Неожиданно, но культ пива в Словении существует с 16 века, а две известных пивоварни до сих пор функционируют с начала 19 века.

На данный момент Словения занимает 5 место в Европе по производству хмеля. Местные жители этим пользуются и развивают производство крафтового пива.

На прогулке 👣 по Любляне вы: