Что вы увидите
- Самый старый паб Любляны
- Первый небоскреб Любляны
- Старый город
- Пивницы столицы.
Неожиданно, но культ пива в Словении существует с 16 века, а две известных пивоварни до сих пор функционируют с начала 19 века.
На данный момент Словения занимает 5 место в Европе по производству хмеля. Местные жители этим пользуются и развивают производство крафтового пива.
На прогулке 👣 по Любляне вы:
- прочувствуете пивное настроение Словении
- пройдетесь улочками Старого города
- посетите самый старый паб Любляны
- узнаете историю 📖 словенского пива
- продегустируете 9 сортов словенского пива
Что входит
- 9 сортов пива
- пивные закуски
Начало
🚩 Pivovarniska ulica 2
Место завершения
🏁 Krakovski nasip 12
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вероника К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Вероника К. проводит ещё 1 экскурсию
Еще несколько необычных экскурсий в Любляне