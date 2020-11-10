Как добраться до Хониары на самолёте
В Хониаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Honiara International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хониары
- Хендерсон HIRHoniara International Airport
Самые дешёвые билеты в Хониару из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇸🇧Острова Феры
|10 605
|40м
|10.11.2020
|из 🇸🇧Мунды
|15 467
|55м
|10.11.2020
|из 🇸🇧Санта-Круза Айленда
|24 245
|1ч 40м
|15.03.2021
|из 🇫🇯Нанди
|31 905
|23ч 55м (⇵1)
|26.01.2021
|из 🇺🇸Далласа
|57 227
|23ч 35м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|439 094
|35ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону