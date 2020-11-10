Летим в Хониару

Как добраться до Хониары на самолёте

В Хониаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Honiara International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хониары

  1. Хендерсон HIR
    Honiara International Airport

Самые дешёвые билеты в Хониару из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇸🇧Острова Феры10 60540м
10.11.2020из 🇸🇧Мунды15 46755м
10.11.2020из 🇸🇧Санта-Круза Айленда24 2451ч 40м
15.03.2021из 🇫🇯Нанди31 90523ч 55м (⇵1)
26.01.2021из 🇺🇸Далласа57 22723ч 35м (⇵2)
18.01.2021из 🇷🇺Москвы439 09435ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Хониары