века, а две известных пивоварни до сих пор функционируют с начала 19 века.
На данный момент Словения занимает 5 место в Европе по производству хмеля. Местные жители этим пользуются и развивают производство крафтового пива.

На прогулке 👣 по Любляне вы:

  • прочувствуете пивное настроение Словении
  • пройдетесь улочками Старого города
  • посетите самый старый паб Любляны
  • узнаете историю 📖 словенского пива
  • продегустируете 9 сортов словенского пива
Что входит
  • 9 сортов пива
  • пивные закуски
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Pivovarniska ulica 2
Место завершения
🏁 Krakovski nasip 12
Пивная Любляна
Пивная Любляна
Пивная Любляна
Пивная Любляна

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вероника К.
Вероника К.
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